Не обещали вернуться

«На сегодняшний день очередная встреча в рамках двусторонних консультаций по устранению раздражителей в целях нормализации деятельности дипломатических представительств обеих стран отменена по инициативе американских переговорщиков»,— сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Чем именно в Вашингтоне мотивировали свое решение, она не уточнила.

О своем решении американская сторона проинформировала российскую по дипломатическим каналам.

Встреча должна была в этот раз состояться Москве и стать продолжением первых двух раундов консультаций в Стамбуле, которые российские власти назвали плодотворными. В РФ по-прежнему ожидают из Вашингтона сигнала о готовности продолжить консультации по возобновлению работы посольств.

Об этом, в частности, заявила и Захарова, выразив надежду на то, что «пауза не станет слишком длинной».

Встречи российской и американской делегаций прошли в Турции 27 февраля и 10 апреля, стороны тогда договорились проработать ряд представленных друг другу предложений и выйти к третьему раунду на взаимоприемлемые решения.

В частности, предполагалось решить такие проблемы, как финансирование дипмиссий, восстановление прямого авиасообщения между государствами и возвращение российской дипсобственности, конфискованной в США.

После этого в контактах возникла пауза и, если между первой и второй встречами прошло всего полтора месяца, то дата третьей была неизвестна и спустя два месяца. Хотя в российском МИД утверждали, что по этому направлению «прогресс все же есть».

Вначале казалось, что и Вашингтон, и Москва заинтересованы в налаживании отношений, однако в последнее время становится очевидно, что вопрос нормализации с Россией не входит в число приоритетных задач для США.

Причиной этому может быть целый ряд внутри- и внешнеполитических факторов. Во-первых, американские власти напрямую увязывает нормализацию двусторонних дипломатических отношений с прогрессом в украинском урегулировании. Учитывая, что процесс урегулирования пробуксовывает, Вашингтон решил взять паузу.

Хотя еще перед встречей в Стамбуле в апреле как российские, так и американские власти подчеркивали, что «Украина не фигурирует в повестке» и война между Москвой и Киевом будет выведена за скобки переговоров.

Во всем виноват Израиль

Нельзя исключать, что вопрос работы американской и российской дипмиссий сейчас не в приоритете из-за конфликта между Израилем и Ираном. Пренебрегая формальностями, президент Дональд Трамп досрочно покинул саммит G7 в Канаде, поскольку для США происходящее на Ближнем Востоке затмевает другие процессы, происходящие на мировой арене.

Вернувшись в Вашингтон, американский лидер созвал заседание Совета национальной безопасности.

По итогам совещания его участники дали понять, что следующие 24–48 часов станут решающими в конфликте Ирана и Израиля. В США уверены, что Тегеран, находясь в слабой позиции, может вернуться к переговорам о ядерной сделке и в итоге согласится прекратить обогащение урана. Если этого не произойдет, Вашингтон может вступить в войну и, в частности, ударить по иранским ядерным объектам, пишут американские СМИ.

По их сведениям, войска США в регионе приведены в состояние повышенной готовности, поскольку, если Вашингтон присоединится к израильской операции против Ирана, Тегеран может ударить по американским базам на Ближнем Востоке.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также связал перенос срока проведения переговоров с вовлечением Вашингтона в ирано-израильский конфликт. По его словам, восстановление контактов между Москвой и Вашингтоном по линии министерств иностранных дел идет очень и очень не просто.

При этом он подчеркнул, что диалог между сторонами начал восстанавливаться по линии многих ведомств, однако «моментально достичь желаемого результата невозможно».

Кнут и пряник для РФ

Американист, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Наумов отмечает, что Москва и Вашингтон по-разному подходят к вопросу восстановления двусторонних отношений.

«У американцев формулировка такая: сначала мир, потом налаживание выгодных двусторонних отношений. У Москвы формула другая: и мирные переговоры, и восстановление отношений параллельно. Российский посол в США Александр Дарчиев уже вручил верительные грамоты Трампу и заявил: российский бизнес ждет и прямых авиарейсов, и облегчения визовых вопросов», — пояснил политолог.

По его мнению, Вашингтон однако, вряд ли так легко согласится на предложенный Москвой формат.

«Дело в том, что восстановление двусторонних отношений — один из немногих стимулов, который у американцев есть в отношении Москвы. Новые американские санкции против России, во-первых, не достигнут поставленных целей, во-вторых не помогут миру на Украине и, наконец, закроют надежду на нормализацию отношений. Поэтому «пряник» в виде нормализации остается единственным рабочим инструментом», — уверен специалист.

Аналитик добавил, что если Россия этот «пряник» получит, ей от США, в принципе, больше ничего не будет нужно.

«И весь военно-мирный процесс с Украиной можно будет спокойно продолжать, добиваясь своих целей. Поэтому я полагаю, что до заключения того или иного соглашения по Украине нормализации с США добиться не удастся. Максимум — как сейчас — тягучего полунейтралитета. Уже лучше, чем при Байдене», — подытожил Наумов.

Старший преподаватель РУДН, доктор политологии университета Зальцбурга Камран Гасанов считает, что украинский вопрос с начала обострения ситуации в 2023 году в секторе Газа отходил для США на второй план.

«Это было очевидно. Причем не только в той форме, что этот вопрос как-то меньше затрагивался в информационной повестке, а в том, что Европа и США переключаются на Израиль, который для них намного важнее Украины, и начинают меньше может помогать самой Украине. Это было не только при Трампе, который не особо рад помогать украинским вооруженным силам различными поставками, по крайней мере, официально, но даже при Байдене», — рассказал политолог.