Контуры нового дипломатического сдвига в регионе наметились после переговоров между главами МИД Турции и Саудовской Аравии «на полях» встречи Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Пакистане. По ее итогам шеф дипломатического ведомства Мевлют Чавушоглу сообщил о готовности двух стран сделать рывок в улучшении двусторонних отношений. Это означает окончательный отход аравийской монархии от подчеркнуто конфронтационной политики, которая долгое время была препятствием для ее взаимодействия с Анкарой.

Несмотря на то, что общий объем торговли между Турцией и Саудовской Аравией в настоящее время относительно невелик, существует значительный потенциал для увеличения. Особенно в оборонной промышленности. В 2021 году саудовские компании Intra Defense Technologies и Advanced Electronics Company по лицензии турецкой Vestel Defense запустили производство беспилотника большой дальности Karayel-SU. Производители в Анкаре сообщили, что в дополнение к совместному производству у Эр-Рияда есть интерес к закупке готовых партий.

В марте того же года президент Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что Саудовская Аравия не скрывает большого спроса на беспилотники турецкого происхождения. Это открывает новые перспективы для сделок.

По оценкам турецких исследователей, Анкара также может удовлетворить интерес Эр-Рияда к радиолокационным технологиям, средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и системам противоракетной обороны. Кроме того, участие турецких специалистов, возможно, помогло бы модернизировать технику, которая уже находится на вооружении королевства.

Потребность Саудовской Аравии в обеспечении безопасности судоходства могли бы покрыть турецкие корветы MILGEM, которые, со слов главы Управления оборонной промышленности (SSB) Исамила Демира, способны вселять «доверие друзьям и страх врагам». Тем более, что контракты на производство корветов типа Ada в рамках этого проекта власти Турции в прошлом заключали с Пакистаном и Украиной. Это хорошая альтернатива технике американского и европейского производства, которая отличается завышенной ценой и сомнительной эффективностью.

Сообразили на троих

Признаком того, что игроки Ближнего Востока и Северной Африки нуждаются в изменении подходов к обеспечению собственной безопасности, стал трехсторонний саммит между лидерами Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Египта и Израиля, который прошел в Шарм-эль-Шейхе. По неофициальным данным, одной из основных тем переговоров на побережье Красного моря стало формирование регионального военно-политического блока по типу НАТО, который бы стал антитезой многоуровневому влиянию Ирана на различные театры боевых действий.

Несмотря на то, что соответствующая инициатива обсуждалась в течение последних лет с подачи администрации экс-президента США Дональда Трампа, она так и осталась декларацией, не имеющей под собой реального плана. Насколько окажутся серьезными намерения авторов новой идеи сколотить свое «НАТО», судить сложно. Характерным выглядит то, что в этой коалиции места Америке, судя по всему, не будет. В пользу этого говорит тот факт, что и сама идея, и саммит в Шарм-эль-Шейхе были способом донести до США важный сигнал: мягкость с Ираном опасна.

Опасения, что Джо Байден предоставит Исламской Республике немотивированно большие уступки, существовали с самого начала переговоров о восстановлении ядерной сделки в Вене, однако усиливающим их катализатором стали признаки, что США займутся исключением Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) из своего списка иностранных террористических организаций, потребовав от Тегерана обладающее сомнительной юридической силой заверение, что влиятельная военно-политическая структура откажется от эскалационной линии в регионе.

Приглашение для Турции

Произошедшее в этом году замораживание переговорного процесса между Саудовской Аравией и Ираном поставило точку в стремлении региональных игроков хеджировать риски в сфере безопасности за счет дипломатических шагов. Последние удары из Йемена, в зону поражения которых в очередной раз попала нефтеперерабатывающая инфраструктура королевства, заставили правящий дом открыто предупредить: Эр-Рияд снимает с себя всякую ответственность за возможный дефицит на мировых рынках энергоносителей из-за сохранения угрозы обстрелов.

Однако сомнительно, что главный адресат этих сигналов умеет их считывать. Последние сообщения о динамике оборонного сотрудничества между США и Саудовской Аравией больше похожи на издевательство: прекрасно зная то, что ближневосточный союзник регулярно подвергается комбинированным диверсиям со стороны действующих в Йемене сил, близких к Ирану, и испытывает потребность в комплексной помощи, администрация Байдена ничего не сделала, кроме как одобрила пополнение боезапасов ВС королевства новыми противоракетами.

И это с учетом того, что на Эр-Рияд американская сторона возлагает большие надежды, связанные с увеличением нефтедобычи и возможной стабилизацией глобального рынка.

Пока администрация Джо Байдена рассуждает о выгодах исключения КСИР из черных списков, тема укрепления сотрудничества в сфере безопасности на внутрирегиональном уровне актуализируется естественным образом. Кажется довольно показательным, что в новом блоковом объединении, если верить ивритоязычным изданиям, Израиль и арабские страны хотят видеть Турцию. Растущая независимость ее оборонпрома могла бы покрыть любые потребности локальных игроков, теперь, похоже, нуждающихся в надежном партнере больше чем когда-либо.