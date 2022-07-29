Удары в районе Одесского порта не оказали влияния на загрузку кораблей для вывоза украинского зерна, и все стороны продолжают выполнять свои обязанности, согласно договоренностям в Стамбуле, заявил испанской газете El Mundo глава Управления по связям Администрации президента Турции Фахреттин Алтун. При этом он подчеркнул, что новые удары могут увеличить расходы на страхование и негативно сказаться на ценах на продукцию.

«В результате личных контактов нашего президента Реджепа Тайипа Эрдогана с соответствующими лидерами, особенно с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, было подписано соглашение, которое привело к серьезному снижению цен на пшеницу», — напомнил Алтун.

Он подчеркнул, что договоренность стала возможной благодаря тому, что Турция с начала войны в Украине заняла иную позицию, чем ее союзники по НАТО:

«Турция — это страна, которая может говорить и с Россией, и с Украиной, и куда приезжают и украинцы, и русские, потому что доверяют нам во время войны. Под руководством нашего президента Турция перестала быть страной, которая следит за событиями на международной арене со стороны или играет отведенную ей роль. Поэтому мы ожидаем, что все государства, особенно наши союзники по НАТО, поддержат наши дипломатические усилия», — указал Фахреттин Алтун.

Алтун отметил, что есть акторы, которые пытаются остановить войну в Украине, и те, кто использует эту войну для своих геополитических интересов, однако Турция с самого первого дня выразила свою приверженность независимости и суверенитету Украины.

«В то же время мы прекратили проход военных кораблей через проливы в соответствии с конвенцией Монтрё. С другой стороны, мы видим, что некоторые государства пытаются максимально затянуть эту войну, чтобы ослабить Россию. Наш президент представил точку зрения Турции в Стамбуле. Соответственно, мы считаем, что в войне нет победителя и что важно работать для справедливого мира».

Турция является государством, которому правительства и народы России и Украины доверяют в отношении посреднической деятельности, добавил Алтун: «Не секрет, что в последние несколько месяцев Турция — не единственное государство, претендующее на посредническую роль. Для меня самым большим преимуществом Турции является ведущая дипломатия нашего президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Анатолийский дипломатический форум, встреча министров иностранных дел Украины и России, встреча делегаций двух стран в Стамбуле и, наконец, подписание зернового соглашения — все это не было случайностью», — заметил Алтун.

В то время как многие пишут, что «обеспокоены» событиями в Украине в социальных сетях, кто-то должен взять на себя ответственность и найти реальные решения реальных проблем. К сожалению, в последние годы мы наблюдаем смешение внешней политики и публичной дипломатии. Однако влияние на ход реального мира и реклама — разные вещи, указал Фахреттин Алтун.

«Государственная мудрость и дипломатия также заключаются в выработке эффективных решений, а не в демонстрации. Если в Восточной Африке и во многих частях мира не будет голода, если люди не будут платить баснословные деньги, чтобы утолить голод, это будет благодаря тем, кто занимается делом, а не рекламой. Мы гордимся тем, что играем роль в устранении реальной проблемы. В этом процессе мы снова увидели успех нашего президента в области мировой дипломатии», — отметил глава Управления по связям Администрации президента Турции.

При этом дипломатия никогда не бывает легкой и во время войны установить дипломатические контакты гораздо труднее, добавил Алтун: «Конечно, у государств разные приоритеты и точки зрения. Важно было найти точки соприкосновения и предотвратить кризис, который угрожал всему миру. Ведь Украина и Россия находятся в состоянии конфликта. Мы ценим, что суверенные государства поддерживают эту инициативу».