Мусульманки в хиджабах чаще других женщин сталкиваются с негативным отношением во время поисков работы в Германии, Нидерландах и Испании. Об этом говорится в статье «Неприкрытая дискриминация: полевое исследование о ситуации с мусульманками» в этих странах, опубликованной Oxford Academic.

Исследование было проведено учеными из нидерландского Утрехтского института, из Оксфорда и из немецкого Центра изучения интеграции и миграции. В эксперименте приняли участие женщины с одинаковыми резюме и сопроводительными письмами, которые приложили к анкетам свои фотографии с покрытыми и непокрытыми головами. Они были призваны показать, как отличается отношение работодателей к соискательницам в хиджабах и без них в Испании, Германии и Нидерландах.

В Нидерландах, как показал эксперимент, ответы от работодателей получили 70% женщин с непокрытыми головами и всего 35% мусульманок в хиджабах. Похожий результат исследование дало в Германии, где ответы получили 53% непокрытых и 25% покрытых соискательниц. В Испании этот разрыв оказался значительно меньше, выяснили исследователи.

«В обществе мусульман, как правило, считают меньшинством с трудностями в интеграции из-за их консервативного отношения к гендерным ролям и высокого уровня религиозности, — сказано в статье. — По-видимому, это противоречит европейским ценностям и светскому образу жизни в западных сообществах».

В исследовании также говорится о том, что ученые получили серьезные доказательства дискриминации мусульманских женщин в Германии и Нидерландах. Данные эксперимента при этом касались только работ, связанных с постоянным контактом с покупателями.

Одна из авторов исследования в Утрехтском институте Валентина ДиСтасио заявила, что результаты эксперимента «большей частью показывают отсутствие прогресса и то, что представители этнических меньшинств продолжают сталкиваться с дискриминацией так же часто, как десятилетия назад. Она подчеркнула важность подобных исследований и их влияние на политику и законотворческие инициативы указанных стран.

Женщины в хиджабах неоднократно сталкивались с дискриминацией в Европе. Так, в 2021 году верховный суд Европейского союза постановил, что работодатели имеют право запретить ношение на работе религиозных и политических символов веры, в частности, мусульманских головных уборов (хиджабов и никабов). При этом подчеркивалось, что запреты возможны только в том случае, если компания намерена продемонстрировать свою нейтральность к каким-либо убеждениям.