Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российские войска в ночь на 21 августа нанесли ракетный удар по американскому предприятию в Закарпатской области.

«Это было обычное гражданское предприятие, американские инвестиции. Производили такие привычные бытовые вещи, как кофемашины», — сказал он. По словам Зеленского, ранены 15 человек, на заводе возник пожар, который продолжают тушить. Президент подчеркнул, что удар был нанесен так, как будто «нет никаких усилий мира, чтобы остановить войну».

Как сообщают СМИ, атака пришлась на завод американской компании «Flex-Украина». По данным «Интерфакс-Украина», предприятие принадлежит фирме Flextronics, одному из мировых лидеров по контрактному производству электроники.

Завод был построен в 2012 году. По информации портала Mukachevo.net, здесь выпускаются комплектующие для электротехники, кофеварки, картриджи для принтеров, электронные ценники и другая продукция. Ранее глава Закарпатской областной администрации Мирослав Билецкий отмечал, что на заводе работают более 2,6 тыс. сотрудников.

Ночная атака стала крупнейшей с середины июля. Воздушные силы ВСУ сообщили о запуске Россией 574 дронов, 19 крылатых ракет Х-101, 14 ракет «Калибр», четырех «Кинжалов», двух «Искандеров» и одной неустановленной ракеты.

По данным украинской армии, сбить удалось не все: 28 дронов, три «Кинжала», два «Калибра», оба «Искандера», одну Х-101 и неизвестную ракету перехватить не удалось.