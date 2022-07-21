Большая часть жителей Германии стала мыться реже и быстрее. Об этом 21 июля сообщает Bild со ссылкой на результаты опроса агентства INSA.

По данным социологов, поддерживающие разные политические силы граждане экономят воду по-разному. Уточняется, что если 62% жителей Германии стали экономить воду при посещении ванной, 35% не изменили поведение в душевой.

Поддерживающие партию «Зеленые» стоят в первых рядах снизивших время принятия душа. 33% из них успевают теперь принять душ за более короткое время, еще столько же стали реже мыться. В других группах избирателей только 9–18% моются на данный момент реже и меньшее время, чем ранее.

«А вот избиратели «Левых» и «Альтернативы для Германии» ведут себя отвратительно: лишь немногие из них решили мыться за более короткое время», — отмечается в публикации.

Из них только 28–29% стали обращаться с водой более экономно против 37–45% в среднем по стране. Почти половина опрошенных (45%) рассказали, что планируют или уже начали готовиться к потенциально холодной зиме, например, приобрели аварийный генератор. Еще 44% заявили о готовности выйти на демонстрации против высоких цен на энергию, 50% не поддержали идею протестов.

Вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек ранее в интервью изданию Der Spiegel заявил, что на фоне необходимости экономии энергии он стал меньше принимать душ. Отвечая на вопрос, сколько времени ему требуется для принятия душа, Хабек заметил, что «его коллега из Нидерландов недавно с гордостью сказал, что они хотят использовать кампанию, чтобы сократить среднее время принятия душа с десяти до пяти минут».

«Я должен был смеяться над этим. Я никогда в жизни не принимал душ и пяти минут. Я быстро принимаю душ», — резюмировал министр.

В свою очередь канцлер Германии Олаф Шольц, комментируя рекомендацию для всех жителей ФРГ сократить время принятия душа, заявил следующее: «Я думаю, что министр хотел высказаться по этому вопросу только от своего имени, а не указывать другим, что делать».

Правительство Германии 23 июня повысило степень готовности реагирования на напряженную ситуацию с поставками газа до второй из трех, что должно позволить заполнить газохранилища к зиме, несмотря на сокращение поставок из РФ. Вторая степень означает, что правительство имеет право порекомендовать компаниям экономить газ. Третья степень, о которой речи пока не идет, вводится, если рынок сам уже не в состоянии обеспечить снабжение газом. В этом случае роль распределителя берет на себя регулятор ФРГ, Федеральное сетевое агентство, оно принимает решения о том, кто получает газ в приоритетном порядке.

При этом правительство Германии поддержало закон для энергетических компаний, который министр экономики Роберт Хабек назвал крайне острой мерой и призвал использовать его осторожно. Документ позволяет перекладывать издержки из-за растущих цен на газ на конечных потребителей, писалTRT на русском.