После вторжения в Украину и введения широкомасштабных санкций Россия оказалась в международной изоляции, став абсолютным мировым чемпионом по числу наложенных санкций. Крупнейшие корпорации заявили об уходе с российского рынка, а Евросоюз и США ввели многочисленные запреты на поставку в Россию высокотехнологичной продукции, от которой зависит любая современная экономика, в том числе и российская. По оценке многочисленных экспертов, санкции и тотальная изоляция приведут к полной деградации всей экономической и социальной жизни страны.

Вместе с тем, не все согласны с такой оценкой. В России все чаще звучат голоса об «особом пути развития», и уже сами власти заявляют о переходе к экономике, которая будет опираться исключительно на собственные силы.

Достижима ли автаркия в 21 веке?

Современный мир так устроен, что никакая страна или даже корпорация не пытается производить все необходимое своими собственными силами.

Даже такие гигантские американские корпорации, как Boeing, которые занимают довольно узкую нишу в мировой экономике, используют компоненты, созданные другими корпорациями и даже в других странах. Вопреки этому, в России всерьез заговорили о создании 100% своих самолетов, автомобилей, бытовой техники и тому подобного.

Существует только одно государство, которое заявляет о том, что ему удалось создать автаркичную или самодостаточную экономику. Это КНДР.

Ким Ир Сен, основатель северокорейского государства и создатель идеологии Чучхе, полагал, что для реализации принципа экономической самодостаточности необходимо построить независимую национальную экономику. Торговые отношения с внешним миром не отрицались полностью, однако рассматривались в качестве сугубо вторичных, серьезно не влияющих на экономическую систему Кореи. Сразу после окончания Корейской войны Ким Ир Сен и его соратники приступили к строительству самодостаточной экономики, при этом опираясь как на советскую, так и на китайскую помощь и поддержку. Одним из главных ресурсов мировой экономики является нефть, поэтому одной из основных задач сторонники Чучхе видели в ограничении зависимости экономики КНДР от нефти.

Страна сделала ставку на внедрение гидроэлектроэнергии, а также на массовое использование угля в национальной промышленности, и уже к 1990-м КНДР демонстрировала один из самых низких в мире показателей зависимости от нефти.

Избавление от нефти и многие другие реформы позволили руководству КНДР заявить о торжестве идей Ким Ир Сена и достижении полной независимости от мировой экономики. Однако, несмотря на громкие заявления, безболезненно обособиться от мирового рынка у экономики КНДР так и не получилось. Во время экономического кризиса 1990-х годов КНДР активно использовала иностранную, прежде всего китайскую помощь, потому что своих сил для обуздания кризиса оказалось недостаточно.

Таким образом, опыт КНДР, более 60 лет пытающейся построить самодостаточную экономику, является хорошим примером того, к чему может привести удаление из мировой экономики. Так называемая стратегия опоры на собственные силы обрекает КНДР на вечное прозябание и отсутствие какого бы то ни было развития, что особенно заметно на контрасте с южным соседом — Республикой Корея, являющейся одной из самых технологически развитых стран мира.

Русский с китайцем — братья навек?

Ориентация на Восток не ограничивается примеркой модели КНДР. Среди русских изоляционистов весьма популярны упования на Китай, который должен заменить для России коллективный Запад. Насколько Китай способен заменить Запад, вопрос дискуссионный, однако уже сейчас совершенно очевидно, что у Китая нет особого желания влазить в одну лодку с Россией и жить дружно под санкциями.

Председатель коммунистической партии Китая Си Цзиньпин еще в 2019 году на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге демонстративно отказался поддержать тезисы Путина, который традиционно начал клеймить позором Запад и глобализацию. Си Цзиньпин заявил о безальтернативности глобализации и необходимости еще больше усилить сотрудничество между странами мира.

После введения санкций против России в феврале 2022 года Китай одним из первых заявил, что не будет поставлять необходимые запчасти и комплектующие для российских авиалайнеров. Отказали китайцы также и в финансах. Так, Азиатский банк развития заявил о приостановке всех операций в Беларуси и России, а Bank of China отказал России в доступе к кредитным средствам.

Безусловно, преждевременно говорить о том, что Китай отказывается от торговли и сотрудничества с Россией. Напротив, китайцы полагают, что сейчас самое время для покупки российского сырья и военных технологий по самым низким ценам. И у Китая есть все шансы получить то, что он хочет, при этом очень дешево.

Китай не нуждается в России, а Россия, напротив, нуждается в Китае. Именно Россия теряет рынки нефти газа, рискуя окончательно оставить Европу и Северную Америку. Кроме России, у Китая есть другие поставщики, прежде всего страны Арабского залива, поэтому именно Китай будет диктовать России свою цену, а не наоборот. Вместе с тем Китай, как утверждают многие эксперты, не пойдет на конфликт с США. Так, по данным агентства «Рейтер», министр торговли США Джина Раймондо уже сделала предупреждение китайскому бизнесу и сообщила о санкциях, которые будут ждать китайские компании в том случае, если они будут игнорировать ограничения на экспорт в Россию. Министр пригрозила лишить китайские компании доступа к американскому оборудованию и программному обеспечению.

