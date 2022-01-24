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Турция заключила первый контракт на поставку ударных БПЛА Bayraktar Akinci
Отгрузка зарубежному заказчику беспилотников Bayraktar Akinci запланирована на 2023 год. Двигатели для сборки дронов поставит Украина
Турция заключила первый контракт на поставку ударных БПЛА Bayraktar Akinci
Турция заключила первый контракт на поставку ударных БПЛА Bayraktar Akinci / Others
24 января 2022 г.

Турция заключила первый контракт на поставку боевых беспилотников Bayraktar Akinci. Двигатели для летательных аппаратов будут поставляться из Украины. Ранее о том, что с ноября прошлого года две украинские компании — госпредприятие «Ивченко-Прогресс» и предприятие «Мотор Сич» — будут поставлятьдвигатели для турецких беспилотников, говорил глава МИД страны Дмитрий Кулеба.

«Заключен первый экспортный контракт в отношении ударного БПЛА Bayraktar Akinci. Поставки в рамках контракта запланированы на 2023 год», — отметил Халук Байрактар, но не уточнил, с какой именно страной заключен данный контракт.

Байрактар также заявил о повышенном спросе на БПЛА Bayraktar ТB2. «Контракты на их закупку были заключены с 16 странами», — добавил он.

Приобретением турецких беспилотных летательных аппаратов осенью интересовалась Великобритания, а министр обороны страны Бен Уоллес называл турецкие БПЛА «изменившими правила игры» в новых войнах. В январе известный своей близостью к пакистанской армии портал Pakistan Strategic Forum сообщил, что Исламабад приобрел Bayraktar TB2, которые уже развернуты в приграничных районах с Индией.

Как писал TRT на русском, госпредприятие «Запорожское машиностроительное конструкторское бюро «Прогресс» имени Академика Ивченко», которое входит в состав госкомпании «Укроборонпром», заказало АО «Мотор Сич» авиационных двигателей на сумму $7,09 млн. До конца 2022 года «Мотор Сич» поставит бюро «Прогресс» 30 комплектов деталей двигателя АИ-450С для укомплектации двигателя АИ-450Т по цене $236 тыс. за комплект. Речь идет о втором контракте: для оснащения БПЛА Bayraktar Akinci ЗМКБ «Прогресс» по первому контракту поставило компании Baykar 20 двигателей АИ-450Т (четыре в 2018 году, шесть в 2019 году и десять в 2020 году) по цене $320 тыс. за комплект.

Турецкие БПЛА привлекли внимание международного сообщества после их эффективного применения в Сирии, Ливии, а также во время боевых операций в Карабахском регионе Азербайджана в 2020 году. Так, БПЛА Bayraktar TB2, приобретенные Баку, наряду с артиллерийскими расчетами внесли весомый вклад в победу во Второй Карабахской войне. ​​​​​​​

За последние месяцы стало известно об интересе к турецким беспилотникам со стороны Саудовской Аравии, Ирака, Латвии, Албании и других стран. Военные БПЛА в количестве от нескольких десятков до единичных экземпляров уже поставлены в Польшу, Катар, Украину, Туркменистан, Марокко, Тунис, Саудовскую Аравию, Сомали. Рассматривают покупку или уже заключили контракты Ирак, Пакистан, Казахстан, Кыргызстан, Эфиопия, Оман, Нигерия, Литва, Латвия, Венгрия, Босния и Герцеговина, Албания, Сербия.

Плюсом турецких аппаратов является их дешевизна, колеблющаяся в пределах одного-двух миллионов долларов за единицу. Кроме того, их характеристики постоянно пересматриваются за счет широкого применения в реальных боевых действиях.

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