Армения отказывается от соглашения 9 ноября?
Премьер Пашинян заявил, что не видит причин возвращаться к трехстороннему соглашению с Азербайджаном и Россией
Лидеры Азербайджана и Армении Ильхам Алиев и Никол Пашинян / Reuters
28 августа 2025 г.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что у Еревана нет причин возвращаться к трехстороннему заявлению, подписанному с Россией и Азербайджаном 9 ноября 2020 года, которое завершило 44-дневную войну.

«Нет необходимости возвращаться к 9 ноября. Девятое ноября остается девятым ноября», — сказал Пашинян журналистам, подчеркнув, что то соглашение уже принадлежит прошлому.

Перемирие 2020 года, заключенное при посредничестве Москвы, остановило шестинедельные боевые действия и позволило Азербайджану вернуть Карабах и семь прилегающих районов, которые были незаконно оккупированы Арменией с 1994 года.

Согласно условиям соглашения, в регион вошли российские миротворцы, чтобы обеспечить безопасность. Однако к 2025 году большинство этих договоренностей стали неактуальными — Армения и Азербайджан наладили диалог и решили большинство спорных вопросов без посредничества России.

Ранее в этом году Пашинян заявил, что несколько пунктов соглашения 2020 года так и не были выполнены в полном объеме. Он отметил, что в документе нигде не говорилось о присутствии ФСБ России на армянской территории.

«Армения никогда не отказывалась от своего суверенитета», — подчеркнул премьер-министр.

Тем временем президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Москву в обострении двусторонних отношений. В интервью телеканалу Al Arabiya он заявил, что реакция России на инцидент с азербайджанским пассажирским самолетом в декабре 2024 года вызвала в Баку «огромное разочарование». 

Он напомнил, что в 2020 году, когда азербайджанские военные по ошибке сбили российский вертолет, Баку немедленно извинился, выплатил компенсацию и наказал виновных. 

«Мы ожидали такого же отношения к себе», — сказал Алиев, добавив, что Москва до сих пор не объяснила, что произошло с самолетом AZAL.

Алиев также резко осудил сообщения о пытках и убийствах азербайджанцев в России, назвав это недопустимым. «Даже если эти люди совершили преступления десятилетия назад, они остаются людьми. Так обращаться с ними нельзя», — подчеркнул президент.

