РЕГИОН
2 мин чтения
Минскую группу распустили
Об этом сообщили в МИД Азербайджана
Минскую группу распустили
Табличка на здании ОБСЕ / Reuters
1 сентября 2025 г.

Совет министров ОБСЕ сегодня, 1 сентября, принял решение о закрытии Минской группы ОБСЕ и связанных с ней структур. Об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.

«Согласно решению, в соответствии с совместным письмом министров иностранных дел Азербайджана и Армении, адресованным действующему председателю ОБСЕ, в рамках встречи президента Азербайджана и премьер-министра Армении по приглашению и при участии президента США, состоявшейся 8 августа 2025 года в Вашингтоне, деятельность Минской группы ОБСЕ, личного представителя действующего председателя ОБСЕ по конфликту, которым занимается Минская группа ОБСЕ, а также высокого планового совета прекращается с 1 сентября.

Организационные и технические вопросы, связанные с закрытием указанных структур, должны быть завершены секретариатом ОБСЕ не позднее 1 декабря 2025 года.

В решении также указано, что все ранее принятые в рамках ОБСЕ решения по бывшему конфликту между Арменией и Азербайджаном теряют силу и признаются недействительными.

Таким образом, институты, созданные ранее для урегулирования конфликта между Арменией и Азербайджаном, признаны всеми государствами-участниками ОБСЕ ненужными в условиях новых реалий, возникших в результате урегулирования конфликта, и их закрытие официально оформлено», — сообщили в МИД.

Напомним, что Минская группа ОБСЕ была создана в 1992 году с целью поиска путей мирного урегулирования Карабахского конфликта.

В Азербайджане деятельность группы неоднократно критиковали. Официальный Баку включил ее закрытие в список условий для заключения мирного договора с Арменией.

