Организация Объединенных Наций призвала Израиль не нарушать постановление Международного суда ООН, запрещающее действия по оккупации сектора Газа.
Об этом заявил заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак на брифинге в Нью-Йорке.
Отвечая на вопрос о заявлении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о возможной полной оккупации Газы, Хак отказался давать оценку гипотетическим заявлениям, но напомнил о решении Международного суда.
«Мы призываем Израиль соблюдать это решение и воздержаться от дальнейшей оккупации», — подчеркнул он.
Хак добавил, что Антониу Гутерриш неоднократно призывал к прекращению огня и сдержанности, напоминая, что народ Газы уже 20 месяцев живет в условиях тяжелейших страданий.
На вопрос о том, как возможная оккупация отразится на работе ООН, Хак заявил: «Мы уже два года работаем в Газе и, несмотря на ужасающие потери, продолжаем свое присутствие».
По его словам, гуманитарная ситуация в Газе стремительно ухудшается. Помощи недостаточно, а уровень голода продолжает расти.
Он подчеркнул, что особенно страдают дети. Недоедание подрывает их иммунитет и угрожает серьезными последствиями для здоровья и развития.