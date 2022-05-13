Весна 2022 года ознаменовалась очередной волной эскалации насилия в Израиле, уже традиционно пришедшейся на Рамадан. И она стала серьезным испытанием на прочность для первого в истории израильского правительства, образованного коалицией еврейских партий с представителями арабов.

Какую роль сегодня играют в Израиле его арабские граждане, кто их представляет в израильской политике и каковы перспективы еврейско-арабских политических взаимоотношений в этой стране?

Израильские арабы или палестинцы Израиля?

Из 9 миллионов граждан Израиля 1,9 миллионов являются арабами. Это около 20%, и это немало, что сказывается уже на политическом развитии страны, не говоря об общественном. Правда, не так просто определить, кем именно они являются — израильскими арабами, палестинцами с израильскими паспортами или кем-то еще.

Как известно, Израиль изначально создавался сионистами как еврейское колонистское государство в Палестине. При этом право палестинцев на создание своего государства сионистский мейнстрим отрицал, утверждая, что нет такой нации, как палестинцы, а есть арабы, у которых и так есть уже 22 государства. И потому те арабы, которые не хотят жить в еврейском государстве, могут отправиться в любое из них.

Аргумент откровенно неубедительный, если знать, что арабы — это скорее лингвистическое объединение, охватывающее весьма разные в генетическом, культурном и политическом отношениях народы — египтян, сирийцев, иорданцев, ливийцев, суданцев и многие другие. Одним из них и являются палестинцы, не желающие растворяться среди других арабов.

Так или иначе, помимо примерно 4,2 миллиона потомков палестинцев, изгнанных из оккупированных Израилем земель и около 4,7 миллиона палестинцев, живущих в анклавах Западного берега и cектора Газа, еще 1,9 миллиона арабов остались жить в пределах самого еврейского государства и приняли его гражданство. Еще одной категорией являются арабы, живущие в Восточном Иерусалиме под властью Израиля, но не принимающие его гражданства, отрицая тем самым легитимность его власти над этим городом.

Вот эти примерно 2 миллиона человек с израильскими паспортами формально считаются израильскими арабами, которые отделяются от палестинцев, не признающих над собой юрисдикции Израиля.

Однако формальная идентификация не тождественна фактической, потому что большинство этих людей, даже будучи гражданами Израиля, продолжают считать себя палестинцами. Исключением из этого правила являются около 200 тысяч бедуинов, которые помнят о своем арабском, но не палестинском происхождении. Именно они в основном и являются теми «израильскими арабами», которые на добровольной основе служат в Армии Израиля, включая части спецназа, пограничной охраны и разведки.

Наконец, отдельной группой являются примерно 200 тысяч друзов, родным языком которых является арабский. Они добились признания их отдельной этнической группой на основании своего особого вероисповедания. Хотя ни православным, ни католикам их вероисповедание не мешает считать себя арабами и палестинцами.

Арабские партии Израиля

В политике «израильских арабов» представляют главным образом четыре партии, имеющие непростую историю взаимоотношений друг с другом. Три из них можно считать национальными арабскими и одну арабско-еврейской — левую антисионистскую партию Хадаш.

Национально-Демократический Союз «Страна» (Балад) Джамаля Захалки выступает за преобразование Израиля из еврейского государства в государство всех его граждан. Балад позиционирует себя как партию «палестинских граждан Израиля» и в мировоззренческом отношении стоит на левых — светских и прогрессистских позициях.

На левых позициях стоит и Арабское Движение Возрождения (Тааль) Ахмада Тиби. Но оно выступает не за одно гражданское, а за два национальных государства — еврейское и палестинское, которое должно быть признано Израилем в границах 1967 года.

И Хадаш, и Балад, и Тааль, помимо защиты интересов палестинцев, объединяет то, что они являются партиями левого спектра. Что в свою очередь делало их если не союзниками еврейско-израильских левых, то хотя бы потенциальными партнерами по диалогу на основе приемлемого политического языка. Чего нельзя сказать об Объединенном Арабском Списке (РААМ) Мансура Аббаса, который долгое время был чужим среди своих, а с недавнего времени стал своим среди чужих.

РААМ фактически является политическим крылом Исламского движения. В Израиле у них два крыла — непримиримое Северное и более умеренное Южное, которое РААМ как раз и представляет в политике. С партией Тааль его роднит поддержка независимости Палестины, а с Балад и Хадаш — защита интересов палестинцев в целом.

