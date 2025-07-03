Федеральная служба судебных приставов России 26 июня возбудила исполнительное производство в отношении известного азербайджанского бизнесмена Араза Агаларова. Информация об этом появилась в официальном реестре должников физических лиц.

Согласно материалам картотеки, исполнительный лист был выдан Пресненским районным судом Москвы еще 7 мая. Истцом по делу выступает Московский метрополитен. Формально дело квалифицируется как спор, связанный с самовольной постройкой. Агаларов фигурирует в числе 25 ответчиков, обязанных освободить участок и выполнить предписания суда.

Араз Агаларов — президент и основатель группы компаний Crocus Group. В 2020 году он занял 55-е место в рейтинге Forbes с состоянием $1,7 млрд. В феврале 2024 года его компания «Крокус Интернэшнл» была признана потерпевшей по делу о теракте в концертном зале Crocus City Hall, где погибли 146 человек. Тогда же суд признал потерпевшими более 1700 человек, еще 800 были допрошены как свидетели. Ущерб залу оценили в 10–12 млрд рублей.

Комментариев от самого Агаларова или представителей Crocus Group пока не поступало.

Возбуждение дела против Агаларова совпало с резким обострением в отношениях между Баку и Москвой. Дипломатический кризис разгорелся после задержания азербайджанцев в Екатеринбурге. Двое скончались во время следственных действий. Позже Азербайджан задержал сотрудников «Sputnik Азербайджан» и восемь граждан РФ по различным обвинениям. Баку отменил все межправительственные и культурные мероприятия с Россией.