Около 91% немцев пришлось сокращать свои расходы из-за высокой инфляции и цен на энергию, пишет Bild am Sonntag со ссылкой на исследование компании Insa. В опросе, проведенном 1 июля, приняли участие 1003 респондента.

Больше всего жителям Германии приходится экономить на одежде, отпусках, походах в бары, поездках на автомобиле, продуктах питания, расходе воды, культурном досуге и подписках на разные медиа.

Также 75% немцев сообщили, что инфляция «сильно» или «очень сильно» повлияла на их благополучие, а в домохозяйствах с доходом ниже €2 тыс. в месяц такой ответ дали 85% респондентов. Половина опрошенных заявила, что их финансовое положение ухудшилось в текущем году, 42% не отметили изменений, а 46% отметили, что ожидают ухудшения текущей ситуации. Почти половина — 46% — заявили, что отложили крупные покупки. Только 7% жителей Германии посчитали, что их финансовое положение улучшилось.

Каждый второй немец заявил, что боится холодов этой зимой, с которыми придется столкнуться из-за цен на энергоносители. Как сообщает Bild am Sonntag, эти опасения могут оказаться небезосновательными: ранее гамбургский сенатор по вопросам окружающей среды Йенс Керстан стал первым высокопоставленным политиком, предупредившим население о нормировании горячей воды для частных домохозяйств. «При острой нехватке газа горячая вода может быть доступна только в определенное время дня в случае чрезвычайной ситуации», — говорил он. Также возможно, что властям придется понизить максимальную комнатную температуру в сети централизованного теплоснабжения страны.

В июне власти Германии призвали население и бизнес экономить энергию и запасать газ. «Каждый киловатт-час помогает в этой ситуации», — заявил по этому поводу министр экономики страны Роберт Хабек.

В мае он предупреждал, что страна может столкнуться с дефицитом бензина из-за эмбарго на российскую нефть. «[Может случиться так, что] в течение ограниченного времени будет слишком мало нефти и, следовательно, слишком мало бензина, — отметил он. — Это не исключено».

При этом Хабек заверил, что в министерстве работают над принятием решений, которые должны предотвратить дефицит бензина. По его словам, угроза возникновения дефицита связана с тем, что Берлин и Восточная Германия снабжаются нефтеперерабатывающим заводом в Шведте, который использует только российскую нефть. В начале июня Евросоюз в шестом пакете санкций против России ввел соответствующее эмбарго.