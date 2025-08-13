Не надо «новой Ялты»
Решение провести личные переговоры президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске вызвало неоднозначную реакцию со стороны европейских союзников Вашингтона.
С одной стороны, в ЕС устали от войны в Украине и хотели бы ее скорейшего окончания. С другой — Брюссель пугает возможная цена окончания кровопролития. Наибольшие опасения союзников вызывает нежелание президента США информировать их о том, на каких условиях он собирается договариваться с Путиным.
Через несколько часов после того, как стало известно о месте и дате будущего саммита, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, канцлер Германии Фридрих Мерц, польский премьер Дональд Туск, президент Финляндии Александер Стубб и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен оперативно провели переговоры и приняли совместное заявление, в котором назвали условия, на которых они будут готовы одобрить договоренность, которую могут достигнуть президенты США и РФ.
Во-первых, путь к миру в Украине не может быть определен без участия Киева, у Украины должно быть право вето на принятие решений, связанных с урегулированием военного конфликта. Или, как выразился председатель комиссии по международным делам парламента Эстонии Марко Микхельсон, Аляска не должна стать «новой Ялтой» — то есть большие страны не должны решать судьбу малых, как это было на конференции 1945 года в Ялте, по итогам которой Восточная Европа попала в советскую сферу влияния.
Во-вторых, Украине необходимо предоставить «прочные и надежные гарантии безопасности». В заявлении не говорилось о возможном вступлении страны в НАТО, хотя украинский лидер Владимир Зеленский не раз говорил, что единственной прочной гарантией безопасности Украины видит только ее вступление в Североатлантический альянс.
По этому поводу Киев получает противоречивые сигналы: глава Пентагона Пит Хегсет во время своего первого на посту визита в Европу подчеркнул, что считает членство Украины в НАТО нереалистичным, Брюссель не стал ему перечить. Однако через пару месяцев генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что двери для Украины в альянс всегда открыты.
В-третьих, в заявлении говорится, что «отправной точкой переговоров» должно стать прекращение огня по нынешней линии боевого соприкосновения, имея в виду: вначале перемирие, а потом — все остальное. На переговорах в Стамбуле Россия выступала с противоположной позиции: сначала — устранение того, что в Кремле считают первопричинами конфликта, а потом уже разговоры о прекращении боевых действий.
Помимо этого, в документе подчеркивается непоколебимая приверженность европейских союзников США «суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины». Как пишут американские СМИ со ссылкой на источники в ЕС, Брюссель и Киев советуют Трампу предложить Путину мир на основе равнозначного обмена территориями, при котором России отойдут Донбасс и Крым. Об этом говорил и спецпредставитель президента США Стив Уиткофф. Однако упоминание территориальной целостности Украины в заявлении означает, что признание российского суверенитета над Крымом и Донбассом может быть де-факто, но не де-юре.
Реакция в мире
Тем временем западные эксперты видят в предстоящей встрече президентов РФ и США угрозу для Украины и признак «маргинализации Европы». Американские СМИ считают, что саммит означает «медленное поражение Украины» и свидетельство того, что «музыку по-прежнему заказывает Владимир Путин» и «Трамп рискует преподнести президенту РФ неожиданную дипломатическую победу».
Британские газеты сообщают, что Лондон призвал лидеров ЕС не докучать Трампу «бесполезными разговорами» о предстоящих переговорах с Путиным. В частности, выдвигая требования и проводя красные линии, поскольку в противном случае президент США «может вообще исключить Евросоюз из процесса урегулирования».
Китайские издания считают, что «отчаянное желание Европы принять участие в саммите отражает ее глубокую обеспокоенность за свое стратегическое положение».
«Даже если между Трампом и Путиным будет достигнуто соглашение, оно может столкнуться с неприятием со стороны Европы и Украины из-за глубоко укоренившихся противоречий, накопившихся за последние три года. И решение таких сложных вопросов путем одной встречи двух лидеров маловероятно», — пишут СМИ Китая.
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган, регулярно призывающий Москву и Киев продолжать диалог, заявил о готовности Анкары принять саммит лидеров по Украине. По словам главы государства, формирование Киевом рабочих групп в военной, гуманитарной и политических областях проложит путь к встрече с российской стороной на уровне глав государств.
Турецкий лидер подчеркнул, что успехи, достигнутые во время прямых переговоров между Украиной и Россией в Стамбуле, имеют важное значение. Помимо этого, президент Эрдоган выразил надежду, что дальнейшие этапы диалога приведут к существенным договоренностям о прекращении боевых действий и установлении стабильного мира.
Как показывают опросы общественного мнения, 69% украинцев выступают за скорейшее прекращение конфликта путем переговоров, в то время как 24% поддерживают продолжение боевых действий. При этом большинство опрошенных скептически оценивают вероятность скорого завершения активных боевых действий.
Что думают эксперты
Доктор политологии, старший преподаватель кафедры теории и истории журналистики филологического факультета РУДН Камран Гасанов подчеркнул, что Европа требует учесть ее интересы, не договариваться в обход себя и Киева, не менять границы силой и не давать юридических гарантий непринятия Украины в НАТО. Кроме того, европейцы настаивают, чтобы Трамп ввел санкции против России и добился прекращения огня.
«Будет ли Трамп слушать европейцев, станет известно после саммита на Аляске, поскольку он далек от «евроморализаторства», он может прислушаться к лидерам ЕС лишь там, где его взгляды совпадают с мнением Мерца, Макрона и Стармера. Компромисс между двумя берегами Атлантики можно достичь только по теме прекращения огня, к чему Трамп давно призывает. Если президенты России и США найдут общий язык, Европа и Украина могут подключиться к диалогу», — считает политолог.
По словам эксперта, «единственный, с кем Москва может договориться о формуле полноценного урегулирования на Украине, — это президент США».
«И именно поэтому Путин отверг участие Зеленского и европейцев в предстоящем саммите. Старому Свету остается только принять эту реальность», — считает специалист.
Американист, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Наумов считает, что «радикальность лидеров стран ЕС выглядит как будто загадкой на фоне происходящих событий».
«Украинцы хотят мира, американцы хотят мира, постепенно все больше жителей стран ЕС тоже хотят мира. Но Мерц, Стармер, Макрон — люди, чей рейтинг среди собственного населения по опросам колеблется в районе 20-30% — продолжают настаивать на войне до победного конца. Истинная причина их паники в том, что идея Европейского союза предполагает доминирование этого проекта в Европе. Европейские нормы, европейские институты, европейская культура: Евросоюз претендует на то, чтобы поглотить, присвоить себе идею Европы», — уверен политолог.
По его словам, России в этой Европе отведена роль вечного аспиранта, вечного ученика, подмастерья.
«А сейчас происходит немыслимое: за спиной великой Европы Россия и США обсуждают контуры безопасности на континенте, совершенно игнорируя Евросоюз, потерявший и идентичность, и свое лицо, и политическое могущество. Евросоюз — чье население больше американского, подчинился США в унизительной торговой сделке, а теперь оказался и исключен из обсуждения вопросов собственной безопасности. Встреча на Аляске и решение украинского вопроса двумя крупными силами — Россией и США — это буквально крах могущества Европейского союза. Потому они и паникуют», — подытожил специалист.