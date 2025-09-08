В результате серии израильских ударов по жилым домам и временным укрытиям в Газе в понедельник утром погибли как минимум 25 человек. Ранения получили десятки. Об этом сообщили местные медицинские источники.
По данным источника агентства Anadolu, три человека погибли при ударе по двум домам в районе Шейх-Радван в Газе. Еще трое были убиты, когда израильский беспилотник атаковал палатку в той же зоне.
На улице Аль-Ярмук в северной части города израильские истребители нанесли удар по дому палестинской семьи — жертвами стали пять мирных жителей. В западной части города четыре человека погибли при ударе по палатке, где укрывались вынужденные переселенцы.
В районе Аль-Рималь вертолет атаковал жилой блок, убив двух братьев. В центральной части Газы также сообщается о множестве раненых после удара по многоквартирному дому.
Израильская армия продолжает разрушать здания с помощью заминированных роботов вблизи пруда Шейх-Радван, одновременно нанося авиаудары по окрестностям. По сообщениям, беспилотники сбрасывали взрывные устройства на крыши жилых домов, вызывая панику среди населения.
В центральной Газе, в лагере беженцев Нусейрат, израильский обстрел привел к гибели пяти человек и ранениям еще 22.
В южной части сектора, в районе Аль-Маваси близ Хан-Юнуса, три человека, включая двух братьев, погибли при ударе по палаткам. Семь человек получили ранения. Примечательно, что ранее израильская армия объявила Аль-Маваси «гуманитарной зоной» и призвала жителей Газы эвакуироваться туда.
Эскалация насилия продолжается на фоне тяжелейшего гуманитарного кризиса в Газе, где сотни тысяч людей остаются без безопасного укрытия, еды и медицинской помощи.