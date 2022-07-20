Глава объединения целлюлозно-бумажной промышленности ФРГ Винфрид Шаур заявил, что возможный дефицит газа в стране «затронет производство жизненно важных продуктов, необходимых для снабжения продовольствием или используемых для гигиены», а также бумаги. Об этом он сообщил в комментарии агентству DPA, его слова цитирует Bild.

«Никто [из производителей бумаги] не знает, смогут ли они по-прежнему производить товар осенью или зимой», — подчеркнул он.

По его словам, полное прекращение поставок газа «фактически остановит производство бумаги», что повлияет на производство продуктов первой необходимости.

Одновременно издание Aussiedlerbote сообщило о растущем в Германии спросе на дрова. «Все больше людей хотят сделать запасы на зиму, но производители могут предложить все меньше и меньше», — сказано в публикации.

Заготовщик дерева Нильс Клахольд в комментарии изданию рассказал, что оно с прошлой недели превратилось из массового продукта в дефицитный товар. Это произошло после того, как министр экономики страны Роберт Хабек предупредил о тяжелой зиме в связи с сокращением поставок газа.

По данным Франкфуртского объединения торговли и производства дров, существует множество причин, по которым складские помещения торговцев дровами почти пусты, а производство новых товаров не может быть реализовано в короткие сроки.

«С одной стороны, это связано с закупкой сырья из леса, так как оно обычно заказывается на месяцы вперед», — рассказал первый председатель объединения Клаус Эгли. С другой стороны, по его словам, существующее сырье не может быть произведено в кратчайшие сроки и в бесконечном количестве, поэтому краткосрочные поставки практически невозможны.

«При приличном спросе мы должны были бы брать от €160 до 180 за насыпной кубометр», — отметил лесоторговец Клахольд, добавив, что этот же объем в прошлом году стоил €80.

Ранее немецкие аудиторы вынесли «сокрушительный приговор» экономике страны в связи с продолжающимся энергетическим кризисом. Главная причина этому — высокая стоимость энергоносителей, которая делает продукцию немецких предприятий чрезмерно дорогой. Также еще одной стороной проблемы стал «чрезмерно амбициозный» план перехода на альтернативные источники энергии, уверены аналитики.