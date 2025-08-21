РЕГИОН
1 мин чтения
Ильхам Алиев: Азербайджан должен быть готов к войне
Азербайджанский лидер подчеркнул, что любая провокация против Баку встретит немедленный отпор
Ильхам Алиев / Reuters
21 августа 2025 г.

Азербайджан должен быть в любой момент готов к войне, учитывая непредсказуемость идущих в мире процессов. Об этом, как передают местные СМИ, заявил президент страны Ильхам Алиев.

«Конечно, наши Вооруженные силы каждую минуту, каждый день стоят на страже интересов и безопасности нашего государства. Мы наблюдаем, видим и будем видеть возможные источники угроз. Наращиваем свою военную мощь», — сказал Алиев.

Президент Азербайджана подчеркнул, что в страну доставлены самое современное оружие — беспилотные летательные аппараты и артиллерийские системы.

«Заключены контракты на приобретение новых боевых самолетов, а имеющиеся полностью модернизированы. Мы в любой момент должны быть готовы к войне, потому что ход процессов в мире таков, что невозможно предугадать, что будет завтра. Гарант нашей безопасности – мы сами, государство, народ и наши Вооруженные силы. Поэтому если в чью-то больную голову взбредет мысль совершить какую-либо провокацию против Азербайджана, то, я думаю, они вновь об этом пожалеют. А мы отныне будем жить как народ-победитель и победоносное государство», — подчеркнул Алиев.





