Совет министров ОБСЕ сегодня, 1 сентября, принял решение о закрытии Минской группы ОБСЕ и связанных с ней структур. Об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.

«Согласно решению, в соответствии с совместным письмом министров иностранных дел Азербайджана и Армении, адресованным действующему председателю ОБСЕ, в рамках встречи президента Азербайджана и премьер-министра Армении по приглашению и при участии президента США, состоявшейся 8 августа 2025 года в Вашингтоне, деятельность Минской группы ОБСЕ, личного представителя действующего председателя ОБСЕ по конфликту, которым занимается Минская группа ОБСЕ, а также высокого планового совета прекращается с 1 сентября.

Организационные и технические вопросы, связанные с закрытием указанных структур, должны быть завершены секретариатом ОБСЕ не позднее 1 декабря 2025 года.