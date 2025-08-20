По меньшей мере 30 палестинцев погибли в результате очередной серии израильских атак в секторе Газа. Об этом сообщили местные медицинские источники.

В западной части города Газа, в лагере беженцев Шати, израильский удар по палатке, где укрывались вынужденные переселенцы, убил пятерых членов одной семьи. Еще четверо, в том числе дети, погибли в результате атаки на палатку рядом с Исламским университетом.

В южном районе Сабра израильская артиллерия обстреляла жилой дом: погибли двое детей, есть раненые. В районе Зейтун, на юго-востоке Газы, удар по зданию, где укрывались переселенцы, привел к гибели четверых членов одной семьи и вызвал пожар.

В центральной части эксклава, в лагере беженцев Нусейрат, по данным больницы «Аль-Авда», восемь человек погибли от израильского огня неподалеку от пункта раздачи гуманитарной помощи.

Еще пять, включая ребенка, стали жертвами авиаударов по жилым домам в том же лагере.