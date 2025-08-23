ВОЙНА В УКРАИНЕ
Железнодорожный коллапс в России
Украинские беспилотники атаковали железнодорожные объекты в Ростовской и Волгоградской областях, в результате были задержаны десятки поездов
Украина атаковала дронами объекты РЖД на юге России / Пресс-служба ВСУ
23 августа 2025 г.

В ночь на 23 августа украинские дроны нанесли удары по двум объектам железнодорожной инфраструктуры на юге России.

В Ростовской области ВСУ во второй раз за неделю атаковали участок Россошь — Сохрановка. На станции Сергеевка в результате падения беспилотника была повреждена контактная сеть, сообщают в РЖД. Из-за этого задержали движение 38 поездов, максимальное опоздание составило 3 часа 40 минут.

Губернатор региона Юрий Слюсарь уточнил, что дроны были сбиты в Чертковском, Шолоховском и Миллеровском районах.

«Из-за падения фрагментов беспилотников в нескольких местах возникли пожары, которые были оперативно потушены. Никто из людей не пострадал», — сообщил он.

Под удар попала и Волгоградская область. В городе Петров Вал в Камышинском районе вспыхнул пожар у ювелирного магазина напротив железнодорожной станции. По данным местных жителей, взрывной волной выбило окна в жилых домах.

Канал «ВЧК-ОГПУ» сообщает об атаке на станцию, а «Крымский ветер» уточняет, что «Петров Вал» является крупным железнодорожным узлом Приволжской дороги с 18 путями и локомотивным депо.

Губернатор Андрей Бочаров заявил, что в ходе «массовой атаки беспилотников» один из сбитых аппаратов упал рядом с многоэтажкой на улице Ленина в Петровом Вале.

«По предварительной информации, пострадали трое жителей, один из них — ребенок», — привела его слова пресс-служба администрации. Он также сообщил, что возгорание произошло в районе хутора Крапцовский Кумылженского района.

Согласно сводке Минобороны, за ночь с 22 на 23 августа российские средства ПВО и радиоэлектронной борьбы уничтожили восемь украинских дронов в Ростовской области, два — в Волгоградской, пять — в Краснодарском крае и два — в Белгородской области.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.

