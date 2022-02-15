Петр I, которого именуют Великим, ассоциируется с успешными реформами и военными триумфами, которые преобразили Россию и вывели ее в ранг великих держав. Однако этот образ весьма далек от правды. Реформы Петра сильно ударили по большей части населения, о благополучии которого, строго говоря, никто никогда и не заботился. Финансы пребывали в ужасном состоянии и уходили на многочисленные войны, которые русский царь вел, мягко говоря, непрофессионально.

Никакого особого умения воевать Петр не демонстрировал, почти всегда побеждал количеством, а не качеством. Вместе с тем Петру откровенно везло, он выходил чистым из совершенно провальных ситуаций.

Например таких, как Прутский поход 1711 года, когда русский царь, окрыленный победами в Северной войне, решает совершить бросок на юг и напасть на Османскую империю. Казалось бы, у царя уже есть огромный военный опыт, однако русская армия вместе с ним и его беременной любовницей Екатериной сразу же попала в окружение.

Попробуем разобраться, как русский царь чуть не оказался пленником османского султана.

Предпосылки войны

С самого детства Петр мечтал объединить христианский мир против «османской угрозы», поэтому сразу же после воцарения на русском троне он объявляет войну «проклятому турку». Мечтающий о море Петр решает начать с захвата стратегически важного для мореходства порта Азов. В результате нескольких военных кампаний Азов взят, однако русскому царю мало достигнутых успехов.

Понимая, что сил для ведения более масштабной войны против турок у России нет, Петр пытается найти союзников в Европе. Однако никто в Европе не хочет воевать со Стамбулом. Все ключевые европейские державы так или иначе втянуты во внутриевропейские конфликты, прежде всего связанные с противоречиями между Австрией и Францией из-за прав на испанский престол.

Осознав, что коалицию против турок создать не удастся, а в одиночку воевать слишком хлопотно, он решает обратить свой взор на север и переключается на Швецию. Союзники находятся очень быстро, ведь Швеция имеет территориальные конфликты со всеми своими соседями, включая Россию. Особенно войны жаждут Дания и Саксония, король которой к тому же еще и занимал престол Речи Посполитой, владевшей территориями современных Беларуси, Литвы, Польши и Украины.

Шведский король Карл XII, против которого ополчились все его соседи, на момент начала войны едва достиг призывного возраста и был еще совсем молодым человеком. Вместе с тем шведская армия считалась лучшей в Европе, а 18-летний король к тому же оказался весьма способным полководцем.

В первый же год войны войска Карла XII принуждают Данию капитулировать, а затем наносят чудовищное поражение русской армии при Нарве (ныне Эстония). Русская армия в несколько раз превосходит шведскую, однако шведы берут не числом, а умением, и русская армия также капитулирует.

Война переносится на территорию Речи Посполитой, и здесь армия Карла XII продолжает одерживать победу за победой. Петр I тем временем не унывает и создает новую армию. Пока войска Карла XII сражаются в Речи Посполитой, петровская армия захватывает оставшиеся без защиты прибалтийские провинции Швеции. Армия Карла XII тем временем тает на глазах. Удаление от основных баз снабжения и война со множеством противников истощают шведов.

Через 9 лет после начала войны русские и шведы встречаются под Полтавой, где уставшая и обескровленная армия Карла XII впервые терпит серьезное поражение от значительно превосходящих ее русских сил. Полтавская битва добивает уставшую шведскую армию и заставляет ее прекратить боевые действия.

После победы над шведским Александром Македонским, а именно так называли современники Карла XII, Петр I уверовал в свой гений и свое великое предназначение, он решает вернуться к тому, с чего начал свое правление, то есть продолжить войну против Османской империи.

Идем на Восток

Петр полагал, что историческая миссия России заключается в освобождении балканских христиан, которые, по его мнению, жили под страшным османским игом и постоянно страдали. Очевидно, царь проецировал на балканских христиан положение мусульман в России, которые вплоть до конца XVIII века испытывали систематические гонения и геноцид.

Правление Петра также не отличалось веротерпимостью, напротив, царь способствовал усилению политики насильственного крещения и вообще миссионерской активности в отношении мусульман Поволжья. Власти «поощряли» переход в христианство, используя и экономические рычаги.

Так, например, было дозволено конфисковывать собственность мусульман-землевладельцев, если на их землях работали православные. Избежать конфискации земель можно было, только перейдя в православие.

Важно отметить, что от «просвещенного петровского правления» страдали не только мусульмане, но и православные старообрядцы, которые в поисках религиозной свободы переселялись в ту самую Османскую империю, от которой русский царь и пришел спасать христиан.

Планы у Петра были поистине наполеоновские. На первом этапе военной кампании авангард русской армии под командованием графа Бориса Шереметева должен был достичь Дуная и воспрепятствовать проходу османских войск через реку. После этого планировалось вызвать многочисленные восстания балканских народов и продолжить наступление на Стамбул.

