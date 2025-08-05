На вопрос о том, как возможная оккупация отразится на работе ООН, Хак заявил: «Мы уже два года работаем в Газе и, несмотря на ужасающие потери, продолжаем свое присутствие».

По его словам, гуманитарная ситуация в Газе стремительно ухудшается. Помощи недостаточно, а уровень голода продолжает расти.

Он подчеркнул, что особенно страдают дети. Недоедание подрывает их иммунитет и угрожает серьезными последствиями для здоровья и развития.