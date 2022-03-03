В речи Владимира Путина от 22 февраля, фактически предварившей не только признание независимости так называемых «ДНР» и «ЛНР», но и начало войны на уничтожение украинской национальной государственности, многим бросился в глаза и вызвал немалый резонанс один фрагмент.

«Как уже сказал, в результате большевистской политики и возникла советская Украина, которую и в наши дни можно с полным основанием назвать «Украина имени Владимира Ильича Ленина». Он ее автор и архитектор. Это целиком и полностью подтверждается архивными документами, включая жесткие ленинские директивы по Донбассу, который буквально втиснули в состав Украины. А сейчас «благодарные потомки» посносили на Украине памятники Ленину. Это у них декоммунизацией называется. Вы хотите декоммунизацию? Ну что же, нас это вполне устраивает. Но не нужно, что называется, останавливаться на полпути. Мы готовы показать вам, что значит для Украины настоящая декоммунизация», — заявил он.

Этот фрагмент породил самые разные вопросы. Означает ли это, что мумия Ленина наконец будет вынесена из Мавзолея и предана земле? Что будут убраны его памятники, стоящие на главных площадях многих городов России, равно как и памятники другим функционерам коммунистического режима, а также будут переименованы многочисленные улицы и объекты, названные их именами? А может быть, потомкам «раскулаченных» будет возвращена собственность их предков? Будет ли запрещена Коммунистическая Партия Российской Федерации? Или проведена люстрация бывших функционеров КПСС и КГБ?

Ровно так происходила декоммунизация в ряде стран Восточной Европы, которые «не стали останавливаться на полпути». Означает ли речь Владимира Путина, что именно такую декоммунизацию он хочет провести в Украине в случае ее захвата, да и в самой России, в которой он в принципе уже давно имеет возможность делать все что угодно.

Исторические мифы Путина, или кто создал Украину?

Разумеется, речь идет не об этом. Когда Путин говорит о декоммунизации, он ставит во главу угла вопрос создания национальных республик, тех, которые получили статус союзных республик СССР и впоследствии превратились в независимые государства. И это он и его многочисленные единомышленники вменяют в вину коммунистам, вина которых, по их мнению, заключалась в том, что это они создали эти республики, чем подготовили почву для распада «исторической России». И этот тезис Путина исторически недостоверен «от и до».

Начнем с того, что решение о ликвидации Советского Союза фактически принял первый президент России Борис Ельцин при поддержке глав Украины и Беларуси, подписавших Беловежские соглашения. В то время как главы ряда республик — и союзных, и автономных — были готовы подписать под эгидой президента СССР Союзный договор.

То есть, строго говоря, СССР упразднили не «республики, созданные коммунистами», ни одну из которых (кроме стран Прибалтики) на момент подписания Беловежских соглашений международное сообщество не признало. СССР упразднила сама Россия в лице того руководства, в котором тогда работал под руководством мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака Владимир Путин. Руководсто России, глава которой фактически передал ему власть над ней в 1999 году.

Но прежде всего он неверен тем, что Украину, как и другие национальные республики, по крайней мере основные из них, создали коммунисты. Потому что то, что было показано на примере Казахстана, верно и для других случаев, тогда как то, что утверждает Путин, неверно. Так, он говорит: «...современная Украина целиком и полностью была создана Россией, точнее, большевистской, коммунистической Россией. Этот процесс начался практически сразу после революции 1917 года».

Верно то, что процесс создания Украины «начался сразу после революции 1917 года». Но верно с двумя принципиальным поправками. Во-первых, он начался после Февральской революции 1917 года, а не Октябрьской, которую он называет Октябрьским переворотом. Во-вторых, создавали первую сперва автономную, а потом и независимую Украину никакие не коммунисты, а противостоявшие им революционные украинские националисты, в годы Гражданской войны ставшие известными как «петлюровцы».

4 марта 1917 года на волне всеобщей демократизации была создана Украинская Центральная Рада (Центральный Совет), в которую вошли представители таких партий, как Украинская Партия Социалистов-Федералистов, Украинская Партия Социалистов-Революционеров, Украинская Социал-Демократическая Рабочая Партия и других.

Последняя из упомянутых, несмотря на свой марксистский характер и название, созвучное с ленинской Российской Социал-Демократической Рабочей Партии (большевиков), не была ни ее частью, ни ее филиалом. И не могла быть, потому что создание большевистской фракции РСДРП, а фактически отдельной партии, началось после того, как Ленину на ее формально втором, а фактически первом съезде удалось продавить свою концепцию Российской (в границах бывшей Российской империи) социал-демократической рабочей партии, исключающей возможность создания внутри нее национальных филиалов.

