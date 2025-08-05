ВОЙНА В ГАЗЕ
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В ООН предупредили о последствиях оккупации Газы
ООН потребовала от Израиля соблюдения решения Международного суда и отказа от планов оккупации сектора Газа
В ООН предупредили о последствиях оккупации Газы
В ООН напомнили Израилю о запрете на захват Газы / Reuters
5 августа 2025 г.

Организация Объединенных Наций призвала Израиль не нарушать постановление Международного суда ООН, запрещающее действия по оккупации сектора Газа.

Об этом заявил заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак на брифинге в Нью-Йорке.

Отвечая на вопрос о заявлении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о возможной полной оккупации Газы, Хак отказался давать оценку гипотетическим заявлениям, но напомнил о решении Международного суда.

«Мы призываем Израиль соблюдать это решение и воздержаться от дальнейшей оккупации», — подчеркнул он.

Хак добавил, что Антониу Гутерриш неоднократно призывал к прекращению огня и сдержанности, напоминая, что народ Газы уже 20 месяцев живет в условиях тяжелейших страданий.

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На вопрос о том, как возможная оккупация отразится на работе ООН, Хак заявил: «Мы уже два года работаем в Газе и, несмотря на ужасающие потери, продолжаем свое присутствие».

По его словам, гуманитарная ситуация в Газе стремительно ухудшается. Помощи недостаточно, а уровень голода продолжает расти.

Он подчеркнул, что особенно страдают дети. Недоедание подрывает их иммунитет и угрожает серьезными последствиями для здоровья и развития.

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