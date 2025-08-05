ВОЙНА В ГАЗЕ
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Нетаньяху взялся за несогласных в армии
Биньямин Нетаньяху потребовал от начальника Генштаба Эяля Замира согласия на полную оккупацию Газы — в противном случае военному предложено уйти в отставку
Нетаньяху взялся за несогласных в армии
Биньямин Нетаньяху / AP
5 августа 2025 г.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху направил начальнику Генерального штаба Армии обороны Израиля Эялю Замиру послание, в котором потребовал одобрения плана полной оккупации сектора Газа. Об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на источник в канцелярии главы правительства.

«Если план по полной оккупации Газы вам не подходит — вам следует уйти в отставку», — говорится в сообщении, переданном от имени премьера.

По информации источника, Нетаньяху уже принял решение о полномасштабной наземной операции, включая возможные действия в районах, где, как предполагается, удерживаются израильские пленные.

Израильские СМИ ранее сообщали, что Эяль Замир выступает против плана по захвату всей территории сектора Газа.

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Тема военной стратегии в Газе вызывает серьезные разногласия внутри израильского руководства. Ранее сообщалось о противостоянии между кабинетом министров и военным командованием по поводу дальнейших действий в условиях гуманитарной катастрофы и наличия пленных.

По данным газеты Haaretz, Нетаньяху готов к эскалации даже в том случае, если усиление атак поставит под угрозу жизни израильских пленных.

Противники силового сценария призывают к заключению сделки об обмене пленными и прекращению огня.

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