С 15 мая Uzbekistan Airways запустит регулярные авиарейсы по направлению Бухара — Стамбул — Бухара, сообщает авиакомпания в своем Telegram-канале. «Начиная с 15 мая 2022 года АО «Uzbekistan Airways» запускает регулярные авиарейсы по новому международному направлению Бухара — Стамбул — Бухара, — говорится в сообщении. — Авиасообщение будет выполняться два раза в неделю по четвергам и воскресеньям».

Вылет из столицы Узбекистана назначен на 09:45 по местному времени, а прилет в Стамбул — в 12:25. Также ожидается, что из Стамбула самолеты будут вылетать в 13:55, а в Бухару прилетать в 20:05.

1 апреля Uzbekistan Airways уже выполнили первый международный рейс по направлению Самарканд — Стамбул, также из Ташкента компания перевозит пассажиров в турецкий город дважды в день.

Ожидается, что с 29 апреля авиакомпания возобновит регулярное авиасообщение по маршруту Ташкент — Париж — Ташкент. С мая прошлого года этот рейс не осуществлялся из-за низкой рентабельности, также самолеты не летали в Рим, Милан, Амритсар, Мумбаи, Бангкок, Токио, Куала-Лумпур и Джакарту. В авиакомпании тогда сообщали о возможности сэкономить до $12,3 млн в год за счет прекращения работы зарубежных представительств.

Днем ранее авиакомпания Turkish Airlines заявила, что расширяет сотрудничество с туроператорами ANEX Tour и «Интурист» и будет осуществлять рейсы из российских регионов на турецкие курорты. Благодаря этому улететь в Турцию можно будет не только из Москвы, Казани и Санкт-Петербурга, но и из Калининграда, Омска, Перми, Тюмени, Сургута и Челябинска. В Ассоциации туроператоров России пояснили, что, к примеру, стоимость недельного тура на двоих из Казани в Анталью с заселением в пятизвездочный отель по системе «все включено» составит от 148 тыс. руб., из Калининграда — от 151,5 тыс. руб., из Омска — от 155 тыс. руб., из Тюмени — от 160 тыс. руб., из Перми — от 173,5 тыс. руб. Вылеты из Москвы в Даламан собираются запустить с 30 апреля, из Челябинска в Анталью — со 2 мая.

Как писалTRT на русском, власти Турции разработали трехэтапную «дорожную карту» по привлечению российских туристов и создали для этого несколько чартерных авиакомпаний. Правительство страны также решило выделить турецким туроператорам, работающим в России, в первую очередь, Anex Tour, Pegas Touristik и Coral Travel, кредиты на общую сумму 300 миллионов долларов при поддержке Фонда гарантирования кредитования Турции (KGF).