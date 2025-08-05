Кремль рассматривает возможность пойти на частичные уступки президенту США Дональду Трампу, чтобы смягчить риски новых санкций после истечения срока американского ультиматума. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По данным агентства, в качестве жеста деэскалации Россия может предложить ограниченное воздушное перемирие — временное прекращение ударов с применением ракет и беспилотников. Однако этот шаг возможен только в случае, если Украина также согласится на аналогичную меру.

При этом источники подчеркивают, что Москва не собирается отказываться от дальнейших боевых действий и не рассматривает возможность полного прекращения огня.

Агентство отмечает, что предстоящий визит специального представителя США Стива Уиткоффа в Россию может открыть запоздалое окно для переговоров. Однако шансы на достижение договоренностей остаются минимальными.