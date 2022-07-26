Китай отказывается использовать российские технологии при создании лайнера CR929-600 и приглашает для этого западных производителей. Об этом пишет South China Morning Post. Также Пекин не хочет делить с Москвой прибыль на ключевом китайском рынке.

Этот проект стоимостью $50 млрд, запущенный в 2017 году, должен дать на выходе самолет вместимостью 280 пассажиров. Предполагается, что свой первый полет он совершит уже в 2023 году. Лайнер был задуман как конкурент Boeing и Airbus, однако, чем ближе срок сдачи проекта — тем сильнее разногласия между партнерами, говорят источники издания.

В последнее время Китай начал настаивать на привлечении западных компаний и замене российских решений. Помимо прочего, он предлагает использовать немецкие и американские тележки шасси вместо российских наработок.

Также Пекин хотел бы привлечь Rolls-Royce и General Electric к разработке двигателя, хотя Москва сама надеялась поучаствовать в этой части проекта. Россия со своей стороны отстает от плана по работе над планером из-за недостатка финансирования, отметили источники. «Российская сторона воспринимает китайский выбор в пользу западных компонентов как белый флаг, выброшенный в сторону Запада на фоне санкций, введенных после вторжения в Украину», — говорит один из них.

С финансовыми проблемами из-за проекта столкнулась и российская Объединенная авиастроительная корпорация: ее китайский партнер СOMAC не желает допускать Россию к получению доходов от продажи самолета на внутреннем китайском рынке. Вместо этого корпорации предложена повышенная доля в продажах в мире (70%), однако именно в Китае ожидается спрос на самолет в количестве 3 тыс. машин, тогда как его мировые перспективы остаются неясными. «Москва поняла, что за пределами Китая CR929 будет очень сложно отнять клиентов у Boeing и Airbus», — отметили собеседники South China Morning Post. Из-за этого для Москвы проект теряет экономический смысл, и российские чиновники могут решить покинуть его.

Занимавший до недавнего времени пост вице-премьера Юрий Борисов, выступая на форуме «Инженеры будущего» в конце июня, заявил по этому поводу, что «с Китаем этот проект идет в принципе не в том русле, которое нас устраивает». «Китай по мере превращения в индустриального гиганта все меньше и меньше заинтересован в наших услугах. Наше участие все уменьшается и уменьшается, — говорил он. — Я не хочу прогнозировать будущее этого проекта — будем мы из него выходить или не будем».

Еще в апреле о приостановке научного сотрудничества с партнерами из Китая и заморозке совместных проектов сообщал глава Российской академии наук Александр Сергеев. «Наши китайские научные коллеги тоже нажали на паузу, и в течение последнего месяца мы не можем выйти на серьезные обсуждения несмотря на то, что у нас было выстроено прекрасное сотрудничество с регулярным общением», — утверждал он.