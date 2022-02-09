Беларусь вновь заподозрили в готовности направить свой воинский контингент в Сирию. Соответствующий повод дал текст соглашений Москвы и Минска об оказании гуманитарной помощи режиму Башара Асада, обнародованный на днях российским правительством. Появившийся на официальном портале правовой информации документ гласит, что в Арабскую Республику «белорусская сторона направляет свой воинский контингент численностью до 200 человек», который будет работать вне зоны боевых действий.

Уточнялось, что миссия белорусских военнослужащих будет носить исключительно гуманитарный характер. Они, как следует из документации, будут находиться в оперативном подчинении российскому Центру по примирению враждующих сторон (ЦПВС), но оставаться под командованием «уполномоченного органа белорусской стороны». «Вооружение, военная техника и боеприпасы передаются белорусской стороне (в том числе во временное пользование) на безвозмездной основе», — говорится в тексте соглашений.

Факт сотрудничества между Минском и сирийским режимом, в том числе в военной сфере, ни для кого не является секретом, однако сейчас ситуация привлекает к себе особое внимание в свете пугающей концентрации российских сил у украинских границ и одобрительных жестов президента Александра Лукашенко в том, что касается действий Москвы.

Удар по суверенитету

Тем не менее, Лукашенко попытался парировать подозрения, что контингент уже близок к отправке в Сирию. «Я никого туда не посылал, — сказал он. — Единственное, о чем шла речь, давно-давно она идет, сирийский руководитель, правительство Сирии попросили нас врачами помочь».

Лукашенко подчеркнул, что он не против того, чтобы режиму Асада были направлены медицинские специалисты, в том числе военные, но это может произойти только в будущем: сейчас Беларусь сама сталкивается с кризисными явлениями на фоне распространения коронавируса.

На сообщения успела отреагировать лидер оппозиции Светлана Тихановская, которая назвала предполагаемую отправку контингента ценой поддержки, которая оказывается Минску российским руководством. Она связала это с нарушением нейтралитета Беларуси и с ущербом для ее национальных интересов.

«Белорусы не должны воевать за рубежом. Лукашенко, захвативший власть и удерживающий ее незаконно, втягивает Беларусь во внешние конфликты, разжигает региональные кризисы и запугивает мир ядерным оружием», — отметила Тихановская.

Сообщения о подготовке белорусской миссии в Сирии ровно год назад распространила инициативная группа BYPOL. По ее данным, приказ выделить военнослужащих тогда поступил Западному и Северо-западному оперативному командованию вооруженных сил (ВС) Беларуси. В BYPOL отмечали, что численность группы будет ограничена 300 бойцами, которые должны заниматься патрулированием. По словам активистов, офицеры, которые оказались допущены к этой информации, в спешном порядке попытались «уволиться или перевестись в другие подразделения».

Меньшее из зол

В разговоре с TRT на русском белорусский политический аналитик и консультант Вадим Можейко обратил внимание на то, что это не первый раз, когда Лукашенко опровергает официальную информацию российских властей в военной сфере. «В 2013 году Сергей Шойгу заявлял, что размещение российской авиабазы в Беларуси — это уже вопрос решенный. Тем не менее, до сих пор никакой российской авиабазы создано не было. Фактически тогда белорусские власти просто это проигнорировали», — пояснил эксперт.

По словам Можейко, это характерная ситуация, когда Россия «шантажирует Лукашенко, вбрасывая в публичное пространство какие-то новости о военной сфере». «Когда после августа 2020 года Лукашенко оказался отрезанным от западного вектора внешней политики, он уже не может играть в нейтралитет и балансировать между Россией и Западом», — отметил аналитик.

По его оценкам, зависимость Лукашенко от РФ усилилась, и, судя по всему, он считает, что компромиссы в военной сфере и в сфере безопасности — это меньшее из зол.

Отсюда, как отмечает Можейко, риторическая поддержка со стороны Минска агрессии в отношении Украины и призывы Лукашенко «вернуть Украину в лоно славянства». Кроме того, собеседник TRT на русском упомянул в этом контексте февральские внеплановые учения России и Беларуси «Союзная решимость — 2022», в которых будет задействовано большое число российских военных, а также размещение на территории республики двух российских учебно-тренировочных комплексов, которые, как считает аналитик, мало чем отличаются от военных баз.

Без имперских комплексов

«Судя по всему, российской власти считают, что сложившаяся ситуация — это хорошая возможность для того, чтобы «продавить» сильнее и добиться от Лукашенко гораздо больших военных уступок», — отметил Можейко. Эксперт обратил внимание на то, что Беларусь вместе с Россией участвовала в операции ОДКБ в Казахстане. Миссия оказалась быстрой и бескровной, однако в случае возникновения форс-мажорных ситуаций белорусскому обществу было бы очень трудно объяснить, что именно военнослужащие РБ делали в Центральной Азии, считает аналитик.

«Тем более трудно что-то объяснить про Сирию, — подчеркнул Можейко. — Белорусы, в отличие от россиян, совсем не страдают имперским комплексом. Никаких белорусских интересов в Сирии нет. Поэтому Беларусь не заинтересована никого в Сирию отправлять. А для России это была бы такая отличная возможность еще больше Лукашенко к себе привязать, потому что такие шаги в белорусском обществе, конечно, непопулярны». Миссия в Сирии противоречила бы всей военной политике Беларуси, которая часто отстаивала принцип невмешательства, считает Можейко.

«Базовый прогноз: белорусские военные в Сирию не отправятся. Но, справедливости ради, в 2022 году мы видим, что Лукашенко находится в уязвимом положении, и его зависимость от России все больше усиливается. Он вынужден идти на разные компромиссы, поэтому риск такой отправки в Сирию остается», — резюмировал собеседник TRT на русском.