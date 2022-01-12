Год начался с того, что стало известно о еще одном популярном певце, который в срочном порядке покинул Россию. Пресса давно говорит о том, что в стране развернулось активное преследование молодых знаменитостей. И речь идет уже не об оппозиционных артистах, критикующих правительство, а о достаточно аполитичных, но провокационных звездах, чье творчество не понравилось чиновникам и представителям общественных организаций. Под горячую руку властей попали рэперы, хип-хоп-исполнители, блогеры и другие. Почему? Как написал «Сноб», «устрашение общества — одна из главных задач Кремля в эпоху «обнуления»», и знаменитости для этого подходят как нельзя лучше.

Кто уже бежал из России?

В разгар новогодних каникул из страны уехал рэпер Face (настоящее имя Иван Дремин). «К сожалению, Ваня больше не живет в России», — сообщила в Facebook его тетя, Кристина Недорезова-Дремина, ни много ни мало заместитель председателя общественной палаты Башкирии. Она же уточнила: «Он очень любит Россию и хочет тут жить. Его вынудили покинуть страну». Позднее чиновница удалила свою запись.

В сентябре Face лично комментировал «Медузе»: «У нас проблема сугубо личного характера — между мной и властью». Тогда же он отметил, что сразу несколько его концертов отменились из-за давления властей и предположил, что все это месть за его высказывания в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, которой сегодня находится в тюрьме. С этой же проблемой столкнулись другие музыканты — например, Noize MC. Они публично высказывались в поддержку главного оппозиционера страны. А рэп-исполнителя Oxxxymironа прошлой зимой даже задерживали за участие в акциях протеста.

В ноябре 2021-го родину экстренно покинул рэпер Алишер Моргенштерн. Это произошло на следующий же день после того, как глава Следственного комитета Александр Бастрыкин в ходе одного из самых своих эксцентричных выступлений призвал проверить его на предмет торговли наркотиками через соцсети. Моргенштерн после отъезда сначала в Беларусь, а потом в Дубай выпустил видеоклип на песню «Домой», где отвечает на обвинение СК в торговле наркотиками, мол, «это неправильно», он в интернете торгует лишь своим лицом. Рэпер не признал своей вины в пропаганде наркотиков и летом, когда Зюзинский районный суд Москвы оштрафовал его на 100 тысяч рублей за клип.

Кроме того, на звезду ополчилась организация «Ветераны России», и большое количество депутатов после его интервью журналистке Ксении Собчак, где он сказал, что не понимает, зачем страна в нынешней ситуации тратит очень большие деньги на празднование 9 мая. Против его концертов тогда стали массово выступать различные организации, хотя, казалось бы, стоит ли он того? Разве в стране нет реальных проблем у этих самых организаций?

Тем не менее, из-за жалоб были отменены выступления Моргенштерна в Санкт-Петербурге, под угрозой оказались концерты в Красноярске и Казани. При этом никто из чиновников и им подчиняющихся никогда не вспоминает серьезную благотворительную деятельность артиста. В результате 10 января Моргенштерн из Дубая на своей странице в Instagram анонсировал собственное издание: «Так как Моргенштерн чуть ли не иностранный агент и враг нации, мы решили никак с ним не ассоциироваться, поэтому с гордостью представляю вам СМИ «Не Моргенштерн»».

Также после обвинений в пропаганде наркотиков Россию спешно, но тихо покинул рэпер Элджей (настоящее имя Алексей Узенюк). Ему тоже за клип грозил штраф до 1,5 млн рублей и приостановление деятельности до 90 суток. Пока Элджей был на Кипре, в том же Зюзинском районном суде ему назначили штраф — сто тысяч рублей.

Еще одна звезда, за которую неожиданно взялась Россия, — хип-хоп-исполнительница Инстасамка (Дарья Зотеева). Сперва ее концерт в Югре потребовал отменить депутат городской думы Сургута в ХМАО Дмитрий Нечепуренко, а затем на артистку ополчилась организация «по защите традиционных семейных ценностей» под названием «Иван Чай». Ее представители обвинили Инстасамку в пропаганде разврата и проституции среди детей и молодежи. Организация пожаловалась в Генпрокуратуру на то, что на концертах рэперши, в песнях которой присутствует ненормативная лексика, якобы были замечены несовершеннолетние.