Возникает вопрос – если бы Ленин был адептом «национального дробления исторической России», не начал ли бы он его со своей партии? И ответ на этот вопрос легко можно найти в работе «Марксизм и национальный вопрос» от 1913 года, которая хоть и написана Сталиным, которого Путин противопоставляет Ленину в этих вопросах (о чем дальше), но как известно, написана под кураторством самого Ленина.

А в ней Сталин с марксистских позиций отрицал любые национальные автономии вообще – как территориальные, так и культурные (экстерриториальные), отстаивая исключительно территориальное деление России. Другое дело, что Ленин, тоже выступая за это, в принципе в тот момент провозглашал возможность нежелающих оставаться в будущей России отделиться от нее. Но о динамике его и Сталина взглядов на все это чуть позже.

Итак, Украинская Центральная Рада организовала проведение уже 6-8 апреля 1917 года Всеукраинского Национального Съезда, который наделил ее мандатом на создание национально-территориальной автономии Украины. В рамках этого процесса 5-8 мая 1917 года состоялся Украинский Военный Съезд, на котором был поставлен вопрос о создании украинской национальной армии, и на котором ярко проявил себя один из лидеров УСДРП Семен Петлюра, избранный главой Украинского Генерального Войскового Комитета. На основе этих решений Центральная Рада приняла и представила Временному правительству России Меморандум, в котором ставился вопрос о необходимости создания автономной Украины.

В конце мая 1917 года он был представлен ее представителями Временному правительству на переговорах в Петрограде, однако, последние не сумели вынести по этому поводу определенного решения. После этого созванный 5 июня 1917 года второй Всеукраинский Национальный Съезд принял Первый Универсал об учреждении национально-территориальной автономии Украины. 11–16 июля прошли новые переговоры представителей автономии Украины с Временным правительством, итогом которых, несмотря на ряд разногласий, стало взаимное признание.

При этом фундаментом этих отношений, да и вообще деятельности Временного правительства России было то, что оно должно было подготовить созыв Всероссийского Учредительного Собрания, которое определило бы все ключевые аспекты будущего устройства страны. Однако 25 октября 1917 года Временное правительство было свергнуто большевиками, поставившими под свой контроль систему советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, и взявших власть от их имени. В ответ на это многочисленные национальные силы на окраинах фактически встали на путь государственной независимости от России, власть в которой начиная со столицы переходила в руки большевиков.

Однако двигались они с разной скоростью, и 7 ноября 1917 года Радой был принят Третий Универсал, который, провозглашая создание Украинской Народной Республики (УНР), содержал такую формулировку: «Во имя создания порядка в нашем крае, во имя спасения всей России оповещаем: Отныне Украина становится Украинской Народной Республикой. Не отделяясь от республики Российской и сберегая единство ее, мы твердо станем на нашей земле, чтобы силами нашими помочь всей России, чтобы вся республика Российская стала федерацией равных и свободных народов».

При этом практически сразу начались конфликты между УНР и большевиками, которые пытались взять под свой контроль территорию Украины, так же как и не признавшие их власть формирования Российской армии. Последние скоро вольются в Вооруженные Силы Юга России под руководством генерала Деникина. 9 декабря 1917 года большевики заявили о непризнании власти УНР и потребовали от ее вооруженных формирований не препятствовать им действовать на территории Украины.

13 декабря между вооруженными формированиями большевиков и УНР произошел первый военный конфликт в Одессе, фактически ознаменовавший начало войны между ними. 24-25 декабря в Харькове большевики провели свой Всеукраинский съезд советов, который провозгласил Украину Республикой Советов и союз между «Советской Украиной» и «Советской Россией», фактически контролирующей ее.

Наряду с этим УНР обеспечила на контролируемых ею территориях выборы во Всероссийское Учредительное Собрание, которое все-таки собралось 6 января 1918 года в Петрограде. Помимо прочего оно провозгласило создание Российской Демократической Федеративной Республики «объединяющей в неразрывном союзе народы и области, в установленных федеральной конституцией пределах суверенные». Однако уже на следующий день большевики разогнали Учредительное собрание, не встретив серьезного сопротивления. Это ознаменовало установление ими власти над страной, которую они стремились распространить и на Украину.

Вот тогда-то 9 января 1918 года IV Универсалом УНР была провозглашена ее государственная независимость. Однако несмотря на то, что ей приходилось противостоять как «красным», так и «белым», внутри УНР произошел раскол, когда в апреле 1918 года власть ее Директории сверг генерал Скоропадский, провозгласивший ее Украинской Державой, а себя — ее гетманом.

