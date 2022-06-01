Перед началом вооруженного конфликта между Украиной и Россией некоторые эксперты считали, что реальный конфликт намечается не в Восточной Европе, а в Азии. Такой подход основывался на том, что для США главный геополитический противник — Китай, а не Россия. И якобы американцы готовы «слить» Украину, лишь бы не допустить гегемонии Китая в Азии. Предположительно, конфликт должен был начаться из-за попытки усилившегося Китая взять силой остров Тайвань, который поддерживают США.

Активизировавшиеся в начале 2022 года военные учения Китая у Тайваня с одной стороны, маневры США с их британскими и японскими союзниками с другой — постоянно повышали градус напряжения. Американцы всерьез рассматривали угрозу «китайской экспансии» в регионе и поэтому согласились на британскую инициативу AUKUS — военный альянс в составе США, Великобритании и Австралии, рискуя отношениями с Францией.

Столкновение в Азии, кстати говоря, в долгосрочной перспективе пророчил и покойный американский геополитик Збигнев Бжезинский. Однако в данном конкретном случае, когда Россия перешла в наступление, предложив США принять ультиматум по «гарантиям безопасности», стало очевидно, что все-таки фитиль конфликта в Восточной Европе загорится раньше, чем в Азии. Казалось бы, что в одном, что в другом кейсе ставки высоки. США, Китай и Россия — все три ядерные державы, и рисковать эскалацией опасно.

Однако степень риска у Украины и Тайваня была все-таки разной. В случае с Тайванем США еще со времен Трумэна выступают гарантом безопасности острова. Перед Украиной нет таких обязательств у НАТО, ЕС и США. Вашингтону пришлось бы силой остановить Пекин в случае нападения на Тайвань. В Украине не все было так однозначно. Байден еще в декабре 2021 года сказал, что США не будут применять силу против России в случае ее возможного нападения на Украину.

Если говорить о мотивациях и готовности двух противостоящих США стран, то они тоже разные. Китай знал, что Пентагон может дать сдачу на Тайване. У России была обратная уверенность, особенно после слов Байдена. Китай экономически рисковал больше, потому что большая часть его товарооборота связана с США и Европой. Для Китая разрыв связей равнозначен банкротству.

Кроме того, после 2014 года у России появилась уверенность, что Европа ограничится дипломатическими мерами, а США — максимум будут поставлять вооружение Украине. Поэтому неудивительно, что 24 февраля полыхнуло все-таки не в Азии, а в Украине, как и ожидали западные спецслужбы. Тем не менее, тема Тайваня не стала сходить на нет, а даже обрела еще большую актуальность.

До обострения конфликта в Украине и втягивания в этот кризис стран НАТО внимание Запада не было отвлечено на Россию. Конечно, время от времени проводились военные учения, Германия и Франция старались запустить «нормандский формат», в Украину поставлялись противотанковые установки. Однако тогда речи не шло о масштабных санкциях против России и миллиардной помощи Украине.

Сейчас же странам НАТО приходится тратить огромные средства на финансирование Украины и ее вооруженных сил. Почти все страны НАТО поставляют Киеву вооружение либо передают его соседям Украины, а те отправляют старое советское оружие ВСУ. Арсеналы Европы, как говорит глава евродипломатии Жозеп Боррель, опустошаются. Одним словом, Запад занят борьбой с Россией.

Сейчас у Китая есть, казалось бы, уникальный шанс наскоком взять Тайвань. Но пока каких-то конкретных действий со стороны КНР мы не видим. Несмотря на это, в Белом доме всерьез относятся к угрозе китайского вторжения. Именно поэтому на встрече с японским премьером Фумио Кисида в Токио Джо Байден заявил о готовности военным путем защищать Тайвань. «Это обязательство, которое взял на себя Вашингтон», — заявил президент США.

Под обязательством Байден, скорее всего, имеет в виду договор о взаимной обороне от 1954 года. Как вы знаете, до Второй мировой войны в Китае началась гражданская война (1927–1949), и она продолжалась даже после поражения Японии. В результате наступления США японцы были отброшены из Тайваня (которым владели 50 лет), а на остров с континентального Китая бежала проигравшая консервативная партия Гоминьдан во главе с их лидером Чан Кай Ши. Последние нашли поддержку у Америки.

Тогдашний президент США Гарри Трумен объявил, что его страна помешает «любому нападению на Тайвань», и отдал приказ 7-му флоту США войти в Тайваньский пролив, а 13-му авиаотряду — передислоцироваться на Тайвань. В то время у КНР не было сильной армии и ядерного оружия. Поэтому коммунистический Китай потерял контроль над островом. Так и появилась концепция «двух Китаев».

США признавали в качестве законной власти именно тайваньское правительство. Представители Китайской республики даже имели место в Совете Безопасности ООН. Но все изменилось в начале 70-х. Почувствовав раскол между материковым Китаем и СССР, дошедший до кульминации после перестрелки на острове Даманском в 1969 г., США руками госсекретаря Генри Киссинджера пошли на сближение с Пекином. В итоге США и их президент Ричард Никсон в 1982 году признали существование одного Китая, а Тайвань — частью КНР.

Тем не менее, американцы так и не перестали поддерживать контакты с островитянами. Помимо передачи оружия, инвестиций и торговли, американские чиновники то и дело ездят в эту часть Китая. Совсем недавно, в апреле, на Тайвань отправилась группа американских сенаторов с участием ветеранов антикитайской политики Линдси Грэма и Боба Менендеса.

В Тайбэй должна была приехать и Нэнси Пелоси, спикер палаты Представителей, но заболела. Китай на это ответил отправкой в сторону острова эсминцев, фрегатов, истребителей и бомбардировщиков. Со своей стороны Минобороны Китая сделало жесткое заявление, сказав, что готово к решительным мерам и битве против вмешательства США.

«Народно-освободительная армия Китая готова к битве и примет все меры, чтобы защитить суверенитет страны и самым решительным образом пресечь любые внешние вмешательства и попытки организовать так называемую независимость Тайваня», — заявил У Цзянь, официальный представитель Министерства национальной обороны КНР. Надо сказать, что такие учения и жесткие заявления минобороны Китая практикует регулярно.

В январе 2021 года оборонное ведомство Китая предупредило Тайвань, что «элементы, ратующие за независимость острова, играют с огнем», а любые попытки получить независимость приведут к войне. Китай настроен решительно и в долгосрочной перспективе нацелен взять Тайвань под свой контроль.

7 марта МИД КНР прямо заявил, что «Остров вернется в объятия родины», то есть в состав Китая. Конечно, сейчас Байден нагнетает риторику и предупреждает Си Цзиньпина. После конфликта в Украине Китай опасается, что западные державы могут консолидироваться и дать серьезный отпор. Следовательно, КНР, скорее всего, не пойдет на эскалацию и не использует «исторический шанс».

70 лет терпения доказали состоятельность китайской модели. Терпение позволило Китаю нормализовать отношения с Западом, получить место в Совбезе ООН и стать мощной экономикой. Война за Тайвань может стоить Китаю миллиарды и поставить мир на грань ядерной войны. Поэтому, заявляя о своем праве на остров, Китай явно не будет спешить с эскалацией, если, конечно, Тайвань официально не провозгласит свою независимость.