Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху направил начальнику Генерального штаба Армии обороны Израиля Эялю Замиру послание, в котором потребовал одобрения плана полной оккупации сектора Газа. Об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на источник в канцелярии главы правительства.
«Если план по полной оккупации Газы вам не подходит — вам следует уйти в отставку», — говорится в сообщении, переданном от имени премьера.
По информации источника, Нетаньяху уже принял решение о полномасштабной наземной операции, включая возможные действия в районах, где, как предполагается, удерживаются израильские пленные.
Израильские СМИ ранее сообщали, что Эяль Замир выступает против плана по захвату всей территории сектора Газа.
Тема военной стратегии в Газе вызывает серьезные разногласия внутри израильского руководства. Ранее сообщалось о противостоянии между кабинетом министров и военным командованием по поводу дальнейших действий в условиях гуманитарной катастрофы и наличия пленных.
По данным газеты Haaretz, Нетаньяху готов к эскалации даже в том случае, если усиление атак поставит под угрозу жизни израильских пленных.
Противники силового сценария призывают к заключению сделки об обмене пленными и прекращению огня.