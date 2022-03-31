Из-за ряда разногласий по существенным вопросом в последнее время обострились отношения между США и арабскими странами, в первую очередь Саудовской Аравией и ОАЭ, пишет The Washington Post. Среди причин конфликта — война России в Украине, а также нежелание ОАЭ и Саудовской Аравии наращивать добычу нефти и замещать российские поставки на фоне роста цен на энергоносители на Западе. Белый дом назвал недостаточно артикулированным «осуждение Москвы» странами Персидского залива, говорится в публикации.

У арабских стран есть собственные претензии к администрации Джо Байдена. По их мнению, США не способны реагировать на ракетные удары по странам Персидского залива со стороны повстанцев-хуситов в Йемене, поддерживаемых Ираном.

Также негативно было воспринято желание Белого дома заключить новую ядерную сделку с Тегераном, «которая не касается иранской агрессии в регионе». Помимо этого, ОАЭ недовольны задержками поставок истребителей F-35 из США. Страна не поддерживает и продолжающийся диалог по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), подчеркивает The Washington Post.

До этого власти США заявляли, что американские санкции США против Ирана не угрожают возвращению к СВПД. «В действительности, данные санкции не связаны с иранской ядерной сделкой. Они лишь демонстрируют то, о чем мы всегда заявляли — что мы будем привлекать Иран к ответственности за расширение его ракетной программой и прокси-деятельности, — подчеркивала директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд. — Это останется в силе вне зависимости от того, вернемся мы в ядерную сделку или нет».

Ранее, как сообщал Bloomberg, некоторые арабские государства заявляли о желании заключить письменное соглашение с США, которое гарантировало бы им военную поддержку в борьбе с хуситами из йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы). Главные инициаторы этого решения, Саудовская Аравия и ОАЭ, хотели бы заключить с Белым домом всеобъемлющий договор, гарантирующий их безопасность. Но в сложившейся геополитической ситуации они также рассматривают возможность подписать отдельные двусторонние соглашения в оборонной сфере.

Инициатива суннитских монархий связана с участившимися атаками хуситов, а также процессом по восстановлению иранской ядерной сделки. Это заставляет традиционные страны-противники Ирана в регионе договариваться с США о создании новой стратегии безопасности для Ближнего Востока. В предложениях, направленных Белому дому странами Персидского залива, высказаны опасения по поводу того, что восстановление ядерной сделки позволит Ирану усилить военную поддержку хуситов.

Однако, отмечает Bloomberg, сторонники заключения нового договора могут столкнуться с трудностями, так как для того, чтобы сделать это, необходимо добиться поддержки двух третей членов американского Сената. Это представляется сложной задачей в условиях крайне напряженной политической обстановки в Вашингтоне. США и ранее неоднократно получали подобные просьбы, однако добиться конкретного результата так и не удалось.

Ранее СМИ писали о том, что власти ОАЭ и Саудовской Аравии с момента начала войны России в Украине решительно отклоняли запросы Белого дома на проведение телефонных переговоров. Это особенно значимо в контексте того, что американский президент готовился совершить визит в Эр-Рияд, чтобы уговорить правящий дом возместить поставки российской нефти в глобальном разрезе. При этом, хотя монархии Персидского залива не спешат помогать Западу во введении эмбарго на российскую нефть, они обязательно воспользуются неминуемым снижением доли России на европейском нефтяном рынке. Об этом в колонке для Forbes заявил старший научный сотрудник ИМЭМО Николай Кожанов. У России с начала войны в Украине возникли проблемы с продажей нефти, и, как писал TRT на русском, возможно, стране придется сократить добычу энергоносителей.

По мнению Кожанова, арабские страны при этом отказывают Западу в наращивании экспорта нефти, так как они, как члены ОПЕК и ОПЕК+, стараются не использовать политические и экономические проблемы друг друга для расширения собственных объемов производства. «Во многом такое поведение объясняется нежеланием подрывать внутреннюю дисциплину ОПЕК+, которая и без того далека от совершенства, — сказано в колонке. — С другой стороны, картель всегда должен быть готов к тому, что некоторые из его членов и прежде всего Иран увеличат добычу в результате изменения политических или экономических реалий». В этих условиях всегда лучше иметь определенный запас мощностей, чтобы не дестабилизировать рынок из-за перепроизводства сверх общей квоты добычи, добавил эксперт.

При этом в середине марта сообщалось, что США осуществило масштабные поставки зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot в Саудовскую Аравию. Поставки комплексов необходимы для того, чтобы Эр-Рияд мог отражать беспилотники и ракетные атаки йеменских хуситов. Отгрузка произошла после критики решения Вашингтона вывести свои средства ПВО из Саудовской Аравия и попыток заместить их греческими ЗРК Patriot на ротационной основе.