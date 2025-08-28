Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что у Еревана нет причин возвращаться к трехстороннему заявлению, подписанному с Россией и Азербайджаном 9 ноября 2020 года, которое завершило 44-дневную войну.
«Нет необходимости возвращаться к 9 ноября. Девятое ноября остается девятым ноября», — сказал Пашинян журналистам, подчеркнув, что то соглашение уже принадлежит прошлому.
Перемирие 2020 года, заключенное при посредничестве Москвы, остановило шестинедельные боевые действия и позволило Азербайджану вернуть Карабах и семь прилегающих районов, которые были незаконно оккупированы Арменией с 1994 года.
Согласно условиям соглашения, в регион вошли российские миротворцы, чтобы обеспечить безопасность. Однако к 2025 году большинство этих договоренностей стали неактуальными — Армения и Азербайджан наладили диалог и решили большинство спорных вопросов без посредничества России.
Ранее в этом году Пашинян заявил, что несколько пунктов соглашения 2020 года так и не были выполнены в полном объеме. Он отметил, что в документе нигде не говорилось о присутствии ФСБ России на армянской территории.
«Армения никогда не отказывалась от своего суверенитета», — подчеркнул премьер-министр.
Тем временем президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Москву в обострении двусторонних отношений. В интервью телеканалу Al Arabiya он заявил, что реакция России на инцидент с азербайджанским пассажирским самолетом в декабре 2024 года вызвала в Баку «огромное разочарование».
Он напомнил, что в 2020 году, когда азербайджанские военные по ошибке сбили российский вертолет, Баку немедленно извинился, выплатил компенсацию и наказал виновных.
«Мы ожидали такого же отношения к себе», — сказал Алиев, добавив, что Москва до сих пор не объяснила, что произошло с самолетом AZAL.
Алиев также резко осудил сообщения о пытках и убийствах азербайджанцев в России, назвав это недопустимым. «Даже если эти люди совершили преступления десятилетия назад, они остаются людьми. Так обращаться с ними нельзя», — подчеркнул президент.