В результате серии израильских ударов по жилым домам и временным укрытиям в Газе в понедельник утром погибли как минимум 25 человек. Ранения получили десятки. Об этом сообщили местные медицинские источники.

По данным источника агентства Anadolu, три человека погибли при ударе по двум домам в районе Шейх-Радван в Газе. Еще трое были убиты, когда израильский беспилотник атаковал палатку в той же зоне.

На улице Аль-Ярмук в северной части города израильские истребители нанесли удар по дому палестинской семьи — жертвами стали пять мирных жителей. В западной части города четыре человека погибли при ударе по палатке, где укрывались вынужденные переселенцы.

В районе Аль-Рималь вертолет атаковал жилой блок, убив двух братьев. В центральной части Газы также сообщается о множестве раненых после удара по многоквартирному дому.

Израильская армия продолжает разрушать здания с помощью заминированных роботов вблизи пруда Шейх-Радван, одновременно нанося авиаудары по окрестностям. По сообщениям, беспилотники сбрасывали взрывные устройства на крыши жилых домов, вызывая панику среди населения.