Почти каждый второй ребенок в США — а это около 35 млн— живет в семье, которая уже не дотягивает до уровня среднего класса. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на данные переписи населения и оценки экономистов.
По данным за 2023 год, число семей с детьми, оказавшихся на «нижней ступени» среднего класса, достигло рекордных показателей за последние пять лет.
Экономист Мичиганского университета Люк Шефер пояснил: «На каждого ребенка, официально признанного бедным, приходятся еще двое или трое, которые живут чуть выше черты бедности, но тоже испытывают серьёзные финансовые трудности».
«Они живут в семьях, чья жизнь — непрекращающийся монотонный труд», — сказал он.
По данным издания, на положение родителей повлияли рост цен на жилье и продукты, высокая инфляция и прекращение программ поддержки, введенных во время пандемии коронавируса. Многие семьи среднего класса больше не могут позволить себе привычные расходы: поездки, подарки, даже детские развлечения. У многих — исчерпаны лимиты по кредитным картам, а накоплений нет вовсе.
WSJ отмечает, что ситуация может ухудшиться после подписания президентом Дональдом Трампом так называемого «большого прекрасного билля», который предусматривает сокращение федеральных расходов. В частности, новые нормы касаются требований к трудоустройству, льготных программ медицинского страхования и продовольственной помощи.
Отмена ключевых пунктов программ вроде Medicaid и системы продовольственных ваучеров особенно больно ударит по семьям с детьми. При этом, как писала WSJ ранее, производители и поставщики уже фиксируют снижение потребительской активности. Люди тратят меньше, берут меньше кредитов, экономят на всем — и это сигнал о глубоком кризисе доверия в американской экономике.