В чем смысл преследования?

Итак, на кого-то из популярных звезд составляют протокол за «пропаганду наркотиков», кого-то проверяют на вечнозеленую тему оскорбления ветеранов, кого-то, как, например, известного блогера Юрия Хованского, и вовсе обвиняют в «оправдании терроризма», отмечает «Эхо Москвы». А «Сноб» уточняет: россиянам только кажется, что знаменитостей преследуют разные структуры и по-разному, тем более что последствия преследований как бы разные — штраф не сравнить ведь с СИЗО.

«Это так, но важно, что в России создана разветвленная и гибкая система устрашения общества, — настаивает журналист издания. — Ее автономным частям даже не нужно координировать свою деятельность. Раньше она фокусировалась на политически активных. Но с каждым годом «эпохи обнуления» она будет все чаще «заниматься» всеми остальными».

Действительно, если копнуть глубже, то, как пишет «Лента.ру», «борьба с упоминанием веществ в песнях современных музыкантов, может, и выглядит как активная антинаркотическая деятельность, но на деле демонстрирует скорее полное непонимание властью того, что такое современная культура», которую всегда, как подтверждает история, готовы переварить простые люди, а вот «отечественные охранители морали» — нет. С таким же успехом власть может начинать запрещать статьи, в которых рассказывается о наркотической эпидемии в России.

Именно поэтому эксперты считают, что попытки запретить тех же рэперов в России — это на самом деле не борьба с развратом или наркотической эпидемией, а банальная и неоправданная цензура, которой некоторые артисты все же стали подчиняться и включили режим «самоцензуры». Потому что песни тех же хип-хоп исполнителей являются этаким зеркалом действительности, рассказывающим россиянам о том, что происходит в стране. Все это, разумеется, не коррелируется с той картинкой, которую демонстрируют федеральные каналы, и с теми заявлениями, которые декларируют политики. Так что борьба в России идет не с болезнью, а с ее симптомами, убеждены аналитики.

Власть боится народа?

Известный журналист и публицист Константин Эггерт предложил еще одну любопытную версию причин происходящего сегодня вокруг рэперов. Он отмечает, что, с одной стороны, в России провозглашена «стабильность», причем сразу до 2036 года: «Навальный сидит, его команда в эмиграции, независимые СМИ разгромлены или укрощены, правозащитники почти поголовно ходят в «иностранных агентах». Также «Байден на саммит в июне сам позвал, «Северный поток — 2» почти готов качать газ, мигранты по вызову под присмотром Лукашенко расшатывают восточную границу НАТО».

«Но, с другой стороны, что же теперь силовикам делать — прийти в Кремль и отчитаться: «Так, мол, и так, внутренних врагов больше не осталось»? Это совершенно невозможно, — говорит Эггерт. — Как же в отсутствие подрывного элемента пилить бюджет и получать звезды на погоны?» Вот и приходится расширять круг подозреваемых, чтобы распространить зону государственного контроля за обществом. И в этот круг начинают попадать вполне лояльные или аполитичные лидеры общественного мнения.

Тем более что страх перед «простым народом» в элитах есть, об этом, в частности, поведал в своих недавних статьях Владислав Сурков, которого пресса назвала «архитектором управляемой демократии». «Как мы не знаем истинных планов Суркова, так и Владислав Юрьевич (а с ним и верхушка) не ведает, что на самом деле думает большинство жителей России», — уверен тот же Эггерт.

Очевидно, по этой причине «Ростех» не зря создает специальное программное обеспечение, способное предсказывать массовые беспорядки на основе сообщений СМИ и анализа уличных камер наблюдения. «Как раз на тот случай, если Моргенштерн или кто-то другой вдруг призовет свою многомиллионную аудиторию не тестировать качество очередного «вещества», а выйти на улицу протестовать против чего-нибудь», — заключает известный колумнист. Поэтому нынешний месседж и все угрозы рэперам и другим лидерам мнений, а также простым людям сегодня легко читается: «Это может случиться с каждым».