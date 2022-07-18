Германской экономике вынесен «сокрушительный приговор» в связи с продолжающимся энергетическим кризисом, пишет издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten со ссылкой на исследования немецких аудиторов.

Они напомнили о данных аудиторско-консалтинговой фирмы Ernst & Young, согласно которым немецкие фирмы вышли из топ-100 компаний с наибольшей капитализацией. В 2007 году в этом списке были семь немецких компаний.

Главная причина этому — высокая стоимость энергоносителей, которая делает продукцию немецких предприятий чрезмерно дорогой, считают аналитики. Также еще одной стороной проблемы стал «чрезмерно амбициозный» план перехода на альтернативные источники энергии, уверены они.

Среди сложностей для немецкой экономики эксперты также назвали средний возраст населения страны — 47,8 лет, что приближает Германию к показателям Японии. Этот показатель приводит к большим тратам на социальное страхование и регуляторным расходам, а также к высоким подоходным налогом. Из-за этого немецкие фирмы начинают задумываться о переносе своего производства за пределы страны.

Ранее Forbes сообщило, что Германию ждут серьезные проблемы, если газопровод «Северный поток» не будет запущен после остановки на плановое обслуживание. В публикации отмечалось, что сейчас основной ущерб в стране несет промышленность из-за нормирования потребления энергии. Это в свою очередь приводит к сокращению рабочих мест и ограничению производства, за которыми следуют дефицит производимых товаров, что в свою очередь сказывается на глобальной цепочке поставок. Удорожание энергии и конечных товаров в Германии раскручивает инфляцию, которая уже подрывает мировую экономику.

До этого газета The Telegraphписала о том, что канцлер Германии Олаф Шольц может покинуть свой пост из-за энергетического кризиса в стране. В стране начали искать виновных в том, что Германия выбрала отказ от развития атомной энергетики и впала в полную зависимость от энергоносителей из России. Две трети избирателей осуждают Шольца за его «бессилие в обеспечении энергетической безопасности страны», говорилось в публикации.