Фактически гетманат Скоропадского был гарантирован немецкими войсками, размещенными в Украине по Брестскому миру 1918 года, вынужденно признанному большевиками. Поэтому когда в ноябре 1918 года в самой Германии произошла революция и ее войска покинули Украину, на ее территории развернулась война между маргинализированными силами Директории УНР, «белыми», «красными», а еще и т.н. «зелеными» — анархистами Нестора Махно на востоке Украины.

Украина имени Ленина» и «подарки» коммунистов ей

Как известно, победителями в этой войне вышли «красные», то есть большевики, утвердившие на территории Украины власть контролируемой ими Украинской Советской Социалистической Республики, провозглашенной 10 марта 1919 года. Как и их «белые» противники под руководством генерала Деникина, они видели Украину полностью подконтрольной российским военно-политическим структурам, но в отличие от него хотя бы признали Украину в национальном качестве.

Это помогло им привлечь к себе часть украинских националистов, принявших УССР как меньшее зло по сравнению с ликвидацией Украины как национальной единицы, к которой стремился Деникин. Тем не менее, уже при Сталине приспособившиеся к коммунистам националисты («национал-коммунисты») были практически полностью репрессированы, а та демографическая база, на которую опирались «петлюровцы» при строительстве УНР — украинское крестьянство, прошла через чудовищную рукотворную катастрофу Голодомора.

В 1938 году после раздела Польши между Гитлером и Сталиным последний присоединил ее западные части, населенные украинцами, к УССР. Поэтому по мнению Путина и его единомышленников, Украина самим фактом своего существования и своими нынешними международно признанными границами обязана Ленину, Сталину и Хрущеву, присоединившему к ней Крым. Однако как несложно понять, исходя из вышеуказанного, независимую национальную Украину пытались создать противники большевиков, а те подчинили ее власти «красной Москвы». Что касается границ, то лидеры УНР и Украинской Державы стремились установить ее на территории даже большей, чем нынешняя международно признанная территория Украины.

В частности Украинская Держава Скоропадского включала в себя еще и Белгород с частью Белгородской губернии и вела переговоры об объединении с Кубанью. Это делалось на основании официальных данных об этническом составе Российской империи, по которым практически на всех этих территориях преобладали те, кого ранее называли «малороссами».

Что касается Западной Украины, то ее объединение с УНР было провозглашено еще 22 декабря 1919 года. Но завоевание большевиками Украины с одновременным провалом их похода на Польшу привело к тому, что Западная Украина осталась в Польше, чей лидер Йозеф Пилсудский тогда имел планы воссоздания Речи Посполитой. В свою очередь контроль над Крымом пытались установить и УНР, и Украинская Держава, потому что территориально он был связан с Украиной, а его этническая структура была совершенно иной, чем сейчас.

Тогда Крым был гораздо более мультиэтническим, с большой долей крымских татар и примерно одинаковым соотношением украинцев («малороссов») и русских («великороссов»). Это изменилось после поголовной депортации Сталиным крымских татар и ряда других народов Крыма в 1944 году с последующим его заселением выходцами из России, ставшими там абсолютным большинством. Однако эта депортация так сильно подорвала его экономику, а в хозяйственном отношении он был так зависим от Украины, на которую было возложено его развитие, что это обусловило его включение в ее состав в 1954 году.

Но такая «Украина имени Ленина» никогда не устраивала тех, кто стремился к Украине национально независимой. И когда в 1941 году за контроль над ее территорией началась борьба между немецкой и советской армиями, эти силы предприняли попытку восстановить национальную независимость Украины. Как и в предыдущий раз, им пришлось воевать на два фронта, так как ее не признавали не только коммунисты, но и немецкие нацисты.

И после того, как немецкую армию разгромила советская, восстановившая контроль красной Москвы над Украиной, украинские националисты продолжили партизанскую войну уже против нее, аж до конца 50-х годов прошлого века. Именно их, подавленных в итоге в СССР, но сумевших перевести свой политический актив в эмиграцию, и называли «бандеровцами», как ранее их предшественников называли «петлюровцами».

Национальная Украина против «исторической России»

С упразднением СССР Украина обрела государственный суверенитет, в отличие от двух предыдущих раз, признанный уже Россией. Но как оказалось, это признание стало возможным по двум причинам.

Во-первых, тоже ставшая независимой в национально-государственном качестве Россия поначалу признала те свои международно признанные границы, которые фактически соответствовали границам не Российской империи, а предшествовавшего ей Московского царства.

Во-вторых, постсоветский истеблишмент России признал хоть и государственно независимую Украину, но которая по своей сути оставалась «Украиной имени Ленина» или УССР, а не той Украиной, которую хотели создать украинские националисты.

