В мае импорт Германии превысил экспорт на €1 млрд, и страна столкнулась с дефицитом торгового баланса впервые с 1991 года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на Федеральное статистическое управление. Это произошло из-за того, что на фоне украинского конфликта экспортно ориентированная немецкая экономика пострадала от нарушений цепочек поставок.

Как сообщило немецкое ведомство, в конце весны экспорт страны сократился на 0,5%, вопреки прогнозам экономистов о росте поставок на 0,7%. Одновременно импорт обогнал ожидания аналитиков и вырос на 2,7%. Помимо войны в Украине, на ситуацию повлияли коронавирусные локауты в Китае, которые нарушили трансграничные цепочки поставок и существенно затруднили торговлю на международной арене.

Ранее Федеральное объединение немецкой промышленности ухудшило прогноз экономического роста Германии в 2022 году до 1,5%, хотя до начала «военной операции» промышленники ожидали роста ВВП на 3,5%. Ведомство также сообщило о возможной рецессии в Германии в том случае, если она полностью откажется от российского газа. Из-за этого Берлин призвал своих партнеров по G7 отказаться от обязательства прекратить инвестиции в добычу ископаемого топлива и признать, что «поддерживаемые государством инвестиции в газовый сектор необходимы в качестве временного ответа на текущий энергетический кризис».

В Германии на фоне войны в Украине, введенных санкций и отказа от российских энергоносителей сильно выросли цены на электроэнергию и газ. Из-за этого около 91% немцев пришлось сокращать свои расходы, в первую очередь, на одежду, отпуска, походы в бары, поездки на автомобиле, продукты питания, воду, культурный досуг и подписки на разные медиа. Также 75% немцев сообщили, что инфляция «сильно» или «очень сильно» повлияла на их благополучие, а в домохозяйствах с доходом ниже €2 тыс. в месяц такой ответ дали 85% респондентов. Половина опрошенных заявила, что их финансовое положение ухудшилось в текущем году, а почти половина — 46%, что отложили крупные покупки. Только 7% жителей Германии посчитали, что их финансовое положение улучшилось.