Не надо «новой Ялты»

Решение провести личные переговоры президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске вызвало неоднозначную реакцию со стороны европейских союзников Вашингтона.

С одной стороны, в ЕС устали от войны в Украине и хотели бы ее скорейшего окончания. С другой — Брюссель пугает возможная цена окончания кровопролития. Наибольшие опасения союзников вызывает нежелание президента США информировать их о том, на каких условиях он собирается договариваться с Путиным.

Через несколько часов после того, как стало известно о месте и дате будущего саммита, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, канцлер Германии Фридрих Мерц, польский премьер Дональд Туск, президент Финляндии Александер Стубб и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен оперативно провели переговоры и приняли совместное заявление, в котором назвали условия, на которых они будут готовы одобрить договоренность, которую могут достигнуть президенты США и РФ.

Во-первых, путь к миру в Украине не может быть определен без участия Киева, у Украины должно быть право вето на принятие решений, связанных с урегулированием военного конфликта. Или, как выразился председатель комиссии по международным делам парламента Эстонии Марко Микхельсон, Аляска не должна стать «новой Ялтой» — то есть большие страны не должны решать судьбу малых, как это было на конференции 1945 года в Ялте, по итогам которой Восточная Европа попала в советскую сферу влияния.

Во-вторых, Украине необходимо предоставить «прочные и надежные гарантии безопасности». В заявлении не говорилось о возможном вступлении страны в НАТО, хотя украинский лидер Владимир Зеленский не раз говорил, что единственной прочной гарантией безопасности Украины видит только ее вступление в Североатлантический альянс.

По этому поводу Киев получает противоречивые сигналы: глава Пентагона Пит Хегсет во время своего первого на посту визита в Европу подчеркнул, что считает членство Украины в НАТО нереалистичным, Брюссель не стал ему перечить. Однако через пару месяцев генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что двери для Украины в альянс всегда открыты.

В-третьих, в заявлении говорится, что «отправной точкой переговоров» должно стать прекращение огня по нынешней линии боевого соприкосновения, имея в виду: вначале перемирие, а потом — все остальное. На переговорах в Стамбуле Россия выступала с противоположной позиции: сначала — устранение того, что в Кремле считают первопричинами конфликта, а потом уже разговоры о прекращении боевых действий.

Помимо этого, в документе подчеркивается непоколебимая приверженность европейских союзников США «суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины». Как пишут американские СМИ со ссылкой на источники в ЕС, Брюссель и Киев советуют Трампу предложить Путину мир на основе равнозначного обмена территориями, при котором России отойдут Донбасс и Крым. Об этом говорил и спецпредставитель президента США Стив Уиткофф. Однако упоминание территориальной целостности Украины в заявлении означает, что признание российского суверенитета над Крымом и Донбассом может быть де-факто, но не де-юре.

Реакция в мире

Тем временем западные эксперты видят в предстоящей встрече президентов РФ и США угрозу для Украины и признак «маргинализации Европы». Американские СМИ считают, что саммит означает «медленное поражение Украины» и свидетельство того, что «музыку по-прежнему заказывает Владимир Путин» и «Трамп рискует преподнести президенту РФ неожиданную дипломатическую победу».

Британские газеты сообщают, что Лондон призвал лидеров ЕС не докучать Трампу «бесполезными разговорами» о предстоящих переговорах с Путиным. В частности, выдвигая требования и проводя красные линии, поскольку в противном случае президент США «может вообще исключить Евросоюз из процесса урегулирования».

Китайские издания считают, что «отчаянное желание Европы принять участие в саммите отражает ее глубокую обеспокоенность за свое стратегическое положение».

«Даже если между Трампом и Путиным будет достигнуто соглашение, оно может столкнуться с неприятием со стороны Европы и Украины из-за глубоко укоренившихся противоречий, накопившихся за последние три года. И решение таких сложных вопросов путем одной встречи двух лидеров маловероятно», — пишут СМИ Китая.