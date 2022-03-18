Антироссийская коалиция как коллективный Запад

После полномасштабного вторжения российской армии президент Украины Владимир Зеленский призвал к формированию большой антипутинской коалиции. И судя по действиям западных стран в отношении России, можно сказать, что такой коалицией и стал весь, как принято говорить в русскоязычном пространстве, коллективный Запад.

Настоящей геополитической революцией можно считать то обстоятельство, что внутри Запада практически исчезли те зазоры, которые долгое время позволяли Кремлю, находясь в конфронтации с одними его частями, избегать ее с другими и даже активно сотрудничать с ними.

Еще до недавнего времени считалось, что если Польша и страны Балтии выступают застрельщиками конфронтации с Россией при поддержке Англосаксонского мира, то Франция и Германия делают все, чтобы сохранить сотрудничество с Кремлем, символом чего и был «Северный поток — 2». И вот, после всех отчаянных попыток Макрона и Шольца сохранить сотрудничество с Россией и удержать Владимира Путина от рокового шага, после того, как он все же был сделан, все стремительно, радикальнейшим образом изменилось.

Cегодня уже нет практически никакой разницы в отношении к России Польши и балтийских стран с одной стороны, и Франции с Германией с другой. Все они превратились в сжатые пальцы единого кулака ЕС и НАТО, занесенного для удара.

Весьма показательно то, что не просто решительно осудили Владимира Путина, но и включились в борьбу против него его давние друзья и откровенные лоббисты на Западе, такие как президент Чехии Милош Земан. По правде сказать, искренность столь внезапного разворота вызывает большие сомнения, но тем более значимым является его факт, говорящий о пришедшем даже к таким людям понимании, что иначе на Западе теперь нельзя.

То же касается и Марин Ле Пен, и многих других «друзей Владимира Путина», которым сейчас приходится как минимум отмежевываться от него или даже присоединяться к борьбе против действий РФ.

Когда Россия выигрывала у Запада?

Идеологически к такому повороту событий провластные медиа готовили российское общество уже много лет. «Можем повторить!», «На Берлин!», «не смешите мои Искандеры», все эти вирусные девизы и сопровождающая их массивная медиа-кампания были призваны внушить россиянам мысль: «С Западом нам воевать не впервой – победили его в 1945, победили в 1812, если надо, победим и сейчас». Однако насколько соответствует действительности такой миф?

Абсолютно не соответствует — все войны против объединенного Запада на данный момент Россия проигрывала, а те войны, которые медиа представляют как выигранные у Запада, были выиграны в союзе с одной частью Запада против другой.

Так было в 1941–1945 гг., когда против стран Оси вместе с СССР воевали Великобритания и США, снабжая его ленд-лизом, без которого сложно было бы говорить о выигранной войне. Да и сама сталинская индустриализация, в принципе позволившая СССР воевать, проводилась в значительной степени с помощью именно англосаксонских техники и инженерных кадров.

Так было и в войне 1812 года, которая в принципе началась из-за разворота Российской империи от политики союза с Наполеоном, которую вел Павел I, к политике союза с Англией, которую стал вести его сын Александр I после убийства отца. И последнее поражение Наполеону, сумевшему перегруппироваться и собрать силы для реванша, в битве при Ватерлоо нанесли именно англичане.

При этом даже в подобных союзах побеждать у России получалось не всегда. Так, в отличие от Второй мировой, Первая мировая война ею была проиграна и завершена капитуляцией Брестским миром. А ведь Россия в этой войне воевала против Германии, Австро-Венгрии и Османской империи в союзе с Великобританией, Францией и США.

Сейчас в тех же кругах, что собираются шапками закидать весь Запад, существует поверье, что Первую мировую войну Россия проиграла исключительно из-за предательства большевиков. Однако это явная подмена следствия и причин — никогда бы у большевиков, да и вообще у революционеров в России не было шанса без большой войны. Именно она надломила колосс на глиняных ногах, которым была Российская империя.

И только после этого большевики решили выйти из нее, признав поражение, чтобы собрать имеющиеся у них силы для обороны и строительства своего государства. Кстати, поступи так еще Временное правительство, как сделал его аналог в Германии, заключив Версальский мир год спустя, ему бы скорее всего удалось нейтрализовать большевиков.

Вообще же следует отметить, что эта традиция союза с одной частью Запада против другой восходит фактически к самому основанию Российского государства в границах его геополитического ядра, которое произошло при Иване IV.

На горе ура-патриотам, правда заключается в том, что царь Иван Грозный, предоставив торговую концессию «Московской компании» и ее «английским дворам», фактически сдал русский рынок английскому капиталу. До такой степени, что среди русских купцов имел кличку «английский царь».

Но даже несмотря на сотрудничество с Англией, после успешного завоевания Новгорода и Казани начатая им Ливонская война, перешедшая в Опричнину, надломила страну.

Можем повторить?

При этом, как уже было отмечено, все войны против действительно объединенного Запада, которые имели место в ее истории, Россия проигрывала.

Собственно именно войной в классическом смысле этого слова из них была лишь одна — Крымская война 1853–1856 годов. В ней против России, на стороне которой были лишь тогдашние «ДНР» в лице греческих повстанцев, объединились все ведущие державы — Великобритания, Османская империя, Франция, Сардиния, Австрийская империя, Пруссия, Шведско-Норвежский союз.

При этом, если про Османскую империю можно сказать, что она была долгосрочным противником Российской империи, то с Великобританией они вместе воевали против Наполеона, а с Австрийской империей и Пруссией входили в так называемый Священный Союз, созданный после его разгрома.

Но головокружение после такого шального успеха привело к отключению тормозов в российской внешней политике, вследствие чего против нее сплотились не только давние противники, но и недавние союзники. Результатом стал полный разгром в Крыму (все та же география...), значительные территориальные потери по итогам Парижского конгресса 1856 года, смерть и завершение долгой политической эпохи царя-банкрота Николая I.

Не менее сокрушительным для правившего страной режима было поражение в нетипичной, так называемой холодной войне России против объединенного Запада. После появления ядерного оружия эта война не раз ставила на грань уничтожения весь мир, в особенности во время Карибского кризиса. Но и после «разрядки» она продолжалась как «гибридная», включая военно-экономическую («гонку вооружений») и военную составляющие (Афганистан).

Впрочем, если поражение в Крымской войне имело наглядно военный, а потому бесспорный характер, то, как и поражение в Первой мировой войне, крах СССР пропагандисты объясняют «предательством», на этот раз Горбачева. Однако, как и в случае с событиями вековой давности, они просто не могут понять, что, когда у государства неправильная идеология, экономика рушится, а жертвы на фронтах чужих войн общество рассматривает как бессмысленные.