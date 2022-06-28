Если в России будет создан «Алмазный фонд технологий», то страна сможет достичь технологической независимости от других стран за 10–20 лет, заявил в интервью РИА «Новости» специальный представитель президента по цифровизации Дмитрий Песков.

«Если говорить о реалистичной задаче технологического суверенитета, она выглядит так: за 10–20 лет можно создать 30–50 собственных линий передовых разработок, которые станут экспонатами нашего «Алмазного фонда технологий» и смогут обеспечить продовольствие, безопасность, медицину и связность в стране в случае любых катаклизмов», — сообщил он.

Такой алмазный фонд будет обеспечивать технологическое превосходство, если разработки будут уникальными, уверен Песков, а если ими будут обладать еще несколько стран, то будет обеспечено технологическое равноправие. При этом «Алмазный фонд технологий» нужно будет постоянно обновлять, потому что технологии быстро устаревают, посчитал он. По мнению спецпредставителя, фонд сможет обеспечить «продовольствие, безопасность, медицину и связность в стране в случае любых катаклизмов».

При этом Песков отказался отвечать на вопрос о том, предлагал ли он эту идею президенту. «Многие вещи обсуждаются, я не буду это комментировать. Задача президентом по технологическому суверенитету поставлена, а как она будет реализована и во что превратится — много разных направлений и подходов есть», — сказал он.

По мнению Пескова, Россия способна создавать собственные технологии с нуля, за редчайшими исключениями, вроде фабрик по производству пяти-нанометровых схем. «Со всем не справимся, но в правильной коалиции с дружественными странами и с собственным набором критических технологий — справимся», — заявил спецпредставитель.

Он пообещал, что страну ждет технологический прорыв, однако в разных направлениях для этого понадобятся разные сроки. Будут возникать отдельные дефициты, как сейчас возник дефицит скоростных лифтов, в гражданском авиастроении, будет тяжелая ситуация, в производстве смартфонов, электроники, отметил чиновник.

Ранее стало известно, что российские застройщики были вынуждены обратиться к поставщикам скоростных лифтов из КНР и Турции, так как прежние их партнеры, в том числе американский Otis и финский Kone, перестали принимать заказы от них. Если замена не будет найдена, это мало отразится на массовом жилье, но станет проблемой для высокобюджетных проектов, в первую очередь — для строительства небоскребов, рассказали тогда эксперты.