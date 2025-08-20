ВОЙНА В ГАЗЕ
2 мин чтения
Еще 30 жертв израильских ударов в Газе
Среди погибших — дети
Еще 30 жертв израильских ударов в Газе
Газа / Reuters
20 августа 2025 г.

По меньшей мере 30 палестинцев погибли в результате очередной серии израильских атак в секторе Газа. Об этом сообщили местные медицинские источники.

В западной части города Газа, в лагере беженцев Шати, израильский удар по палатке, где укрывались вынужденные переселенцы, убил пятерых членов одной семьи. Еще четверо, в том числе дети, погибли в результате атаки на палатку рядом с Исламским университетом.

В южном районе Сабра израильская артиллерия обстреляла жилой дом: погибли двое детей, есть раненые. В районе Зейтун, на юго-востоке Газы, удар по зданию, где укрывались переселенцы, привел к гибели четверых членов одной семьи и вызвал пожар.

В центральной части эксклава, в лагере беженцев Нусейрат, по данным больницы «Аль-Авда», восемь человек погибли от израильского огня неподалеку от пункта раздачи гуманитарной помощи.

Еще пять, включая ребенка, стали жертвами авиаударов по жилым домам в том же лагере.

Читайте также

В Хан-Юнусе израильский обстрел дома в лагере беженцев унес жизни женщины и ее двоих детей, один из которых был младенцем.

Израильская авиация также атаковала палатку в районе Аль-Маваси, ранив 12 человек.

Напомним, что в ноябре прошлого года Международный уголовный суд выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и его бывшего министра обороны Йоава Галанта за военные преступления и преступления против человечности в Газе. Израиль также сталкивается с обвинениями в геноциде в Международном суде ООН.

СвязанныеTRT Global - Газа в ожидании более масштабной катастрофы



Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us