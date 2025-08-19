После саммита Путина и Трампа на Аляске в Вашингтон прилетел президент Украины Владимир Зеленский. Его поддержала «коалиция желающих» из представителей стран Запада, которая также прилетела в столицу США. На повестке — мирный план по урегулированию войны в Украине.
Второй раз в гости к Трампу
Президент Украины Владимир Зеленский встретился 18 августа в Белом доме с Дональдом Трампом, через три дня после переговоров американского лидера с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске.
Это уже второе посещение Белого дома украинским лидером за последнее время. В конце феврале визит закончился скандалом. Западные союзники Киева опасались, что эта поездка станет тяжелым испытанием для украинского президента.
Канцлер Германии Фридрих Мерц даже провел специальный инструктаж с Зеленским, чтобы избежать скандала и избрать правильную тактику общения с президентом Трампом.
Считалось, что Зеленский будет стоять перед выбором: продолжать войну или же согласиться на быструю «сделку» с Москвой на условиях, не устраивающих Киев.
Перед переговорами с Дональдом Трампом Зеленский встретился со спецпредставителем президента США по Украине Китом Келлогом, считающимся самым проукраински настроенным чиновником нынешней администрации Белого дома.
Президент Украины, судя по его словам, остался доволен переговорами с ним.
«Россию можно принудить к миру только силой, и президент Трамп обладает такой силой. Мы должны сделать все правильно, чтобы мир действительно наступил», — пояснил Зеленский.
По окончании встречи с президентом России на Аляске Трамп позвонил украинскому лидеру, в разговоре также приняли участие европейские лидеры.
Украинские СМИ опасались, что позиция американского лидера изменилась и стала пророссийской. Некоторые из них писали об «ударе в спину» и о том, что президент США «просто хочет быстрой сделки», и мирный договор, который вынуждают принять Украину «на самом деле означает капитуляцию Украины».
Неприятной новостью для Киева и Брюсселя стал отказ Трампа от поддержки требования о немедленном прекращении огня и признание им неизбежности территориальных уступок с украинской стороны.
«Я не думаю, что нужно прекращение огня», — заявил он. По словам Трампа, мирную договоренность по Украине можно согласовать и во время боевых действий.
Причем, как писали американские СМИ, после встречи с Путиным Трамп предложил европейским лидерам план мирного урегулирования, который предполагает уступку Украиной всей территории Донбасса России, включая те, что РФ еще не оккупировала.
Узнав о том, что Зеленский полетит в Вашингтон, один за другим европейские лидеры — от канцлера ФРГ Фридриха Мерца и генсека НАТО Марка Рютте до президента Финляндии Александра Стубба, французского лидера Эммануэля Макрона до премьер-министра Великобритании Кира Стармера наперебой заявили о готовность лететь за океан, чтобы поддержать украинского лидера.
Европейские лидеры, хотя и создавали видимость, что согласились с президентом Трампом, продемонстрировали, что некоторые положения мирного плана по Украине, который обсуждали Москва с Вашингтоном, их не устраивают. Они подчеркнули, что «не должно быть никаких ограничений в отношении украинских вооруженных сил и военного сотрудничества с третьими странами», а также что у России не должно быть право вето на вступление Украины в ЕС и НАТО.
Трамп решил разделить эти встречи: вначале провести переговоры с Владимиром Зеленским, а потом с представителями объединенной Европы. В отличие от европейских лидеров Трамп лично приветствовал Зеленского на крыльце Белого дома.
Продуктивная встреча
И Дональд Трамп, и Владимир Зеленский назвали эту встречу в Белом доме очень продуктивной. Американский лидер заявил, что Украине будет оказана большая помощь по вопросам безопасности.
Рассуждая о возможном членстве Украины в НАТО, президент США заявил, что Киев не будет состоять в Североатлантическом альянсе. При этом он пообещал Украине «очень хорошую защиту» в рамках мирного урегулирования конфликта и обеспечить Киеву очень высокий уровень безопасности.
