Азербайджан должен быть в любой момент готов к войне, учитывая непредсказуемость идущих в мире процессов. Об этом, как передают местные СМИ, заявил президент страны Ильхам Алиев.

«Конечно, наши Вооруженные силы каждую минуту, каждый день стоят на страже интересов и безопасности нашего государства. Мы наблюдаем, видим и будем видеть возможные источники угроз. Наращиваем свою военную мощь», — сказал Алиев.

Президент Азербайджана подчеркнул, что в страну доставлены самое современное оружие — беспилотные летательные аппараты и артиллерийские системы.