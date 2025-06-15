Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану военным ответом в случае нападения на американские объекты. Заявление последовало на фоне эскалации между Израилем и Ираном, которые обмениваются ударами с 13 июня.

«Если Иран каким-либо образом нападет на нас, вся мощь <...> Вооруженных сил США обрушится на вас в невиданных ранее масштабах», — написал Трамп в социальной сети Truth Social.

Американский лидер подчеркнул, что Вашингтон не участвовал в последних атаках Израиля по иранским объектам. «США не имеют никакого отношения к сегодняшнему нападению на Иран. Однако мы можем легко заключить сделку между Ираном и Израилем и положить конец этому кровавому конфликту», — добавил он.

По данным Axios, Израиль в последние двое суток просил администрацию Трампа присоединиться к ударам по Ирану. В разговоре с премьер-министром Биньямином Нетаньяху президент США не исключил такую возможность при необходимости, но пока не рассматривает ее.

Тем не менее США уже начали переброску военных ресурсов на Ближний Восток. Американские истребители патрулируют небо региона, а эсминец USS Thomas Hudner направляется в восточную часть Средиземного моря. Второй эсминец также готов к движению по запросу Белого дома.

Иран ответил угрозами в адрес американских баз. Тегеран намерен ударить по ближневосточным базам любой страны, которая будет защищать Израиль, сообщил иранский чиновник CNN. Агентства Fars и Mehr писали, что Иран уведомил США, Великобританию и Францию о готовности атаковать их объекты в регионе в случае поддержки Израиля.

На фоне эскалации отменен запланированный на 15 июня раунд переговоров между Ираном и США. Министр иностранных дел Омана, выступающий посредником, подтвердил срыв встречи. Иран счел невозможным участие в переговорах, пока Израиль продолжает атаки.