При этом Трамп отметил, что не знает, можно ли сравнивать эти гарантии безопасности с теми, что содержатся в статье 5 Устава НАТО. Американский лидер также отметил, что желание оказать помощь в предоставлении Киеву соответствующих гарантий выразили и европейские страны.
Перед встречей с американским лидером президент Украины заявил, что «невозможно отдать территории» России. Однако, на встрече с Трампом Зеленский уклонился от ответа на вопрос, готов ли он к территориальным уступкам.
Также во время переговоров поднималась тема выборов в Украине. Зеленский допустил их проведение после окончания войны, но отметил, что для этого Киеву нужны гарантии безопасности.
По итогам Трамп призвал провести трехстороннюю встречу с участием Путина и Зеленского. По его словам, такие переговоры нужны для достижения мирного урегулирования. Украинский лидер подчеркнул, что поддерживает предложение Трампа о трехсторонней встрече Украина — Америка — Россия.
Западные СМИ сообщали, что США и ЕС предварительно договорились, что встреча российского, украинского и американского президентов должна пройти в Европе.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони предложила провести трехсторонний саммит в Риме, а президент Франции Эммануэль Макрон — в Женеве. По информации телеканала Sky News, Зеленский и Трамп выступают за Рим, а Путин предпочитает Женеву.
Помимо этого, американский лидер пообещал позвонить Путину после встречи с украинским коллегой. Тем временем западные СМИ отметили, что Трамп общался с Зеленским примерно полчаса, в то время как общение с Путиным продолжалось почти три часа.
Что думают эксперты
Старший преподаватель РУДН, доктор политологии Университета Зальцбурга Камран Гасанов считает, что Дональд Трамп спешит.
«Он хочет в режиме реального времени начать согласовывать все моменты с Путиным, не отходя от кассы. Самое интересное, что ни один из лидеров ЕС, Британии и НАТО, а также Трамп, не педалирует тему территорий. Надеясь, видимо, на «обмен территориями», о чем сказал президент США. По территориям общая позиция всего НАТО пока, наверно, выглядит так — установление границ по линии фронта, а не по админграницам, как требует Россия», — считает эксперт.
По его мнению, тема уступки территорий Украиной для Трампа ясна.
«Как будто по этой теме есть консенсус, Зеленский тоже говорит о готовности обсуждать территории по ней, как и невступлению Киева в НАТО, а также немедленному прекращению огня, его не будет. Основной момент по которому идет дискуссия — «гарантии безопасности» Украине», — полагает специалист.
Старший научный сотрудник ИМИ МГИМО МИД России Артем Соколов считает, что если немецкий канцлер Фридрих Мерц и рассчитывал быть «застрельщиком европейского антитрамповского фронта», то пока это не очень получается.
«Канцлера ФРГ усадили на край стола, сразу за главой итальянского правительства Мелони. Заход Мерца про прекращение боевых действий до переговоров Трамп отмел с порога еще на открытой части переговоров. Ну и трамповское представление Мерца как «high respected in Germany» (очень уважаемый в Германии) говорит о том, что американский лидер в курсе низких рейтингов своего немецкого коллеги», — считает германист.
Политолог, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов считает, что у Европы «странный расчет на то, что тактика безудержной лести является перспективной в общении с Трампом».
«В ее поток они пытаются вплести свои несогласия и предложения, ожидая, что размякший патрон в чем-то пойдет навстречу. Эффективность такого подхода представляется сомнительной. Трамп охотно принимает лесть – как должное и естественное, с его-то точки зрения это просто констатация непреложного факта. Европейцы это признают – ну а как же иначе? Поступает же он тем более по-своему – ну раз вы так мной восторгаетесь, значит я все правильно делаю, присоединяйтесь! И продолжайте восхищаться», — подытожил аналитик.