До 2030 года Россия планирует выделить $30,8 млрд на строительство железных дорог для связи с Китаем, пишут «Ведомости» со ссылкой на презентацию Минтранса.

На эту сумму могут быть созданы семь проектов, которые предусматривают организацию трех новых пунктов пропуска через границу России с сопредельными странами. Также в рамках их исполнения могут быть проложены 369 км путей на территории России и 3 тыс. км железных дорог в Казахстане, Монголии и Китае.

Идея проекта появилась из-за конфликта Москвы со странами Запада, в связи с которым существенную часть логистики пришлось разворачивать в сторону Дальнего Востока и КНР. Существующая инфраструктура оказалась не в состоянии удовлетворить потребности экономики, из-за чего страдают и импорт, и экспорт двух стран.

Ожидается, что крупнейшим проектом станет новый международный транспортный коридор Россия — Монголия — Китай, который предполагает строительство железной дороги Элегест — Кызыл — Курагино (Тува и Красноярский край). Он в дальнейшем должен связать через Монголию Китай с Транссибирской магистралью. Второй по величине станет 226-километровая железная дорога в Монголии от станции Зуунбаян Улан-Баторской железной дороги до границы с КНР.

Также в Приморском крае планируется создать железнодорожное сообщение от Лесозаводска до Хулиня длиной 56 км: об этом проекте впервые заговорили еще в 2005 году, но работы так и не начались. Пять лет назад местные власти утверждали, что проблемой стал отказ федерального центра финансировать дорогостоящий проект.

В Амурской области будет возобновлена работа погранперехода Джалинда – Мохэ (КНР), а пути на этом участке будут модернизированы. Этот пункт пропуска открылся в 1993 году, в начале 2000-х работу приостановили в связи с низким грузопотоком. По предварительным оценкам, проект позволит сократить расстояние для перевозки грузов между Китаем и Россией на 1 тыс. км.

В комментарии «Ведомостям» директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин пояснил, что уже имеющиеся железнодорожные мощности на Дальнем Востоке не позволяют полноценно переориентировать российский сырьевой экспорт на Китай и другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Из-за отказа Европы от российского сырья и энергоресурсов развитие восточного направления — это важный вопрос, подчеркнул эксперт. «Если сейчас начать строить, то это позволит поддержать нашу экономику в будущем», — резюмировал Кашин.

При этом не все совместные проекты России и Китая развиваются благополучно: недавно стало известно, что Пекин отказывается использовать российские технологии при создании лайнера CR929-600 и приглашает для этого западных производителей.