Таким образом, Китай, вероятнее всего, продолжит скупать российское сырье, но с еще большим дисконтом, чем прежде, а полномасштабного сотрудничества между двумя странами ожидать не стоит. Евросоюз и США — гораздо более важные партнеры для Китая, и на разрыв с коллективным Западом китайцы точно не пойдут.

Кадры решают все

Для того чтобы осуществлять поистине революционные изменения, необходимы кадры, которые, как справедливо утверждал Иосиф Сталин, «решают все».

Как известно, после прихода к власти большевиков и перехода к индустриализации экономика СССР фактически встала на военные рельсы. Было решено брать с Запада технологии, чтобы строить необходимые для победы коммунизма заводы и предприятия. Как правило, технологии просто крали на Западе, а необходимых специалистов вербовали из числа коммунистов и прочих левых, которые симпатизировали советскому проекту.

Для того чтобы система эффективно работала, существовал механизм репрессий, позволявший введение трудовых повинностей и наказание за их неисполнение. Вместе с тем в СССР довольно неплохо действовала система выдвижения ответственных кадров, то есть людей, готовых собственной головой отвечать за результат. Если руководитель справлялся с поставленными задачами, то получал массу привилегий, а вот если не справлялся, то его запросто могли расстрелять или отправить на лесоповал. Сталинские топ-менеджеры знали, на что шли, поэтому работали на износ: не щадили никого — ни себя, ни других.

Давайте посмотрим на топ-менеджеров эпохи Путина, готовы ли они выполнять задачи партии и правительства. Для примера возьмем двух управленцев из разных идеологических лагерей: Анатолия Чубайса из условно либерального лагеря и Дмитрия Рогозина из условно патриотического, чтобы на их примере протестировать, как работает путинская экономика.

Чубайс в сентябре 2008 года был назначен генеральным директором государственной корпорации «Роснано». Своей главной задачей на посту генерального директора корпорации Чубайс назвал появление на российском рынке прорывных инновационных продуктов, а Путин даже объявил нанотехнологии локомотивом глобального научного прогресса. Денег на этот локомотив не жалели, и корпорацию заваливали средствами, поступающими от продажи нефти и газа. Несмотря на это, «Роснано» за 12 лет правления Чубайса отличилась созданием совершенно безумных и невостребованных изделий.

Например, таких, как планшет Plastic Logic 100 с гибким ударопрочным экраном. На самом деле за планшет выдали обычный букридер, с хорошим планшетом его роднила только цена, во всем остальном он заметно отставал от своих иностранных конкурентов.

Чубайс оставил после себя корпорацию-банкрот, а не конкурента Apple или Sony, как об этом заявлялось в самом начале. И это самый лучший топ-менеджер путинской России. А что же Рогозин? Может, «менеджер-патриот» продемонстрирует лучший результат?

В 2018 году, когда Дмитрий Рогозин возглавил госкорпорацию «Роскосмос», было много разговоров о том, что «российский космос» в надежных руках и очень скоро отрасль, подобно птице Феникс, из пепла возродится. Что же произошло за эти 4 года? А произошло следующее. Россия стремительно теряет свою долю на мировом космическом рынке. Если в период с 2010 по 2017 год среднее количество запусков в год равнялось 22, то при Рогозине опустилось до 17,5, то есть приблизительно на 20%.

12-15 лет назад на долю России приходилось до 42% всех орбитальных запусков, а к 2020 году этот показатель опустился до 14%. Для сравнения доля США на рынке коммерческих запусков за это десятилетие возросла с 20 до 32%, а Китая — с 20 до 35%.

В чем Рогозин умудрился преуспеть, так это в увеличении зарплат топ-менеджменту, включая, разумеется, и самого себя. Зарплаты топ-менеджеров в Роскосмосе примерно соответствуют зарплатам в NASA, а вот результативность, мягко говоря, отстает. Нужно ли говорить о том, что все то время, что Рогозин занимает должность руководителя Роскосмоса, эту корпорацию сотрясают коррупционные скандалы, при этом сам он всегда умудряется выходить сухим из воды.

Таким образом, прикрываясь «особым путем» российские элиты могут бесконечно долго консервировать отсталость и социальное неравенство, лишая собственный народ элементарных прав и свобод. Попытка построить суверенную демократию уже привела россиян к жестокой и ничем не ограниченной диктатуре. Не нужно быть великим мыслителем, чтобы понять, к чему приведут российское общество призывы перейти к суверенной экономике. Химера «особого пути» обрекает Россию не только на катастрофическое падение уровня жизни, деградацию и нищету, но и демонстрирует полное банкротство российской государственности как таковой.