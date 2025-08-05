Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху направил начальнику Генерального штаба Армии обороны Израиля Эялю Замиру послание, в котором потребовал одобрения плана полной оккупации сектора Газа. Об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на источник в канцелярии главы правительства.

«Если план по полной оккупации Газы вам не подходит — вам следует уйти в отставку», — говорится в сообщении, переданном от имени премьера.

По информации источника, Нетаньяху уже принял решение о полномасштабной наземной операции, включая возможные действия в районах, где, как предполагается, удерживаются израильские пленные.

Израильские СМИ ранее сообщали, что Эяль Замир выступает против плана по захвату всей территории сектора Газа.