Несмотря на то, что немецко-турецкому сообществу более 60 лет, оно все равно подвергается расизму, ксенофобии и дискриминации, заявил в выступлении во время ифтара посол Турции в Германии Ахмет Башар Шен. Мероприятие было организовано Ассоциацией независимых промышленников и бизнесменов в Берлине, пишет Daily Sabah.

Немецко-турецкое сообщество насчитывает 3,5 млн человек, это важнейший инструмент для связи двух стран, добавил Башар Шен. «Германия на сегодняшний день входит в число крупнейших экономических и технологических держав благодаря усилиям наших людей, прибывших сюда 60 лет назад, их детей и внуков, — подчеркнул он. — Однако, несмотря на все эти годы, проблемы расизма, дискриминации и исламофобии, к сожалению, продолжают существовать, и массовое убийство в Ханау, произошедшее два года назад — самый ужасный пример этого».

В немецком городе Ханау 19 февраля 2020 года в одном из кафе неонацист убил девять человек и ранил пятерых, как предполагало следствие, по причинам расовой и религиозной ненависти.

В последние годы Германия переживает подъем расистских и исламофобских настроений. В стране находится вторая по численности в Западной Европе, после Франции, коалиция мусульман. В числе 5 млн человек, исповедующих ислам в Германии, большая часть — выходцы из Турции.

О необходимости бороться с ксенофобией и исламофобией также говорил председатель Национального собрания Турции Мустафа Шентоп. На встрече с представителями Организации исламского сотрудничества он заявлял, что сейчас расизм и антимусульманские настроения распространяются «под видом свободы слова». Он решительно осудил такие акты неуважения к исламу как сожжениеКорана в Швеции, которое привело к массовым беспорядкам.

Ранее TRT на русском писал о том, что Совет по американо-исламским отношениям выявил высокий уровень буллинга студентов-мусульман в школах США. По данным совета, около половины учащихся, исповедующих ислам, заявляли о буллинге из-за своей веры. Это более чем в два раза превышает официально зафиксированный в США уровень исламофобии — 20%. Также более половины респондентов — 55,7% — рассказывали о том, что чувствуют себя неуверенно и некомфортно из-за вероисповедания, следует из документа.

В 2021 году президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также указывал на необходимость остановить растущие во всем мире исламофобию и ксенофобию. Он отмечал, что сейчас человечество переживает трудный период: наряду с пандемией коронавируса все большее распространение получает «вирус расизма». «Необходимо наконец остановить исламофобию и ксенофобию, растущие под влиянием цифровых платформ и СМИ», — говорил президент Эрдоган.