Минимальные цены на проживание двух туристов в течение 10 ночей в отелях all inclusive в Краснодарском крае оказались в 3,5–6,1 раза выше, чем в Анталье. Минимальная стоимость проживания в отеле 3* в Анталье составляет 16 491 руб., а на Кубани – 98 447 руб., сообщила Ассоциация туроператоров России.

Ассоциация анализировала минимальную и максимальную стоимость проживания двух туристов в течение 10 ночей с 1 по 31 августа в отелях с питанием «все включено».

«Минимальные цены на проживание в течение 10 ночей для двоих туристов у отелей всех трех категорий (3*, 4*, 5*) с системой «все включено» в Краснодарском крае заметно выше, чем в Анталье (в 3,5—6,1 раза), — сказано в сообщении ассоциации. — Наибольшая разница — у отелей 3* и 5* (анталийские отели с аll inclusive по минимальной планке оказываются дешевле в 6,1 и 5,6 раза соответственно)».

По словам представителей организации, максимальные цены на отели 3* и 4* в Краснодаре в 2—3 раза выше, чем в Анталье. При этом максимальная стоимость гостиниц 5* на турецком курорте выше в 1,3 раза, потому что в этой стране намного больше объектов такого рода и разнообразнее варианты формата, считают эксперты.

«В Турции система «все включено» начала развиваться и развивается прежде всего именно в больших объектах. Экономика системы «все включено» и экономика «шведской линии» напрямую зависит от объема номерного фонда и количества гостей — чем их больше, тем затраты ниже, — прокомментировал эту информацию генеральный директор сети «Ателика» Алексей Высоканов. — Так как отели в 400–600 или 1000 номеров на курортах Турции не редкость, для них эта система выходит весьма и весьма дешевой относительно стоимости проживания».

Кроме того, турецкий all inclusive существенно дешевле для местных отельеров еще и за счет продолжительного сезона, который там длится с апреля по ноябрь, что позволяет открывать большие отели. Об этом в комментарии ассоциации говорили эксперты из индустрии. Также «климатическое преимущество» позволяет турецким отелям нанимать больше работников на сезон, платить им более высокую зарплату в пиковые периоды и так далее, что ставит их в более выгодное положение по сравнению с российскими, указывают эксперты.

Ранее стало известно, что Турция начала привлекать российских брокеров для инвестиционного туризма. Чаще всего для открытия иностранных счетов россияне отправляются именно туда, а также в ОАЭ, Армению и Казахстан. Этот шаг можно назвать безопасным решением вложения средств, утверждали представители банковского сектора.