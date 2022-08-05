Только 1% американцев считает конфликт с участием России важнейшей проблемой США, следует из опроса, проведенного социологической компанией Gallup. Весной в аналогичном исследовании об угрозе со стороны России заявили 9% респондентов.

Также выяснилось, что жителей США мало волнуют и другие темы, о которых активно пишут СМИ. Среди них пандемия COVID-19 (главная проблема для 1% опрошенных), глобальное изменение климата (3%) и слушания по делу о нападении на Капитолий 6 января 2020 года (менее 1%).

Гораздо больше американцев заботят другие проблемы — в частности, инфляция и плохая работа правительства (каждую из них назвали главной по 17% опрошенных). Еще 12% озабочены состоянием экономики, а 8% — частичным запретом абортов.

По данным Gallup, треть респондентов — 35% — в той или иной форме назвали главной проблемой страны состояние экономики (инфляция, цены на бензин, безработица, налоги и так далее). До этого больше всего высокая инфляция волновала американцев в октябре 1981 года. Тогда ее называли главной проблемой страны 52%, а рекорд по обеспокоенности состоянием экономики в целом был поставлен в феврале 2009 года — о ней заявляли 86% опрошенных.

Ранее Gallup провели еще один опрос среди американцев, который показал, что сейчас рейтинг президента США Джо Байдена достиг нового минимума. Его деятельность одобрили всего 38% респондентов, а 59% отозвались о ней негативно. Одновременно, согласно данным агентства Reuters, популярность президента США Джо Байдена упал до рекордно низкого уровня в 36%.

До этого Федеральный комитет по операциям на открытом рынке Федеральной резервной системы США повысил диапазон базовой ставки — процент, под который коммерческие банки в США кредитуют друг друга на короткие сроки — на 0,75 п. п. второй раз подряд, до 2,25–2,5%. Это стало самым серьезным ужесточением финансовой политики с 1980-х. Регулятор объяснил его повышенным уровнем инфляции из-за «дисбаланса спроса и предложения», связанного с пандемией COVID-19, а также с высокими ценами на продукты питания и энергоносители. Также на повышении цен сказалась война в Украине.