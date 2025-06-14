ИЗРАИЛЬ УДАРИЛ ПО ИРАНУ
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Нетаньяху упрашивает Трампа вступить в войну
Израиль признал неспособность самостоятельно уничтожить иранскую ядерную программу и уговаривает администрацию Трампа присоединиться к боевым действиям против Тегерана
Нетаньяху упрашивает Трампа вступить в войну
Биньямин Нетаньяху и Дональд Трамп / Reuters
14 июня 2025 г.

Израиль в течение последних 48 часов обратился к администрации президента США Дональда Трампа с просьбой присоединиться к конфликту против Ирана для ликвидации его ядерной программы, сообщили два израильских чиновника порталу Axios.

Причина обращения проста: у Израиля нет противобункерных бомб и тяжелых бомбардировщиков, необходимых для уничтожения иранского объекта по обогащению урана в Фордове. Этот объект встроен в гору и расположен глубоко под землей.

Администрация Трампа пока не спешит примыкать к израильской операции, ограничиваясь предостережением в адрес Ирана не наносить удары по американским целям. Прямая атака на Иран, даже при ограниченном участии США в бомбардировке одного объекта, втянула бы Америку непосредственно в войну.

Если объект Фордо останется действующим после завершения операции, Израиль не сможет достичь своей цели по «ликвидации» иранской ядерной программы.

По словам израильского чиновника, США могут присоединиться к операции, и президент Трамп якобы даже предложил сделать это при необходимости в недавнем разговоре с премьер-министром Нетаньяху. Однако представитель Белого дома опроверг это в пятницу. Второй американский чиновник подтвердил в субботу, что Израиль призывал администрацию Трампа присоединиться к войне, но заявил, что в настоящее время администрация этого не рассматривает.

«Все, что происходит сегодня, нельзя предотвратить, — заявил высокопоставленный представитель Белого дома в субботу, имея в виду израильские атаки. — Но у нас есть возможность договориться об успешном мирном разрешении этого конфликта, если Иран будет готов. Самый быстрый способ для Ирана достичь мира — отказаться от своей программы по разработке ядерного оружия».

«Вся операция... действительно должна быть завершена ликвидацией Фордо», — заявил посол Израиля в США Йехиэль Лайтер телеканалу Fox News в пятницу. Израильские чиновники поднимали идею участия США в уничтожении Фордо перед американскими коллегами с начала израильской операции.

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