Предполагалось, что охваченная огнем и терпящая поражение за поражением Османская империя должна пойти на заключение мира на условиях Петра, который автоматически становился победителем двух великих империй на севере и на юге. Русская армия была сравнительно небольшой, примерно 75000 штыков, и всю надежду Петр возлагал на восстание балканских христиан.

Нельзя сказать, что эти надежды были совсем уж беспочвенными. На самого Петра и других русских царей постоянно выходили разного рода балканские авантюристы, которые говорили именно то, что русские хотели от них услышать. В итоге представления русского двора о реальном положении дел в османских владениях были несколько искаженными.

Перед самой войной два балканских правителя тайно вели переговоры с русским двором: господарь Валахии Константин Брынковяну и господарь Молдовы Дмитрий Кантемир. Заручившись поддержкой двух господарей, царь был уверен в своей победе, причем настолько скорой, что, еще не ступив на землю противника, уже планировал, что будет делать после своей победы. Петр хотел отдохнуть в Карловых Варах, а также посетить свадьбу своего сына Алексея.

Правителем Османской империи в те годы был султан Ахмет III, его правление позднее назовут Эпохой тюльпанов, вероятнее всего, это была самая романтичная эпоха в истории Высокой Порты. Ахмет III не был воинственен, напротив, он ценил мир, очень любил поэзию и искусство вообще. При нем Стамбул значительно преобразился, было построено множество мечетей, дворцов и красивых павильонов.

Султан был сторонником сближения с европейскими странами. Он начал отправлять миссии в Европу и перенимать западные технологии. Поначалу султан довольно нейтрально относился к русскому царю и даже стремился установить с ним стабильные отношения. На этом настаивал великий визирь Али-паша, рассчитывающий, если так можно выразиться, диверсифицировать османскую внешнюю политику.

Необходимо отметить, что именно невмешательство султана в Северную войну помогло России победить Швецию. Войны на два фронта русский царь точно не выдержал бы, тем более в самые первые годы войны, когда Россия потеряла всю армию. Однако вскоре Али-паша утратил свое влияние.

При дворе стали опасаться усиления военного присутствия России в приграничных с Османской империей землях. Россия сконцентрировала войска и усиливала свое присутствие, в связи с чем крымские союзники османов, чьи позиции всегда были сильны при дворе, начали опасаться вторжения.

Другим фактором стало прибытие короля Швеции, того самого Карла XII, который после полтавского поражения бежал во владения султана, где его приняли и поселили в городе Бендеры (ныне территория Молдовы). Карл XII усилил подозрения османского двора о планах Петра I по скорому вторжению, поэтому османы решили нанести превентивный удар и объявили России войну.

Неудачный прутский блицкриг

Русская армия во главе с Петром и его спутницей Екатериной, которую он прямо перед походом объявил своей женой, впервые за много столетий вторглась в Молдову, пытаясь занять стратегическое положение до прибытия османских войск. Заручившись поддержкой молдавского правителя Дмитрия Кантемира и господаря Валахии Константина Брынковяну, русский царь планировал в кратчайшие сроки разгромить османов, поэтому решил лично возглавить этот поход.

Однако, как гласит известная русская поговорка: «Гладко было на бумаге, да забыли про овраги». В своих расчетах Петр опирался на множество совершенно непостоянных факторов или, говоря другими словами, его план был чистым авантюризмом.

Как уже было упомянуто, первоначально план Петра состоял в том, чтобы граф Шереметев двинулся на юг прямо по восточному берегу реки Прут до ее слияния с Дунаем и воспрепятствовал проходу османских войск через реку. Однако Шереметев прибыл в Молдову с большим опозданием. Дело в том, что его армия сильно пострадала при переходе через степь под палящим солнцем и нуждалась в пополнении припасов.

В итоге Шереметев не выполнил поставленную перед ним задачу и встал лагерем у молдавской столицы города Яссы (ныне территория Румынии). Вскоре туда же прибыл и сам царь. В Яссах Петр встретился с османскими посланниками, которые выразили позицию великого визиря и, по-видимому, самого султана о том, что война не принесет блага обоим государствам.

Фактически это было предложение заключить мир. Петр отверг это предложение и еще больше уверовал в свою скорую победу, проводя время в застольях и военных смотрах. Армия под командованием великого визиря Балтаджи Мехмед-паши тем временем перешла Дунай.

Сложно назвать точное количество османских войск, но можно быть уверенным в том, что османская армия как минимум вдвое превосходила русскую. То есть речь может идти примерно о 150-200 тыс. человек, напомним, что Петр I привел с собой не больше чем 75 тыс. солдат. Вместе с османами воевали крымские татары и запорожские казаки.