Поэтому когда оба этих обстоятельства начали практически одновременно меняться и в российских правящих кругах начало возобладать осознание ее как Российской империи, называемой «исторической Россией», а в Украине наоборот усиливались позиции тех, кто хотел ее освобождения как от советского наследия, так и от наследия Российской империи, ситуация в итоге пришла к тому антагонизму, кульминацию которого сейчас наблюдает весь мир.

Путинская «декоммунизация» как неосталинизм

Итак, что же подразумевает сейчас Владимир Путин под «декоммунизацией, не останавливаясь на полпути», которую он хочет провести в Украине? Абсолютно очевидно, что речь идет об отрицании границ Украины, номинально признанных коммунистами, и возврате к политике в отношении нее Российской империи, которую пытался проводить генерал Деникин.

Предполагает ли Владимир Путин синхронное осуществление «декоммунизации» самой России? Пожалуй, да, но только в одном смысле — постепенного демонтажа национальных республик внутри самой России, которые он и единомышленники тоже считают порождением коммунистов, что он давал понять не раз.

А что же с остальным наследием коммунизма в России? Тут все непросто. С одной стороны, Путин, видящий себя продолжателем дела российских императоров и «единонеделимцев» вроде генерала Деникина, искренне ненавидит Ленина и его соратников. По его мнению, они своей революцией привели Российскую империю к поражению в Первой мировой войне и развалу, а потом, хоть и собрали, но в форме союза равноправных национальных республик, который мог либо существовать фиктивно, либо должен был развалиться.

И вот тут нельзя не отметить того, что, каждый раз размышляя об этих проблемах, Путин в положительном свете противопоставляет Ленину Сталина, который в их дискуссии 1922 года предлагал включать советские социалистические республики в состав Российской Советской Федеративной Социалистической Республики, а не объединять их на равных в СССР.

И проблема тут не только в том, что Путин не очень понимает динамику установок Ленина и Сталина по этому вопросу. Потому что, как уже было показано ранее, Ленину национальные автономии как политическая форма были изначально чужды не менее, чем Сталину.

Более того, именно Сталин обеспечил подписание одного из первых договоров Советской России с подобной автономией — Башкурдистаном под руководством националиста Ахмет-Заки Валиди, которого адмирал Колчак толкнул к большевикам своей попыткой эту автономию упразднить. Именно тогда на VIII съезде уже Российской Коммунистической Рабочей Партии состоялась дискуссия, по итогам которой, несмотря на возражения старых большевиков, победила позиция о признании национальных автономий и федеративном характере Советской России.

Что же касается того, что часть из них Ленин решил не включить в состав России (как автономные республики), а объединить с ней в равноправный союз народов, то суть этого решения нельзя понять, если не учитывать, что его целью была мировая революция, а не русская, которую он воспринимал как этап на пути к ней. С этой точки зрения очевидно, что формат равноправного союза республик Ленина больше соответствовал этой цели, так как позволял в будущем включать в него новые советские республики Запада и Востока, на создание которых он не терял надежду.

А что же Сталин? Он тоже был идейным большевиком и марксистом российского извода, но Владимиру Путину он близок не этим, а тем, что его он считает восстановителем «исторической России», который на практике превратил СССР из равноправного союза республик в ее реинкарнацию.

Не раз он утверждал, что Советский Союз был формой «исторической России», главной претензией к которой с его стороны является то, что он оказался ненадежной формой. В этом его отличие от тех непримиримых антикоммунистов, которые главную проблему СССР видели в его содержании, концентратом которого стал именно сталинизм.

Непримиримые русские антикоммунисты считали СССР абсолютным злом, причем мирового масштаба — Империей Зла, с которой нужно бороться тоже всем миром. Таким, то есть настоящим антикоммунистом Владимир Путин, конечно, не является. Для него как бывшего полковника КГБ, ставшего «главным русским националистом», СССР — это не абсолютное зло, утвердившееся в России, а форма исторической России.

Причем такая, в которой она одержала самую важную для советских людей победу — в войне 1941-1945 гг. Именно поэтому «бандеровцы» или литовские «лесные братья» для него двойное зло, потому что не только хотели отделиться от «исторической России», но и воевали против нее в этой войне, имеющей для советских людей сакральное значение. Тем не менее и «власовцы», то есть бойцы Русской Освободительной Армии генерала Власова, тоже являются для него абсолютными врагами. Ведь они хоть и не противопоставляли себя «исторической России», но воевали против той ее формы, которая для Владимира Путина является кровью от крови и плотью от плоти его самого.

Такая специфическая смесь взглядов и делает возможной реальность, в которой над идущими «декоммунизировать Украину, не останавливаясь на полпути» танками и БМП нередко вывешиваются красные знамена с серпом, молотом и пятиконечной звездой.