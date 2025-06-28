Временный поверенный в делах России в Азербайджане Петр Волоковых был приглашен в МИД Азербайджанской Республики, где предоставил разъяснения по ситуации с задержаниями членов азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, Волоковых заверил азербайджанскую сторону, что ситуация находится под контролем российских правоохранительных органов.

Ранее с комментариями выступило Следственное управление СК России по Свердловской области. По данным ведомства, задержания проводились в рамках расследования ряда убийств и покушений на убийство, совершенных в Екатеринбурге в 2001, 2010 и 2011 годах. Уточняется, что фигуранты — граждане России, этнические азербайджанцы.

СК сообщил, что несколько подозреваемых дали признательные показания и сотрудничают со следствием. У них прошли обыски. Вопрос о мере пресечения решается. Также проверяется их причастность к другим преступлениям. Уголовное дело возбуждено по статьям об убийстве по найму, совершенном группой лиц, и покушении на убийство.

Ранее МИД Азербайджана выразил протест в связи с действиями российских силовиков. Ведомство заявило, что в ходе рейдов были убиты двое азербайджанцев, девять человек арестованы, а несколько получили тяжелые ранения.

По данным СМИ, речь идет о расследовании убийства Юниса Пашаева в 2001 году. В Екатеринбурге задержали более 50 азербайджанцев, в том числе членов семьи Сафаровых. Два брата — Зиеддин и Гусейн Сафаровы — погибли. Еще несколько человек были госпитализированы.

Азербайджан потребовал от России провести полное расследование произошедшего.