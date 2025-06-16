ПОЛИТИКА
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Саркози поставлен в один ряд с Петеном и Асадом
Бывший президент Франции Николя Саркози лишен ордена Почетного легиона после вступления в силу приговора по делу о коррупции
Саркози поставлен в один ряд с Петеном и Асадом
Бывший президент Франции Николя Саркози / Reuters
12 часов назад

Бывший президент Франции Николя Саркози лишился ордена Почетного легиона — высшей государственной награды страны. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на указ, опубликованный в воскресенье.

Решение принято после того, как в декабре прошлого года Кассационный суд Франции окончательно подтвердил обвинительный приговор по делу о коррупции и торговле влиянием.

Саркози был приговорен к одному году заключения с ношением электронного браслета. На этой неделе браслет был снят, но судебное разбирательство продолжается.

Адвокат Саркози Патрис Спиноси сообщил, что защита подала жалобу в Европейский суд по правам человека. По его словам, если суд вынесет решение в пользу экс-президента, это «потребует пересмотра приговора, а также восстановления в ордене Почетного легиона».

Правила вручения награды предусматривают автоматическое исключение из ордена всех, кто получил окончательный приговор о лишении свободы сроком от одного года.

Несмотря на это, президент Франции Эммануэль Макрон, который регулярно встречается с Саркози, выступал против лишения его награды. Он подчеркивал, что «бывшие президенты должны быть уважаемы».

Саркози стал вторым главой государства в истории Франции, лишенным ордена. Первым был Филипп Петен — лидер коллаборационистского режима Виши, осужденный в 1945 году за государственную измену.

В разные годы ордена лишались также Башар Асад, американский велогонщик Лэнс Армстронг и продюсер Харви Вайнштейн.

Саркози уже был осужден за незаконное финансирование кампании 2012 года и сейчас проходит по делу о получении средств от бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи на избирательную кампанию 2007 года. Прокуратура требует семь лет лишения свободы. Саркози отрицает обвинения. Решение суда ожидается в сентябре.

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