Запорожцы пришли на территорию Османской империи в составе войска гетмана Мазепы, который был союзником Карла XII и так же, как и шведский король, получил убежище в Бендерах, где и умер за пару лет до вторжения Петра I. В османском лагере находились также некоторые сподвижники Карла XII, например Станислав Понятовский, который информировал Карла XII о происходящем.

Господарь Валахии Константин Брынковяну, заключивший договор с Петром, медлил и не хотел прежде времени разрывать с Османами. Однако визирю стало известно о его предательстве и он отдал приказ об его аресте. Брынковяну, недолго думая, решает покаяться перед Османами и передать им те деньги, что Петр направил для снабжения русской армии.

По мере того как одна часть русской армии двигалась вдоль Прута, другая ее часть двинулась к месту Брэиле, расположенному на территории Валахии. После нескольких недель осады Брэила пала, однако особого влияния на дальнейший ход войны эта операция не произвела.

Основная часть русской армии сосредоточилась на правом берегу Прута, на левом же берегу стояла османская армия, которая успела соединиться с союзными ей силами — крымскими татарами и запорожцами. Началось форсирование реки и несмотря на опасения великого визиря османский авангард довольно легко переправился через Прут и сумел отбросить те части русской армии, что пытались этому противодействовать.

Успешное закрепление османского авангарда на правом берегу позволило организовать понтонные мосты и успешно форсировать реку и остальным подразделениям. Все попытки воспрепятствовать форсированию Прута были отбиты и русская армия начала в панике отступать.

Было решено отойти на оборонительные рубежи в районе населенного пункта Станилешти, где основным частям русских удалось закрепиться. Отход проходил очень спешно поэтому образовался разрыв между отступающими колоннами русской армии. Это использовали османские части, которые беспрерывно атаковали чем нарушали снабжение русской армии, создавая еще больше хаоса и паники среди отступающих войск.

Заняв рубежи в районе Станилешти русская армия уперлась в Прут и обнаружила себя со всех сторон окруженной османской армией. Петр загнал себя и свою армию в ловушку.

Вплотную к русским подошли крымскотатарские части и запорожские казаки, а затем и сами янычары. Османы предприняли несколько атак, однако, русские их отбили. Несмотря на это положение было катастрофическим. Русская армия была отрезана от снабжения и самое главное не имела доступа к воде, подступы к реке находились в зоне прицельного огня противника.

Был еще очень рискованный вариант пойти на прорыв, но на это Петр и его генералы так и не решились. Что касается русского царя, то его настроение сильно изменилось, он впал в панику и отчаяние и перестал адекватно мыслить.

Мир любой ценой

Неминуемая гибель вынудила царя инициировать мирные переговоры, ведение которых было поручено влиятельному вице-канцлеру Петру Шафирову. Царь был готов вернуть шведам Лифляндию (в наст. время территория Латвии и Эстонии), передать Псковскую и другие губернии, а также признать Станислава Лещинского, который был креатурой Карла XII, королем Польши.

Единственное, на что Петр никак не мог согласиться, это возвращении Ингрии, на территории которой началось строительство Санкт-Петербурга. Передача Пскова должна была возместить шведам потерю Ингрии. И конечно, царь был готов вернуть Азов и иные захваченные у Османов земли.

В османском лагере отсутствовало единство относительно мира с русскими. Стороны разделились на сторонников жесткой линии и мягкой линии. В итоге победили сторонники… максимально мягкой линии.

Подписанный договор предусматривал возвращение Османской империи стратегической крепости Азов и очень абстрактные соглашения об отказе Петра I от вмешательства в польские и украинские дела, а также пропуск Карла XII назад в Швецию. И в общем-то все.

Практически сразу же после заключения мира начали говорить о том, что русские подкупили великого визиря, который попросту отпустил попавшего в окружение царя. Особенно отвратительно себя ощущал Карл XII, который уверял Османов, что русским нельзя доверять и договоры они попросту не соблюдают.

Был подкуп или нет, это не так принципиально, очевидно другое. В отличие от воинственных европейских правителей, таких как Петр I или прусский король Фридрих II, в XVIII веке султанов мало интересовала война, а все больше искусство и культура. Пленение Петра I могло стать настоящей катастрофой для его реформ, вероятнее всего, сама идея реформ была бы окончательно дискредитирована, а с ней и модернизация России.

Кроме того, у Османов было много возможностей подбить Россию на самом ее взлете. Достаточно было вступить в Северную войну на стороне Карла XII. Петру I откровенно повезло, что на османском троне был миролюбивый Ахмет III, а не султан-завоеватель, подобный Фатиху или Селиму.

Карл XII оказался прав. После своего освобождения Петр I отказался выполнять условия заключенного им договора, что в итоге привело к возобновлению войны и подписанию нового мира, который хоть и продлился несколько дольше, но все же не прекратил вражды между двумя странами.