Турция заключила первый контракт на поставку боевых беспилотников Bayraktar Akinci. Двигатели для летательных аппаратов будут поставляться из Украины. Ранее о том, что с ноября прошлого года две украинские компании — госпредприятие «Ивченко-Прогресс» и предприятие «Мотор Сич» — будут поставлятьдвигатели для турецких беспилотников, говорил глава МИД страны Дмитрий Кулеба.

«Заключен первый экспортный контракт в отношении ударного БПЛА Bayraktar Akinci. Поставки в рамках контракта запланированы на 2023 год», — отметил Халук Байрактар, но не уточнил, с какой именно страной заключен данный контракт.

Байрактар также заявил о повышенном спросе на БПЛА Bayraktar ТB2. «Контракты на их закупку были заключены с 16 странами», — добавил он.

Приобретением турецких беспилотных летательных аппаратов осенью интересовалась Великобритания, а министр обороны страны Бен Уоллес называл турецкие БПЛА «изменившими правила игры» в новых войнах. В январе известный своей близостью к пакистанской армии портал Pakistan Strategic Forum сообщил, что Исламабад приобрел Bayraktar TB2, которые уже развернуты в приграничных районах с Индией.

Как писал TRT на русском, госпредприятие «Запорожское машиностроительное конструкторское бюро «Прогресс» имени Академика Ивченко», которое входит в состав госкомпании «Укроборонпром», заказало АО «Мотор Сич» авиационных двигателей на сумму $7,09 млн. До конца 2022 года «Мотор Сич» поставит бюро «Прогресс» 30 комплектов деталей двигателя АИ-450С для укомплектации двигателя АИ-450Т по цене $236 тыс. за комплект. Речь идет о втором контракте: для оснащения БПЛА Bayraktar Akinci ЗМКБ «Прогресс» по первому контракту поставило компании Baykar 20 двигателей АИ-450Т (четыре в 2018 году, шесть в 2019 году и десять в 2020 году) по цене $320 тыс. за комплект.

Турецкие БПЛА привлекли внимание международного сообщества после их эффективного применения в Сирии, Ливии, а также во время боевых операций в Карабахском регионе Азербайджана в 2020 году. Так, БПЛА Bayraktar TB2, приобретенные Баку, наряду с артиллерийскими расчетами внесли весомый вклад в победу во Второй Карабахской войне. ​​​​​​​

За последние месяцы стало известно об интересе к турецким беспилотникам со стороны Саудовской Аравии, Ирака, Латвии, Албании и других стран. Военные БПЛА в количестве от нескольких десятков до единичных экземпляров уже поставлены в Польшу, Катар, Украину, Туркменистан, Марокко, Тунис, Саудовскую Аравию, Сомали. Рассматривают покупку или уже заключили контракты Ирак, Пакистан, Казахстан, Кыргызстан, Эфиопия, Оман, Нигерия, Литва, Латвия, Венгрия, Босния и Герцеговина, Албания, Сербия.

Плюсом турецких аппаратов является их дешевизна, колеблющаяся в пределах одного-двух миллионов долларов за единицу. Кроме того, их характеристики постоянно пересматриваются за счет широкого применения в реальных боевых действиях.