Молдова все ближе к дате парламентских выборов. 28 сентября — единый день голосования. Принять участие смогут 2 млн 800 тыс. граждан страны, в том числе проживающих за рубежом.

Против правящей партии «Действие и солидарность» (PAS) готовится выступить блок из четырех партий. В их числе: Партия социалистов экс-президента Игоря Додона, коммунисты, «Сердце Молдовы» и «Будущее Молдовы». Свое объединение они так и назвали: «Патриотический избирательный блок социалистов, коммунистов, сердце и будущее Молдовы».

Тень на оппозицию может бросить недавнее задержание в Греции беглого олигарха Владимира Плахотнюка. В 2019 году в Сеть утекло видео, на котором экс-президент Додон получает от Плахотнюка черный пакет, предположительно, с деньгами. В «кульке» могли быть средства на финансирование партии. Видео получило широкую огласку и стало символом обвинений в коррупции в стране.

Однако и для пропрезидентской партии PAS кампания не будет легкой. Осенью прошлого года в стране прошли президентские выборы. Майе Санду фактически удалось победить лишь с помощью зарубежных участков. Голоса распределились следующим образом: Санду получила 55,33%, а кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло — 44,67%.

О шансах партий, роли России и значении этих выборов TRT на русском поговорил с политологом Виталием Андриевским.

— Если PAS не наберет большинства, как может изменится курс страны?

— Возможны сложности в работе парламента. Могут быть выступления со стороны проевропейской части общества — студентов, молодежи, интеллигенции. Если к власти придут пророссийские силы, они вряд ли открыто откажутся от европейского курса.

Скорее всего, публично сохранят риторику про ЕС, но будут его саботировать изнутри.

Есть сценарий, при котором Россия поддержит европейский вектор Молдовы. Кремль может рассудить, что ему выгоден еще один голос внутри ЕС. Но трудно предугадать, какой вариант выберет Москва. Одно понятно: все, что не PAS — будет так или иначе согласовываться с Кремлем.

— Каковы шансы блока Додона на выборах?

— Если суммировать показатели всех партий, входящих в блок, по соцопросам, то выходит максимум 25%. Больше пока не набирают.

Но объединение может дать толчок. Ранее избиратели, которые симпатизировали коммунистам или, скажем, Тарлеву и его проекту «Будущее Молдовы», сомневались, что те пройдут в парламент. А теперь, когда ясно, что блок проходит, они могут объединиться вокруг него.

— Чем нынешняя кампания отличаются от предыдущих?

— Есть несколько отличий и сходств. Главный вопрос — удастся ли PAS консолидировать проевропейские силы. Пока они этого не делают. На президентских выборах и референдуме они тоже не смогли. Сейчас — та же ситуация. Нет видимых усилий по объединению.