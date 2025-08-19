После саммита Путина и Трампа на Аляске в Вашингтон прилетел президент Украины Владимир Зеленский. Его поддержала «коалиция желающих» из представителей стран Запада, которая также прилетела в столицу США. На повестке — мирный план по урегулированию войны в Украине.

Второй раз в гости к Трампу

Президент Украины Владимир Зеленский встретился 18 августа в Белом доме с Дональдом Трампом, через три дня после переговоров американского лидера с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске.

Это уже второе посещение Белого дома украинским лидером за последнее время. В конце феврале визит закончился скандалом. Западные союзники Киева опасались, что эта поездка станет тяжелым испытанием для украинского президента.

Канцлер Германии Фридрих Мерц даже провел специальный инструктаж с Зеленским, чтобы избежать скандала и избрать правильную тактику общения с президентом Трампом.

Считалось, что Зеленский будет стоять перед выбором: продолжать войну или же согласиться на быструю «сделку» с Москвой на условиях, не устраивающих Киев.

Перед переговорами с Дональдом Трампом Зеленский встретился со спецпредставителем президента США по Украине Китом Келлогом, считающимся самым проукраински настроенным чиновником нынешней администрации Белого дома.

Президент Украины, судя по его словам, остался доволен переговорами с ним.

«Россию можно принудить к миру только силой, и президент Трамп обладает такой силой. Мы должны сделать все правильно, чтобы мир действительно наступил», — пояснил Зеленский.

По окончании встречи с президентом России на Аляске Трамп позвонил украинскому лидеру, в разговоре также приняли участие европейские лидеры.

Украинские СМИ опасались, что позиция американского лидера изменилась и стала пророссийской. Некоторые из них писали об «ударе в спину» и о том, что президент США «просто хочет быстрой сделки», и мирный договор, который вынуждают принять Украину «на самом деле означает капитуляцию Украины».

Неприятной новостью для Киева и Брюсселя стал отказ Трампа от поддержки требования о немедленном прекращении огня и признание им неизбежности территориальных уступок с украинской стороны.

«Я не думаю, что нужно прекращение огня», — заявил он. По словам Трампа, мирную договоренность по Украине можно согласовать и во время боевых действий.

Причем, как писали американские СМИ, после встречи с Путиным Трамп предложил европейским лидерам план мирного урегулирования, который предполагает уступку Украиной всей территории Донбасса России, включая те, что РФ еще не оккупировала.

Узнав о том, что Зеленский полетит в Вашингтон, один за другим европейские лидеры — от канцлера ФРГ Фридриха Мерца и генсека НАТО Марка Рютте до президента Финляндии Александра Стубба, французского лидера Эммануэля Макрона до премьер-министра Великобритании Кира Стармера наперебой заявили о готовность лететь за океан, чтобы поддержать украинского лидера.

Европейские лидеры, хотя и создавали видимость, что согласились с президентом Трампом, продемонстрировали, что некоторые положения мирного плана по Украине, который обсуждали Москва с Вашингтоном, их не устраивают. Они подчеркнули, что «не должно быть никаких ограничений в отношении украинских вооруженных сил и военного сотрудничества с третьими странами», а также что у России не должно быть право вето на вступление Украины в ЕС и НАТО.

Трамп решил разделить эти встречи: вначале провести переговоры с Владимиром Зеленским, а потом с представителями объединенной Европы. В отличие от европейских лидеров Трамп лично приветствовал Зеленского на крыльце Белого дома.

Продуктивная встреча