За Трампа и против принятия Киева в НАТО

«Мы победим и спасем Польшу», — обещал консервативный кандидат Кароль Навроцкий накануне второго тура выборов. Он получил 50,89%, опередив либерала Рафала Тшасковского, набравшего 49,11%.

Навроцкий — глава Института национальной памяти, историк, занимавшийся темой антикоммунистического сопротивления в Польше. Он шел на выборы как беспартийный, но открыто отстаивал линию партии «Право и справедливости» (ПиС), обвиняя правительство премьер-министра Дональда Туска во вредоносной для Польши политике. Он утверждал, что Варшава должна встать на сторону президента США Дональда Трампа, даже когда тот критиковал Европу и угрожал прекратить поддержку Украины.

Политик не вылезал из скандалов, однако они, как ни странно, не снизили его популярность. Его обвиняли в фанатских драках и махинациях с недвижимостью. Самой громкой стала история о том, как он отправил в дом престарелых пенсионера, за которым обещал пожизненно ухаживать в обмен на квартиру.

Также в СМИ недавно всплыла история о том, как ставленник консервативной партии, ратующей за семейные ценности, проводил время с проститутками в роскошном отеле на берегу Балтийского моря. Навроцкий, правда, эти обвинения отверг, пообещав подать в суд на опубликовавшие эти сообщения издания.

Пиарщики консерватора заявляли, что «клевета не уничтожила Дональда Трампа, не уничтожит она и Кароля Навроцкого».

Его оппонент, соратник правоцентристского премьер-министра Дональда Туска, мэр Варшавы Рафал Тшасковский уже дважды пытался занять кресло президента. Он придерживается проевропейских взглядов и разделяет либеральные ценности. Оппоненты часто пренебрежительно назвали его «заместителем Туска».

Либеральная и проевропейская общественность надеялась, что после восьми лет правления «Права и справедливости», в течение которых Варшава постоянно конфликтовала с Брюсселем, Польша «вернется в европейское русло». Премьер-министр Дональд Туск отменил большинство реформ своих предшественников и наладил отношения с Евросоюзом.

В ответ Брюссель разблокировал свыше €100 млрд средств, замороженных из-за отхода предыдущих польских властей от демократических норм.

Однако полностью вернуться в лоно общеевропейских норм и ценностей правящей коалиции мешало нахождение в кресле президента сторонника «Права и справедливости» Анджея Дуды. Все последние два года он активно пользовался своим правом вето, блокируя ключевые реформы правительства.

Отношения с Киевом

Явка во втором туре была рекордной — 72%. При этом еще месяц назад Рафаль Тшасковский казался фаворитом гонки, хотя и не бесспорным. Однако после первого тура занявший третье место ультраправый кандидат Славомир Менцен, который так же требовал не отправлять войска в Украину и противодействовать ее вступлению в Североатлантический блок, поддержал отстающего Навроцкого.

Ментцен предложил Тшасковскому и Навроцкому подписать декларацию, в которой в том числе содержится отказ от поддержки вступления Киева в НАТО. Навроцкий согласился, заявив, что в противном случае «весь альянс находился бы в состоянии войны с РФ».

Польша считается ключевым союзником Украины. С февраля 2022 года страна приняла у себя основную долю украинских беженцев, стала основным хабом для поставок западного оружия Киеву. Помимо этого, республика входит в десятку ключевых военных доноров Киева.

На военные цели, по данным Кильского института мировой экономики, Польша предоставила соседнему государству €3,7 млрд. Помимо этого, Варшава последовательно выступает за усиление давления на Москву и продолжение помощи Киеву. В январе к Польше перешло председательство в Евросовете, и одной из ключевых целей была заявлена евроинтеграция Украины.

Однако исход второго тура определили все же голоса антиукраински настроенных избирателей. Согласно недавним опросам общественного мнения, проведенным социологическим центром CBOS (Centrum Badania Opinii Społecznej), сейчас только 50% поляков поддерживают прием украинских беженцев, хотя еще два года назад этот показатель был на 31% больше.

При этом 37% выступают категорически против отправки польских и других европейских войск в Украину для осуществления контроля над режимом прекращения огня, а 31% респондентов заявил, что он скорее против такой инициативы.

Украинский вопрос стал самым горячим во время предвыборных дебатов Навроцкого и Тшасковского.

Оба политика выступили против отправки польских военных в Украину. Об этом заявляет и правительство Дональда Туска. Навроцкий также жаловался, что президент Украины Владимир Зеленский «плохо относится к Польше», критиковал наводнившее польский рынок украинское зерно, снизившее конкурентоспособность местных производителей.

Он пообещал «сделать все, чтобы поддержать Украину в военном отношении», подчеркнув при этом, что не позволит Польше «стать вторичным рынком для украинских товаров».

А Тшасковский еще в начале года заявил, что будет требовать от парламента ограничить выплату украинским беженцам пособий на детей в размере €800, если они не работают и не платят налоги в Польше.

При этом оба кандидата выступили против нового миграционного пакета Евросоюза, предписывающего страны ЕС принимать мигрантов согласно установленным квотам.

Несмотря на победу Навроцкого, серьезной трансформации внешнеполитического курса Польши не произойдет. Варшава в любом случае останется ключевым союзником Киева в Европе, Навроцкий не собирается отказываться от военной помощи Украине.

Что означает победа консерватора

Фактически победа Кароля Навроцкого означает, что в стране продолжится нынешнее двоевластие, и премьер-министр Дональд Туск не сможет довести до конца задуманные им преобразования. Нельзя исключать, что Кароль Навроцкий может оказаться еще более конфронтационным и радикальным, чем покидающий свой пост Анджей Дуда. А его победа на выборах сделает возможным возвращение «Права и справедливости» к власти на парламентских выборах 2027 года.

Политолог, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов считает, что программа Кароля Навроцкого, поддержанного «Правом и справедливостью», — отголосок лозунгов Трампа.

«Разрыв минимальный, но результат не оспаривается. Европейская либеральная общественность в трауре, правящая партия "Гражданская платформа" ожидает склок с новым главой государства. Впрочем, ситуация просто осталась, как была. То же идеологическое разделение властей, как и до выборов», — уверен эксперт.

Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский в беседе с TRT на русском отметил, что в Польше президент не обладает широкой полнотой власти и ресурсами для ее осуществления.

«Но позиция президента может быть критически важной при решении большинства вопросов. Он может влиять на внешнеполитические вопросы через одобрение и назначение послов, волен сам вести переговорный процесс, может накладывать вето на парламентские решения и т.д. И, если президент будет готов к столкновениям, спорам с премьер-министром и текущим правительством, то его позицию уже нельзя будет назвать очень слабой. Но при этом у него нет как таковых ресурсов для осуществления внешней и внутренней политики», — пояснил политолог.

По мнению эксперта, в ЕС опечалены исходом президентских выборов в Польше.

«Туск для них уже свой человек, человек Брюсселя, который на протяжении многих лет возглавлял Евросовет. "Право и справедливость" всегда была тяжелым партнером для Европы. В любых сложных вопросах партия занимала проамериканскую позицию. Формально Навроцкий не является членом ПиС, но полагаю, что именно он рассматривается в качестве человека, который пойдет на смену Ярославу Качиньскому», — подытожил полонист.