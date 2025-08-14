Президент США Дональд Трамп опасается, что присутствие президента Украины Владимира Зеленского на встрече с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске может сорвать переговоры. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с содержанием его разговора с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

По информации издания, европейские чиновники сначала добивались присутствия на саммите генсека НАТО Марка Рютте, другого европейского лидера или самого Зеленского. После телефонного разговора Мерца и Трампа европейские страны отказались от этого требования, хотя публично продолжили призывать к участию президента Украины в любых переговорах с Путиным.

Источники WSJ утверждают, что Трамп согласился сначала провести встречу с Путиным, а затем проинформировать Зеленского, а после — европейских лидеров.

Бывший советник Трампа по России Фиона Хилл заявила, что американский президент ведет переговоры, чтобы достичь перемирия и завершить боевые действия, тогда как Путин стремится к максимальным целям и готов вести войну.