Однако в отличие от всех этих левых партий в идеологическом отношении РААМ как религиозная партия всегда стояла на правых, весьма консервативных позициях. Это в свою очередь делало РААМ партией, неприемлемой для еврейско-израильских левых ни по каким позициям, тогда как еврейско-израильскими правыми она рассматривалась как враждебная в национальном смысле.

Тем не менее, в составе Объединенного Списка с другими арабскими партиями, принявшими ее на борт, РААМ в 2015 году удалось пройти в израильский парламент (Кнессет). Однако практически это мало на что могло повлиять, ведь в последние годы левый лагерь в израильской политике был маргинализирован, а арабские левые внутри него оставались маргиналами среди маргиналов. В такой ситуации Мансур Аббас накануне новых выборов идет на рискованный шаг — РААМ покидает Объединенный Список и решает идти на выборы 2021 года отдельно от арабских партий левой направленности.

В количественном отношении результаты РААМ оказались хуже, чем у Объединенного Списка с левыми партиями, — 4 места в Кнессете против 6 на предыдущих выборах. Однако качественно всего эти 4 места позволили Мансуру Аббасу совершить революцию не только в израильско-арабской, но и во всей израильской политике.

Арабская революция в израильской политике

Политического тяжеловеса и долгожителя Биньямина Нетаньяху в 2021 году удалось сместить только благодаря расколу возглавляемой им правой консервативно-националистической коалиции и переходу части ее участников в новую коалицию.

Эта коалиция не была левой — как уже было сказано, левые силы к тому моменту в Израиле были маргинализированы и не имели шансов ни победить, ни сместить Нетаньяху. Ее образовали следующие партии: центристы из «Есть Будущее» (Еш Атид) — 17 мест в Кнессете, религиозные «Новые Правые» (Ямина) — 7 мест, светские правые из «Наш Дом Израиль» (партия «русских евреев») — 7 мест, правые центристы из «Новой Надежды» (Тиква Хадаша) — 7 мест, центристы из «Бело-Синих» (Кахоль Лаван) — 7 мест и лишь две левые партии, тоже по 7 мест — Партия Труда (Авода) и Социал-Демократы (Меретц).

Как видно, в этой коалиции преобладают центристы и правые. И именно долгие тяжелые переговоры с ними стали главной политической интригой в Израиле после тех выборов, а неспособность Нетаньяху удержать своих правых союзников и их переход в новую коалицию определили ее победу.

Однако даже все вместе эти еврейские партии давали коалиции 57 мандатов из 120 мест в Кнессете, тогда как для получения большинства требуется 60 + 1 место. И вот эти недостающие 4 места на чашу весов новой коалиции как раз и положила арабская консервативно-религиозная партия РААМ Мансура Аббаса. И сделала она это благодаря тому, что, во-первых, отвязалась от коалиции преимущественно левых арабских партий, а во-вторых, открыла двери для диалога с еврейскими консервативно-религиозными партиями, что до этого момента было табу для обеих сторон.

Войдя в такую коалицию, Мансуру Аббасу, с одной стороны, пришлось прочертить линии неизбежных противоречий РААМ как партии арабо-мусульманских интересов с любыми партиями еврейско-израильских националистов. Но, с другой стороны, он открыл для них двери сотрудничества в тех практических вопросах, в которых у сторон совпадают интересы.

В частности, это касается сотрудничества с еврейскими консервативными партиями, с которыми РААМ может выступать солидарно по вопросам защиты традиционных семейных ценностей и религиозных основ, подвергающихся атаке со стороны левых и либералов.

Весной 2022 года все это снова стало актуально. Провокации еврейских экстремистов вокруг Аль-Аксы спровоцировали отпор палестинцев, ответом на который стало полицейское насилие, повлекшее за собой ответные удары из Палестины по Израилю.

Коалиционное еврейско-арабское правительство оказалось под угрозой. Его участникам приходится искать баланс между защитой интересов своих избирателей, без которых не победить на следующих выборах, и необходимыми компромиссами, без которых не сохранить коалицию.

Словом, прецедент создания первого израильского правительства с участием как еврейских, так и палестинских националистов стал неким политическим испытанием для обеих сторон. И удастся ли этой практике стать постоянной или же в итоге ее провала израильско-еврейская и израильско-арабская политики снова надолго разойдутся, пока неочевидно.

Меж тем, очевидно, что именно от ответа на этот вопрос во многом будет зависеть этнополитическое развитие Израиля, в котором арабскую общину уже не получится игнорировать.