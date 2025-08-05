ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Кремль ищет способ смягчить ультиматум Трампа
Москва рассматривает возможность предложить США ограниченное перемирие в воздухе, но не намерена прекращать войну, сообщают западные СМИ
Кремль ищет способ смягчить ультиматум Трампа
Владимир Путин и Дональд Трамп / Reuters
5 августа 2025 г.

Кремль рассматривает возможность пойти на частичные уступки президенту США Дональду Трампу, чтобы смягчить риски новых санкций после истечения срока американского ультиматума. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По данным агентства, в качестве жеста деэскалации Россия может предложить ограниченное воздушное перемирие — временное прекращение ударов с применением ракет и беспилотников. Однако этот шаг возможен только в случае, если Украина также согласится на аналогичную меру.

При этом источники подчеркивают, что Москва не собирается отказываться от дальнейших боевых действий и не рассматривает возможность полного прекращения огня.

Агентство отмечает, что предстоящий визит специального представителя США Стива Уиткоффа в Россию может открыть запоздалое окно для переговоров. Однако шансы на достижение договоренностей остаются минимальными.

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По данным источников Bloomberg, президент Владимир Путин по-прежнему убежден, что российские войска сохраняют инициативу, а цели войны будут достигнуты.

1 августа он заявил, что Москве нужен «длительный и прочный мир», но при этом подчеркнул, что цели России остаются прежними: признание оккупированных территорий российскими, отказ Украины от планов вступления в НАТО и отмена западных санкций.

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