Почти каждый второй ребенок в США — а это около 35 млн— живет в семье, которая уже не дотягивает до уровня среднего класса. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на данные переписи населения и оценки экономистов.

По данным за 2023 год, число семей с детьми, оказавшихся на «нижней ступени» среднего класса, достигло рекордных показателей за последние пять лет.

Экономист Мичиганского университета Люк Шефер пояснил: «На каждого ребенка, официально признанного бедным, приходятся еще двое или трое, которые живут чуть выше черты бедности, но тоже испытывают серьёзные финансовые трудности».

«Они живут в семьях, чья жизнь — непрекращающийся монотонный труд», — сказал он.