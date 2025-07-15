ПОЛИТИКА
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Израиль признал агрессию против Сирии
Израильская армия нанесла во вторник удар по сирийским правительственным силам в Эс-Сувейде
Израиль признал агрессию против Сирии
/ AFP
15 июля 2025 г.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац сообщили во вторник в совместном заявлении, что отдали приказ израильской армии нанести удар по сирийским правительственным силам.

В заявлении говорится, что армии было приказано нанести удар по «силам и оружию, которые были переброшены в район Эс-Сувейды», что, по словам Нетаньяху и Каца, противоречит израильской политике, запрещающей ввоз сил и оружия на юг Сирии, «представляющих угрозу для Израиля».

Тем временем министр обороны Сирии объявил о прекращении огня в Эс-Сувейде, где большинство населения составляют друзы, после того как правительственные войска вошли в город, чтобы положить конец кровопролитным столкновениям с бедуинскими племенами.

«Всем подразделениям, действующим в городе Эс-Сувейда, объявляется полное прекращение огня после достижения соглашения с местными старейшинами и уважаемыми лицами», — написал министр обороны Мурхаф Абу Касра на X.

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