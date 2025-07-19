Российская армия заняла наибольшую площадь территорий с начала 2025 года. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на источники на местах и открытые данные. По ее оценке, продвижение стало возможным благодаря численному превосходству российских войск.

За последние два месяца армия России усилила наступательные действия сразу на нескольких участках фронта — от Сумской области на севере до Запорожской на юге. В июле, по данным NYT, российские силы впервые установили контроль над населенным пунктом в Днепропетровской области.

Газета отмечает, что постоянные атаки оказывают давление на украинскую армию, испытывающую нехватку личного состава. В то же время NYT указывает, что для России главные трудности могут быть связаны не с фронтом, а с растущими военными расходами.

Способность Украины вести боевые действия также вызывает вопросы. NYT обращает внимание на «противоречивые сигналы», которые администрация президента США Дональда Трампа отправляет по поводу дальнейшей военной поддержки Киева.

На этой неделе Министерство обороны России сообщило о захвате восьми населенных пунктов. 14 июля под контроль российских войск, по данным ведомства, перешли села Малиновка и Маяк в Запорожской области и в непризнанной ДНР. 15 июля — Петровка и Воскресенка в ДНР. 16 июля — Новохатское. 17 июля — Дегтярное в Харьковской области, Попов Яр и Каменское в Запорожской области.

В мае президент России Владимир Путин заявил о создании буферной зоны на границе с Украиной. По его словам, это необходимо для защиты российских регионов от обстрелов.

Президент Украины Владимир Зеленский признавал сложную обстановку в приграничных районах Сумской и Харьковской областей, а также на покровском направлении в Донбассе.