«Особые отношения» США и Британии уже не такие особые
ПОЛИТИКА
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«Особые отношения» США и Британии уже не такие особыеВизит британского премьера Кира Стармера в Белый дом прошел на фоне резких дискуссий. Обмен упреками с вице-президентом США Дж. Д. Вэнсом и разногласия с Дональдом Трампом подчеркнули нарастающее напряжение в американо-британских отношениях
«Особые отношения» США и Британии уже не такие особые / TRT russian
28 февраля 2025 г.

Визит премьер-министра Великобритании Кира Стармера в Вашингтон, состоявшийся 27 февраля, оказался довольно напряженным и подчеркнул сложный характер современных американо-британских отношений.

Стармер стал вторым европейским лидером, посетившим Белый дом на этой неделе — ранее там побывал президент Франции Эммануэль Макрон.

«Особые отношения»

Новый виток напряженности в «особых отношениях» между США и Великобританией разгорелся в четверг в Овальном кабинете, когда вице-президент США Дж. Д. Вэнс подверг резкой критике британского премьер-министра Кира Стармера за ослабление свободы слова в Соединенном Королевстве. Этот обмен острыми репликами произошел в присутствии президента США Дональда Трампа.

Вэнс, известный своей жесткой риторикой, обвинил Лондон в чрезмерном регулировании технологического сектора, что, по его словам, ограничивает не только британцев, но и американские компании и граждан. «Я сказал то, что сказал: у нас, конечно, особые отношения с нашими друзьями в Великобритании, а также с некоторыми нашими европейскими союзниками», — подчеркнул вице-президент. — «Но мы также знаем, что были нарушения свободы слова, которые затрагивают не только британцев — конечно, то, что происходит в их собственной стране, это их дело, — но и американские технологические компании и, как следствие, граждан США. Это вопрос, который мы обсудим сегодня за обедом».

Стармер, не скрывая своего раздражения, немедленно ответил. Он заявил: «Мы никогда не пытались влиять на граждан США и не делаем этого — и это совершенно правильно. Что касается свободы слова в Великобритании, я горжусь нашей историей в этой области. У нас свобода слова существует очень-очень давно и будет существовать еще очень долго».

Этот неловкий диалог проходит на фоне усиливающегося трансатлантического спора о регулировании технологий. США настойчиво призывают Великобританию и Евросоюз ослабить контроль над искусственным интеллектом и социальными сетями. 

Вмешался в дискуссию и советник Трампа Илон Маск, который неоднократно критиковал правительство Стармера за его жесткие меры в отношении правых протестов в Великобритании в прошлом году, а также за политику в бытность Стармера главным прокурором страны.

Добавляет масла в огонь и недавний конфликт вокруг конфиденциальности данных. Директор Национальной разведки США Тулси Габбард осудила британское правительство за попытку заставить Apple создать лазейку в своей системе шифрования, чтобы власти могли получать доступ к пользовательским данным. В ответ Apple удалила свое самое продвинутое средство защиты данных для британских пользователей.

Обмен уколами между Вэнсом и Стармером начался еще на Мюнхенской конференции по безопасности, где американский вице-президент заявил о «внутренней угрозе» — отходе Европы от ее фундаментальных ценностей, которые она разделяет с США. Вэнс привел примеры уголовного преследования за действия, которые в Америке защищены Первой поправкой, включая дело ветерана британской армии Адама Смита-Коннора, оштрафованного на 9 тыс. футнов стерлингов (чуть более 11 тыс. 300 долларов США) за молитву возле клиники, предоставляющей услуги по прерыванию беременности.

«Хотел бы я сказать, что это был досадный случай — единичный, безумный пример плохо прописанного закона, примененного против одного человека», — сокрушался Вэнс тогда. «Но в Британии и по всей Европе свобода слова, боюсь, находится в состоянии отступления».

Визит Стармера в Белый дом не обошелся и без стычки с Дональдом Трампом. Президент США раскритиковал планы европейских стран вернуть средства, потраченные на помощь Украине. «Мы не возвращаем все наше», — парировал британский премьер. — «Значительная часть нашей помощи была подарком. Были и кредиты, но в основном это был именно дар».

Кроме того, одним из ключевых моментов обсуждения стало несогласие Стармера с позицией Трампа, который заявил, что, несмотря на отсутствие прямых военных гарантий для Украины, США обеспечат присутствие своих сил в стране в рамках экономического соглашения. Трамп отметил, что «будем работать, будем там» — имея в виду экономическое партнерство, которое, по его мнению, должно укрепить безопасность Украины. Он добавил, что, вероятно, переговоры с Россией скоро дадут результаты, но подчеркнул: «Это либо будет скоро, либо не будет вообще».

Тем не менее Трамп поспешил откреститься от своих более резких высказываний о президенте Украины Владимире Зеленском, заявив, что вполне ладит с украинским лидером. При этом обсуждения соглашения по редкоземельным минералам, которое президент США намерен подписать с Зеленским, демонстрируют попытки компенсировать финансовые затраты США на поддержку Украины. Однако в этом соглашении отсутствуют какие-либо прямые обязательства по военной помощи Киеву.

Подводя итоги визита, можно отметить, что ключевые политические разногласия между США и Великобританией остаются неизменными. И главный вопрос сейчас — не поставят ли они под угрозу сами основы «особых отношений» между Вашингтоном и Лондоном. Поддержка Украины, торговые вопросы и подход к России продолжат оставаться камнями преткновения. 

 

 

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